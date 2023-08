C’est à cette heure de la journée que les travailleurs commettent le plus d’erreurs

« Cela correspond à des résultats similaires selon lesquels le nombre de tâches accomplies par les travailleurs augmente régulièrement du lundi au mercredi, puis diminue le jeudi et le vendredi », a déclaré Taehyun Roh, co-auteur de l’étude et professeur adjoint au département d’épidémiologie et d’épidémiologie de l’Université Texas A&M. la biostatistique, dit à ScienceDaily.com .

L’après-midi avait tendance à être le moment où la plupart des erreurs de frappe étaient commises. Et le vendredi après-midi, plus précisément, il y avait une diminution de l’activité informatique et une augmentation des fautes de frappe.

Les chercheurs ont étudié près de 800 employés de bureau, et non à distance, pendant deux ans.

La productivité et la précision des employés diminuent au cours de l’après-midi, selon un étude récemment publiée dans la revue scientifique PLOS ONE .

Les auteurs de l’étude affirment que cette recherche ajoute aux preuves de plus en plus nombreuses que les lieux de travail devraient permettre une plus grande flexibilité.

La plupart des travailleurs, selon les sondages, accueilleraient favorablement ce changement. Selon un Enquête sur les monstres.

« Les modalités de travail flexibles, telles que le travail hybride ou une semaine de travail de quatre jours, peuvent aider à atténuer les effets négatifs des longues semaines de travail et à promouvoir un meilleur bien-être et une meilleure productivité des employés », ont écrit les auteurs de l’étude.

« Par exemple, les employeurs peuvent être plus disposés à autoriser les employés à faire du télétravail le vendredi ou à mettre en place des semaines de travail raccourcies avec les vendredis libres. »

