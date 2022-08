C’est à ce moment qu’Apple pourrait officiellement sortir iOS 16

Apple a annoncé mercredi qu’il organiserait son prochain événement spécial le mercredi 7 septembreoù la société de Cupertino devrait annoncer l’iPhone 14, l’iPhone 14 Pro, l’Apple Watch Series 8, l’Apple Watch SE 2, la nouvelle « Apple Watch Pro » robuste, et plus encore.

Au cours de l’événement, Apple annoncera probablement quand iOS 16 sera rendu public, ce qui devrait être avant la sortie du nouveau matériel présenté lors du discours d’ouverture, qui, si les fenêtres d’événement/de sortie précédentes sont suivies, aura lieu le vendredi. , le 16 septembre, les précommandes ayant généralement lieu une semaine avant le lancement.

Apple a annoncé iOS 16 en juin, les développeurs et les bêta-testeurs publics exécutant désormais le logiciel avant ses débuts officiels. À l’approche de l’événement spécial très attendu d’Apple en septembre, c’est à ce moment qu’Apple pourrait officiellement lancer iOS 16 :

Quand Apple sortira-t-il iOS 16 ?

Apple devrait publier iOS 16 entre le lundi 12 septembre et le mercredi 14 septembre. Ce calendrier correspond aux fenêtres de publication iOS précédentes et permettrait à Apple de déployer le logiciel avant le lancement en magasin de l’iPhone 14 et de l’iPhone. 14 Pro, qui viendra avec iOS 16 installé dès le premier jour.

Avec la sortie d’iOS 16, Apple devrait également déployer watchOS 9avec un tout nouveau look pour Siri, des bannières de notification, des améliorations du suivi du sommeil, et plus encore.