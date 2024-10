C’est ahurissant que le scorbut soit de retour

Le scorbut est une terrible maladie qui a été éradiquée, n’est-ce pas ? La maladie est causée par une carence en vitamine C (acide ascorbique), présente dans les oranges et autres fruits et légumes. Mais ce simple fait était inconnu entre 1500 et 1747, époque à laquelle on estime que deux millions de marins européens sont morts en explorant les océans. Lors des longs voyages, il était admis que la moitié de l’équipage ne reviendrait jamais. Ce fut une mort lente et douloureuse. Mais on attribue à James Lind, de la Royal Navy britannique, la conduite du premier essai clinique contrôlé enregistré dans le domaine de la science médicale. Il a comparé la façon dont les marins se comportaient lorsqu’ils recevaient divers remèdes différents, notamment des oranges et des citrons.

Étonnamment, en 2024, le scorbut fait à nouveau la une des journaux. Comment est-ce possible ?

Un rapport du Journal de l’Association médicale canadienne détaille le cas d’une femme de 65 ans diagnostiquée avec le scorbut à l’hôpital général de Toronto en 2023. Son régime alimentaire se composait de soupe en conserve, de thon en conserve, de pain blanc et de fromage fondu, et aucun produit frais. .

La Dre Sally Engelhart, auteure du rapport et spécialiste en médecine interne à l’hôpital Mount Sinai de Toronto, affirme que ce n’est pas le premier cas qu’elle voit, en particulier chez les pauvres et les personnes âgées.

Bien que le scorbut soit considéré comme une maladie du passé, nous devons désormais en tenir compte lorsque les patients et les médecins réfléchissent aux symptômes.

Quels sont les symptômes ? Après 8 à 12 semaines de carence en vitamine C, vous remarquerez de la fatigue, des ecchymoses apparaîtront plus facilement et des gencives saigneront au brossage des dents. Les os seront douloureux et les follicules pileux deviendront rouge vif.

Si vous manquez tous ces symptômes et ne consultez pas votre médecin, vous êtes en difficulté. Une carence continue entraîne une hémorragie interne spontanée, la destruction des globules rouges et finalement la mort.

Voici la partie ridicule et les faits trompeurs. Le Food and Nutrition Board des États-Unis a fixé l’apport journalier recommandé en vitamine C à 45 milligrammes (mg) par jour. Santé Canada recommande 15 à 90 mg selon l’âge et le sexe – comme si de telles variations infimes étaient consécutives ! En fait, pour être en bonne santé, les gens devraient en recevoir beaucoup plus. Seulement 45 mg préviendront le scorbut, mais pour la santé cardiovasculaire, la force du système immunitaire et de nombreux autres avantages, un apport beaucoup plus élevé est essentiel. Le vieillissement rend le fonctionnement du corps plus difficile, une réalité qui peut être atténuée par des doses élevées de vitamine C, un nutriment qui alimente les cellules de tout le corps.

Débarrassez-vous de l’idée que le scorbut est une maladie qui tuait seulement les marins il y a longtemps. Le scorbut est encore rare, mais les données en Amérique du Nord montrent que les taux sont en hausse. Pourquoi? Parce que les gens sont victimes d’une alimentation totalement épouvantable. Vous n’avez pas besoin d’un diplôme en économie pour savoir que les personnes à faible revenu sautent souvent des repas ou mangent des aliments de mauvaise qualité. Mais les gens qui peuvent et devraient faire de meilleurs choix mettent sur la table des aliments si malsains qu’ils manquent même d’une petite quantité de vitamine C nécessaire pour prévenir les carences.

Pour l’information des lecteurs récents, j’ai eu une crise cardiaque il y a 27 ans à l’âge de 74 ans et j’ai refusé les médicaments hypocholestérolémiants en raison de leurs nombreuses complications. J’ai plutôt suivi les conseils du Dr Linus Pauling et depuis, je prends au moins 6 000 mg de C avec de la lysine chaque jour. Je crois que ça m’a sauvé la vie. De plus petites quantités – 2 000 ou 4 000 mg (mais pas 45 mg) – de vitamine C par jour seront toujours bénéfiques pour la santé cardiaque, pour tous les organes du corps et pour une immunité accrue. Vous ne vous inquiéterez pas du scorbut, mais de vivre au-delà de 100 ans !

