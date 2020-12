Auparavant, votre animal de compagnie vous aimait et n’avait besoin de rien en retour, sauf pour être nourri et câliné.

Maintenant, cependant, Tiddles et Fido viennent avec des primes d’assurance écrasantes – et il est apparu que la facture de certains propriétaires dépasse 1000 £ par an.

Un assuré sur cinq a été touché par une flambée des coûts, selon les recherches du groupe de consommateurs Which? révélé.

Sept sur dix ont déclaré que leurs primes avaient augmenté depuis le dernier renouvellement de leur police.

Les propriétaires de chiens paient en moyenne 420 £ par an pour une couverture pour animaux de compagnie, alors que cela coûte 264 £ pour un chat.

Ceux qui ont des chiens âgés de 10 à 12 ans paient en moyenne 80% de plus que les propriétaires qui ont des animaux de moins de quatre ans.

Il est généralement 76% plus cher d’assurer les chats âgés que ceux de moins de trois ans.

Mais des dizaines ont dû dépenser plus de 1000 £ par an en couverture, selon le Which? enquête auprès de 1 100 membres.

Au renouvellement, les primes augmentent généralement de 84 £ pour les chiens et de 40 £ pour les chats.

La moitié des adultes en Grande-Bretagne possèdent un animal de compagnie, selon l’organisation caritative PDSA.

Jenny Ross, de Which?, A déclaré: « Les factures de vétérinaire élevées pourraient être paralysantes … mais la hausse des coûts d’assurance peut choquer les assurés. »

Il y a eu une augmentation du nombre de familles qui achètent des animaux de compagnie pendant le confinement.

Mais seulement environ la moitié des nouveaux animaux de compagnie ont été assurés, selon les données de Consumer Intelligence.

Les traitements coûtant souvent des milliers de livres, les familles sans couverture risquent de se retrouver avec des factures de vétérinaire inabordables.

De nombreux propriétaires disent qu’ils ne peuvent tout simplement pas se permettre de souscrire une assurance pour animaux de compagnie parce que c’est trop cher, tandis que certains ne pensent tout simplement pas que cela en vaut la peine.

Les assureurs pour animaux de compagnie ont déjà été critiqués pour avoir enterré des exclusions coûteuses dans les petits caractères qu’ils peuvent ensuite utiliser pour se soustraire au paiement des réclamations.

Un peu moins d’un tiers des personnes ayant une assurance pour un chien ont fait une réclamation au cours de l’année écoulée, 32% ayant fait deux réclamations ou plus, selon Lequel?

Un quart avec une couverture pour leur chat a fait une réclamation.