C’est à nouveau l’heure des Perséides, l’une des meilleures pluies de météores de l’année

Chaque mois d’août, la Terre traverse une épaisse traînée de débris laissée par une comète qui passe. Le résultat : Une nuit spectaculaire de météores illuminant le ciel.

L’une des pluies de météores les meilleures et les plus attendues de l’année est celle des Perséides, qui se déroule de la mi-juillet à la fin août. Mais le pic de visionnage – où vous aurez la chance de voir le plus de météores – tombe dans la nuit du 12 au 13 août de cette année, selon le Organisation internationale des météores.

C’est alors que la Terre se déplace à travers la partie la plus épaisse des débris laissés par la comète 109P/Swift-Tuttle, avec de minuscules morceaux de particules brûlant dans notre atmosphère à 59 km/s.

Essayez cette carte interactive montrant comment la Terre traverse la pluie de météorites :

Swift-Tuttle, qui a été découvert pour la première fois en 1862 indépendamment par Lewis Swift et Horace Tuttle, fait une orbite autour du soleil tous les 133 ans. La dernière fois qu’il était dans notre système solaire, c’était en 1992. Pourtant, de tous ces voyages autour du soleil, il a laissé beaucoup de débris.

Certains de ces débris peuvent être plus gros que les particules ressemblant à des grains normaux et peuvent créer de beaux bolides ou des boules de feu brillantes qui illuminent le ciel.

Comment voir les météores

Bien que les Perséides déçoivent rarement, il y a une chose à affronter cette année qui peut nuire à votre plaisir visuel : la pleine lune.

Avec la lune éclairant le ciel, cela signifie que seuls les météores les plus brillants seront visibles. Heureusement, de nombreux Perséides ont tendance à être assez brillants de toute façon.

Les Perséides reçoivent leur nom pour la constellation – Persée. C’est le point du ciel d’où elles semblent apparaître, appelé le radiant.

Cette carte montre le radiant des Perséides, qui tirent leur nom de la constellation voisine de Persée. Le radiant est le point du ciel d’où les météores semblent apparaître. (Société américaine des météores)

Alors que certaines personnes aiment regarder dans la direction de la constellation, qui s’élève au nord-est, cela limite le nombre de météores qui peuvent être vus, car ils auront des queues plus courtes. Pour voir des météores plus longs (c’est-à-dire avec de longues queues), vous n’avez pas besoin de regarder directement vers le haut, mais sous un angle plus prononcé.

Et la meilleure chose à propos des pluies de météorites est que vous n’avez pas besoin d’un télescope ou de jumelles, juste de vos propres yeux.

Vous pouvez également garder un œil sur les « grattoirs », des météores qui frôlent l’atmosphère terrestre et, par conséquent, laissent une longue traînée derrière eux.

Il est préférable de les voir tôt dans la nuit, lorsque le ciel est sombre et que le radiant est bas à l’est. Ils se déplaceront approximativement du nord au sud.

Pour augmenter vos chances d’attraper des météores brillants, vous pouvez partir avant la nuit de pointe du 12 août, ou même dans les jours qui suivent, lorsque la lune ne sera pas entièrement pleine. Essayez de garder la lune derrière vous lorsque vous observez les étoiles pour bloquer son éblouissement.

Beaucoup plus de météores #Perseid sur nos caméras ce matin pic.twitter.com/SAmtS7RL7k —@UKMeteorNetwork

Astuces utiles

Un autre bon conseil est d’essayer de vous allonger sur une couverture ou même sur une chaise longue de plage, sinon votre cou se fatiguera et vous fera mal en essayant de lever les yeux.

De plus, rangez ces téléphones car vos yeux devront s’habituer à l’obscurité, ce qui peut prendre de 30 minutes à une heure. Et rappelez-vous, plus vous pouvez voir d’étoiles, plus vous attraperez de météores faibles, alors essayez de vous rendre dans un endroit aussi sombre que possible, loin des lumières de la ville.

La patience est votre amie, alors essayez de ne pas abandonner si vous n’avez pas vu de météores en quelques minutes. Dans des conditions idéales, les Perséides peuvent produire plus de 100 météores par heure, mais ne vous attendez pas à en voir autant.

À cette période de l’année, vous pouvez également attraper quelques planètes : Jupiter sera bas à l’est et difficile à manquer, et Saturne se trouvera au sud-est.

Les gens peuvent également utiliser des applications gratuites comme StarWalk ou SkyView (elles ont un mode nuit qui s’affiche en rouge afin de préserver votre vision nocturne) qui vous permettent de tenir votre téléphone vers le ciel pour identifier les constellations, les planètes et plus encore.

Il y a toujours quelque chose à regarder dans le ciel nocturne, même si les météores n’offrent pas de spectacle.