« C’est absolument absurde »: l’UEFA critique la Premier League en augmentant les arrêts de jeu

L’UEFA a critiqué l’augmentation des temps d’arrêt à travers l’Europe, soulignant son souci du bien-être des joueurs.

Afin de compenser le temps perdu et les minutes perdues lors des matchs, des ligues telles que la Premier League et l’EFL ont adopté des politiques visant à encourager les officiels de match à ajouter autant de temps que possible à la fin des matchs. En conséquence, la majorité des matchs dépassent confortablement les 100 minutes.

L’UEFA, cependant, est préoccupée par la sécurité des joueurs. L’instance dirigeante suggère que les joueurs ont déjà suffisamment de matches à disputer dans le football moderne, donc ajouter encore plus de minutes à la fin des matchs les expose à un risque de blessure et d’épuisement professionnel.

S’exprimant lors d’un briefing sur les politiques d’arbitrage de l’UEFA pour la nouvelle campagne, le chef du football de l’UEFA, Zvonimir Boban, a souligné que les officiels n’adopteraient pas les mêmes tactiques dans les compétitions européennes.

« C’est absolument absurde », a déclaré Boban. « En ce qui concerne le bien-être des joueurs, c’est une sorte de petite ou de grande tragédie car nous ajoutons presque 12, 13, 14 minutes.

« Nous ajoutons près de la moitié du match. Je peux parler d’expérience, surtout en tant que milieu de terrain, (mais) c’est dans les 30 dernières minutes du match qu’on est fatigué. Et puis quelqu’un vient et ajoute encore 15 minutes de jeu, pour quelle raison ?

Zvonimir Boban se soucie du bien-être des joueurs (Crédit image : Getty Images)

« À quelle fréquence avons-nous parlé de manière critique du calendrier et du trop grand nombre de matchs. Nous n’écoutons pas les joueurs et les entraîneurs : ils se plaignent tout le temps. Et maintenant, nous ajoutons probablement six, sept minutes de plus par match – pour certains, cela représente près de 500 minutes de plus par saison, soit six matchs.

« C’est fou. C’est trop, donc nous ne le ferons pas. Nos lignes directrices sont différentes.

L’International Football Association Board (IFAB) a toutefois soutenu l’initiative adoptée par la Premier League et d’autres ligues européennes, après que la FIFA

Les changements aux règles de la Premier League interviennent après que la FIFA a encouragé les fédérations de chaque nation à ajouter plus de temps à la fin des matchs. C’est lors de la Coupe du Monde 2022 que les arrêts de jeu prolongés ont été introduits pour la première fois, et maintenant la Premier League et ses homologues ont commencé à adopter des décisions similaires.

L’International Football Association Board (IFAB) a également soutenu des arrêts de jeu supplémentaires, malgré la position de l’UEFA sur la question.

Les matchs de Premier League durent souvent près de 100 minutes. (Crédit image : Getty Images)

