Imaginez, si vous voulez, le festin festif le plus glorieux, avec une dinde surdimensionnée, farcie de deux façons, du jambon des fêtes, les fixations nécessaires et au moins une demi-douzaine de tartes et de gâteaux. Tout cela peut sembler grandiose – c’est-à-dire jusqu’à ce que vous considériez les étalages extravagants de l’ancien banquet romain.

Les membres des classes supérieures romaines se livraient régulièrement à de somptueuses fêtes de plusieurs heures qui servaient à diffuser leur richesse et leur statut de manière à éclipser nos notions d’un repas resplendissant. «Manger était l’acte suprême de civilisation et de célébration de la vie», a déclaré Alberto Jori, professeur de philosophie ancienne à l’Université de Ferrare en Italie.

Les anciens Romains appréciaient les concoctions sucrées et salées. Lagane, une pâte courte rustique généralement servie avec des pois chiches, était également utilisée pour faire un gâteau au miel avec du fromage ricotta frais. Les Romains utilisaient du garum, une sauce de poisson fermentée piquante et salée pour une saveur umami dans tous les plats, même comme garniture de dessert. (Pour le contexte, le garum a un profil de saveur et une composition similaires aux sauces de poisson asiatiques actuelles telles que le nuoc mam du Vietnam et le nam pla de Thaïlande.) Le condiment prisé a été fabriqué en laissant la viande de poisson, le sang et les tripes fermenter dans des conteneurs sous la Méditerranée. Soleil.

La viande de gibier comme la venaison, le sanglier, le lapin et le faisan ainsi que les fruits de mer comme les huîtres crues, les crustacés et le homard n’étaient que quelques-uns des aliments chers qui faisaient des apparitions régulières au banquet romain.

De plus, les hôtes ont joué à un jeu de surenchère en servant des plats exotiques exotiques comme le ragoût de langue de perroquet et le loir farci. « Le loir était un mets délicat que les agriculteurs engraissaient pendant des mois dans des pots et ensuite vendus sur les marchés », a déclaré Jori, « tandis que d’énormes quantités de perroquets étaient tués pour avoir assez de langues pour faire de la fricassée. »

Giorgio Franchetti, historien de l’alimentation et spécialiste de l’histoire romaine antique, a récupéré des recettes perdues de ces repas, qu’il partage dans «Dîner avec les anciens Romains», écrit avec «l’archéo-cuisinière» Cristina Conte. Ensemble, le duo organise des expériences culinaires sur des sites archéologiques en Italie qui donnent aux clients un avant-goût de ce qu’était manger comme un noble romain. Ces visites culturelles plongent également dans les rituels de sourcils qui accompagnaient ces repas.

Parmi les recettes insolites préparées par Conte se trouve le salsum sine salso, inventé par le célèbre gourmand romain Marcus Gavius ​​Apicius. C’était une « blague à manger » faite pour étonner et tromper les invités. Le poisson était présenté avec la tête et la queue, mais l’intérieur était bourré de foie de vache. Un tour de passe-passe astucieux, combiné à un facteur de choc, comptait beaucoup dans ces écrans compétitifs.

Les fonctions corporelles

Se gaver pendant des heures a également exigé ce que nous considérerions comme un comportement social fâcheux afin d’accommoder de telles indulgences gloutonnes.

« Ils avaient des habitudes culinaires bizarres qui ne cadrent pas bien avec l’étiquette moderne, comme manger en position couchée et vomir entre les plats », a déclaré Franchetti.

Ces pratiques ont contribué à faire rouler les bons moments. « Étant donné que les banquets étaient un symbole de statut et duraient des heures dans la nuit, les vomissements étaient une pratique courante nécessaire pour faire de la place dans l’estomac pour plus de nourriture. Les anciens Romains étaient des hédonistes, poursuivant les plaisirs de la vie », a déclaré Jori, qui est également un auteur de plusieurs livres sur la culture culinaire de Rome.

Il était en effet d’usage de quitter la table pour vomir dans une pièce proche de la salle à manger. En utilisant une plume, les fêtards chatouillaient l’arrière de leur gorge pour stimuler l’envie de régurgiter, a déclaré Jori. Conformément à leur statut social élevé, défini par le fait de ne pas avoir à s’engager dans des travaux manuels, les invités retournaient simplement à la salle de banquet pendant que les esclaves nettoyaient leur désordre.

Le chef-d’œuvre littéraire de Gaius Petronius Arbiter « Le Satyricon » capture cette dynamique sociale typique de la société romaine au milieu du premier siècle après JC avec le personnage du riche Trimalchio, qui dit à un esclave de lui apporter un « pot de pisse » pour qu’il puisse uriner. En d’autres termes, lorsque la nature appelait, les fêtards n’allaient pas nécessairement aux toilettes; souvent les WC venaient à eux, alimentés à nouveau par le travail des esclaves.

