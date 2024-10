« C’est ahurissant ce qu’ils font dans cette émission télévisée avant le déjeuner »

Il y a un nouveau chef en charge des pompiers dans One Chicago de NBC univers. Dermot Mulroney rejoint le casting de Incendie de Chicago pour sa 13e saison, dont la première a eu lieu le 25 septembre.

Le leader bien-aimé de Firehouse 51 pour les 12 premières saisons de la série a obtenu une promotion, laissant la place au personnage de Mulroney, Dom Pascal, pour prendre la relève. Pascal semble joyeux en apparence et impatient de se lancer dans l’action, mais ses nouveaux collègues sont sceptiques quant à sa volonté de faire bouger les choses.

Mulroney, connu pour ses rôles dans des comédies romantiques anciennes et nouvelles, notamment Le mariage de mon meilleur ami et N’importe qui sauf toi, a parlé avec Yahoo Entertainment de son nouveau concert, l’obsession de la culture pop pour les pompiers et ses conseils à l’ancienne co-star Glen Powell pour rendre les fans heureux.

Cette interview a été éditée pour des raisons de longueur et de clarté.

Que pouvez-vous me dire sur ce nouveau personnage ?

Dom Pascal travaille à Miami dans les secours incendie depuis environ 10 ans. Lorsqu’il arrive à la caserne 51, il est le nouveau chef de la ville. Cela fait une décennie ou plus qu’ils n’ont pas eu de nouveau, alors il arrive avec un programme : une chose sur sa liste est de ne se lier d’amitié avec personne. Cela ne le préoccupe pas. Il se préoccupe des points de données et éteint les incendies. C’est un gars plutôt pragmatique.

Pourquoi avez-vous été attiré par ce rôle ?

Je n’ai jamais joué un pompier et je n’ai jamais participé à une saison entière d’une série télévisée télévisée, donc je ne pouvais pas rêver d’une meilleure façon de le faire. Je ne suis pas vraiment du genre à rester assis dans la vraie vie, donc je suis d’accord avec Pascal sur ce point. Les scénaristes semblent s’attendre à ce que Pascal soit un participant physique à part entière dans l’extinction de ces incendies.

Puisque votre personnage « remplace » celui qui était tant aimé, avez-vous ressenti une pression pour vous adapter à un certain moule pour les fans ?

C’est un défi de s’assurer de ne laisser tomber personne, mais cela dépend en grande partie des incroyables écrivains qui concoctent des intrigues incroyables. Nous construisons ce personnage au fur et à mesure – je n’ai aucune idée de ce qui s’est passé dans le passé [the sixth episode of the season] à l’heure actuelle. Mais [Boden, who Pascal replaced] est là depuis longtemps, donc nous ne nous contentons pas de changer l’huile. C’est comme acheter des pneus neufs.

Dermot Mulroney avec ses camarades de « Chicago Fire ». (George Burns Jr./NBC)

Vous avez mentionné que Pascal est impliqué dans l’extinction des incendies dans l’émission. Y a-t-il des scènes physiquement difficiles qui vous ont marqué ?

Je me forme sur le tas, mais laissez-moi vous dire qu’il n’y a pas de meilleur endroit pour apprendre à combattre les incendies. Cet endroit regorge de professionnels et de vétérans qui dirigent tout le service de sécurité incendie de l’émission. Je sais que je suis entre les meilleures mains possibles. Ils m’ont tout lancé. Tous les effets spéciaux, cascades et acteurs de fond qui sont ensanglantés et explosés par une fenêtre – c’est ahurissant ce qu’ils font dans cette émission télévisée avant le déjeuner.

La plupart des émissions de télévision les plus regardées de l’année dernière sont à propos des pompierscomme Incendie de Chicago, 9-1-1 et Pays du Feu. Pourquoi pensez-vous que les gens sont attirés par ce type d’histoire ?

Je sais que j’étais attiré par eux, tout comme tous les enfants de mon âge qui regardaient Urgence! Cela a toujours été un incontournable de la télévision. Ils ont l’intention Incendie de Chicago continuer à courir encore et encore, et la façon dont ils inventent ces histoires – je sais que certaines d’entre elles sont basées sur des incidents réels, mais le reste, ils le préparent simplement à partir de rien.

Les idées ne manquent pas !

Droite! Puis-je prendre une seconde et vous raconter ce qui m’est arrivé hier ? J’étais conduit au travail par l’un de ces camionneurs et j’ai cru que l’entreprise tirait parce que j’ai vu des camions de pompiers et une équipe s’arrêter. En fait, j’étais témoin d’un véritable incident au cours duquel une voiture civile avait heurté le côté du moteur. Je n’en croyais pas mes yeux. Les scènes d’épaves de voiture auxquelles j’ai assisté deux fois Incendie de Chicago ressemble exactement à ça. Et laissez-moi vous dire qu’ils tournent à Chicago, et que tous les citoyens ont l’habitude de voir Incendie de Chicago dans les rues en train de faire exploser quelque chose. Ils réalisent des scènes étonnantes en public.

Dermot Mulroney dans « Chicago Fire ». (George Burns Jr./NBC)

J’admire la façon dont vous soulignez l’importance des projets auxquels vous avez participé pour les fans – pas seulement la télévision en réseau, mais aussi les comédies romantiques. Comment en êtes-vous arrivé à cette prise de conscience ?

Je le pensais vraiment, et je suis content que [Anyone But You star Glen Powell] a continué à exploiter ces conseils. [My realization] ne vient pas seulement du fait d’être plus âgé, mais aussi du fait de le faire plus longtemps. Le statut de vétéran et la vieillesse sont des choses différentes ! J’ai dû être dans une comédie romantique qui comptait tellement pour les gens [My Best Friend’s Wedding (1997)] pendant si longtemps pour apprendre cela. Je vais donner ça à Glen – il l’a fait. C’est un gars dur. Il a mis tout son cœur et tout son amour dans cette chose, et ça va rapporter pour toujours.

Ces émissions de One Chicago comptent tellement pour les gens. Vous n’entrez pas seulement dans un rôle, vous entrez dans une dynastie, n’est-ce pas ?

Ouais! N’importe qui sauf toi est devenu ce phénomène, mais chaque week-end, une fraction des gens qui regardent Incendie de Chicago un mercredi au hasard s’est avéré pour ce film. Je suis stupéfait de voir à quel point la télévision en réseau arrive à tant de gens. Puissent-ils régner longtemps et amener autant de personnes à profiter de la même chose le même soir. C’est une expérience communautaire qui a une signification profonde et durable.