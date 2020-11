C’est ainsi que l’Arabie saoudite investit dans son avenir économique

L’Arabie saoudite connaît une crise économique en raison de la pandémie du COVID-19 et de l’effondrement des prix du pétrole.

Le fonds souverain du royaume, connu sous le nom de Fonds d’investissement public (PIF), a une valeur estimée à près de 300 milliards de dollars.

Yasir Al Rumayyan, le gouverneur du Fonds souverain, a décrit la stratégie du fonds au cours des premières étapes de la pandémie.

«Nous recherchons définitivement toutes les opportunités», a déclaré Al Rumayyan, identifiant une variété de secteurs, y compris les industries du transport aérien, du gaz et du pétrole et du divertissement. «Ils sont tous mis en suspens avec l’arrêt de l’économie. Donc, nous pensons qu’une fois l’économie ouverte, nous verrons beaucoup de retours. »

Le fonds a profité des fluctuations des prix sur le marché mondial et a investi dans des actions de premier ordre liées à la finance, à la technologie et au divertissement. Plus tôt cette année, PIF avait rejoint le croisiériste Carnival.

De nombreuses actions du pays ont maintenant changé, mais certains experts remettent en question les habitudes d’investissement du pays.

“Il pourrait y avoir une influence descendante”, a déclaré le professeur adjoint Dr. Adeel Malik de l’Université d’Oxford, citant le prince héritier d’Arabie saoudite, Mohammed Bin Salman, et son intérêt pour une participation du paquebot de croisière comme exemple.

«Avec cet investissement, les gens doutent que ce soit la décision du PIF en tant que tel, mais (plutôt) aurait pu être influencé par la famille royale», a-t-il ajouté. «C’est une sorte de préoccupation car vous avez besoin d’un comité d’investissement véritablement indépendant.»

Perspectives futures

PIF a l’ambition d’être, «l’un des plus grands fonds souverains du monde».

Cependant, certains experts estiment que des modifications majeures devraient être apportées pour atteindre leur objectif.

L’économiste et professeur Bernardo Bortolotti de l’Université de New York à Abu Dhabi estime que le pays réajustera sa stratégie dans les deux prochaines décennies.

«Plus récemment, le PIF a annoncé un changement important dans le rééquilibrage de sa stratégie en accordant une attention à l’économie locale», déclare Bortolotti. “Un plan d’investissement à grande échelle a été annoncé, le plan impliquera plusieurs projets commerciaux dans l’économie juste pour l’idée et l’objectif de développer l’économie pour créer des emplois et des opportunités pour le peuple saoudien.”