Il était également considéré comme normal de briser le vent en mangeant, car on pensait que piéger du gaz à l’intérieur des intestins pouvait causer la mort, a déclaré Jori. L’empereur Claudius, qui a régné de 41 après JC à 54 après JC, aurait même émis un édit pour encourager les flatulences à la table, basé sur des écrits de la « Vie de Claudius » par l’historien romain Suétone.

Le confort et le privilège des hommes riches

Les ballonnements ont été réduits en mangeant allongé sur une chaise longue confortable et rembourrée. On croyait que la position horizontale facilitait la digestion – et c’était la plus haute expression d’une élite.

«Les Romains mangeaient en fait couchés sur le ventre pour que le poids corporel soit réparti uniformément et les a aidés à se détendre. La main gauche a tenu leur tête tandis que la droite a ramassé les morceaux posés sur la table, les portant à la bouche. mangeaient avec leurs mains et la nourriture devait déjà être coupée par les esclaves », a déclaré Jori.

Des restes de nourriture et des arêtes de viande et de poisson ont été jetés par terre par les invités. Pour avoir une idée de la scène, considérez une mosaïque trouvée dans une villa romaine d’Aquilée, qui représente des restes de poisson et de nourriture éparpillés sur le sol. Les Romains aimaient décorer les sols des salles de banquet avec de telles images afin de camoufler la vraie nourriture répandue sur le sol. Cette tactique en trompe-l’œil, ou l’effet « sol non balayé », était une technique de mosaïque astucieuse.

S’allonger permettait également aux fêtards de s’assoupir occasionnellement et de faire une petite sieste entre les plats, ce qui leur donnait une pause estomac.

Cependant, le fait de s’allonger pendant le dîner était un privilège réservé aux hommes. Une femme mangeait à une autre table ou s’agenouillait ou s’assit à côté de son mari pendant qu’il appréciait son repas.

Une ancienne fresque romaine d’une scène de banquet à la Casa dei Casti Amanti à Pompéi, par exemple, représente un homme allongé tandis que deux femmes s’agenouillent de chaque côté de lui. L’une des femmes s’occupe de l’homme en l’aidant à tenir un récipient en forme de corne appelé rhyton. Une autre fresque d’Herculanum, exposée au musée archéologique national de Naples, représente une femme assise près d’un homme allongé tout en élevant un rhyton.

« La position horizontale des hommes pour manger était un symbole de domination sur les femmes. Les femmes romaines ont établi le droit de manger avec leur mari à un stade beaucoup plus tardif de l’histoire de la Rome antique; c’était leur première conquête sociale et victoire contre la discrimination sexuelle », a expliqué Jori. .

Superstitions à table

Les Romains étaient également très superstitieux. Tout ce qui tombait de la table appartenait à l’au-delà et ne devait pas être récupéré de peur que les morts ne viennent chercher la vengeance, tandis que répandre du sel était un mauvais présage, a déclaré Franchetti. Le pain devait être touché uniquement avec les mains et les coquilles d’œufs et les mollusques devaient être craquelés. Si un coq chantait à une heure inhabituelle, des serviteurs étaient envoyés en chercher un, le tuer et le servir pronto.

Se régaler était un moyen de tenir la mort à distance, selon Franchetti. Les banquets se sont terminés par un rituel de beuverie au cours duquel les convives ont discuté de la mort pour se rappeler de vivre et de profiter pleinement de la vie – en bref, carpe diem.

Conformément à cette vision du monde, les objets de table, tels que les porte-sel et poivre, ont la forme de crânes. Selon Jori, il était d’usage d’inviter les morts bien-aimés au repas et de leur servir des assiettes de nourriture. Des sculptures représentant les morts étaient à table avec les vivants.

Le vin n’a pas toujours été bu pur, mais enrichi d’autres ingrédients. De l’eau était utilisée pour diluer la puissance de l’alcool et permettre aux fêtards de boire davantage, tandis que de l’eau de mer était ajoutée pour que le sel préservait les tonneaux de vin provenant de coins lointains de l’empire.

« Même le goudron était une substance commune mélangée avec le vin, qui au fil du temps se mélangeait à l’alcool. Les Romains pouvaient à peine goûter la saveur désagréable », a déclaré Jori.

Peut-être dans l’ultime symbole de l’excès, l’épicure Apicius se serait suicidé parce qu’il avait fait faillite après avoir organisé trop de banquets somptueux. Il a cependant laissé un héritage gastronomique, notamment sa célèbre tarte Apicius à base d’un mélange de poisson et de viande, comme des intérieurs d’oiseaux et des poitrines de porc. Un plat qui pourrait avoir du mal à séduire aux tables de fête modernes aujourd’hui.