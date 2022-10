C’est à ce moment qu’Alia Bhatt se remettra au travail après avoir accouché de son premier bébé [Exclusive scoop]

Alia Bhatt attend avec impatience l’arrivée de son premier bébé avec son mari et acteur de Bollywood Ranbir Kapoor. Dans les quatre mois de son mariage, l’actrice de Gangubai Kathiawadi a annoncé sa grossesse et a même fait face à de nombreuses critiques pour la même chose. Alors que beaucoup ont affirmé qu’elle était tombée enceinte avant le mariage, sa sœur Shaheen a récemment critiqué les trolleurs. Alors qu’Alia et Ranbir profitent de cette meilleure phase de leur vie, nous avons appris qu’Alia ne retournera pas au travail de sitôt et a décidé de faire une longue pause après l’arrivée de son bébé, malgré le fait que son mari Ranbir veuille qu’elle revienne bientôt à RK. car il est prêt à s’occuper du bébé.

Alia Bhatt ne retournera PAS au travail peu de temps après l’arrivée de leur bébé

Une source très bien placée proche de BollywoodLife révèle en exclusivité, « Alia Bhatt n’est pas pressée de reprendre le travail car elle est dans un espace hyper sécurisé. En ce moment, elle veut se concentrer sur sa vie personnelle plus particulièrement après avoir eu son bébé. . Son excitation est à son comble et elle a donc décidé de faire une longue pause après l’arrivée du bébé. Vous pourriez être surpris mais Alia prendra un congé sabbatique d’au moins un an et ne reprendra le travail qu’ensuite. Comme elle a un quelques sorties et a terminé le tournage de la même chose.

La source ajoute en outre : “Mais cela ne veut pas dire qu’elle ne sortira pas. Elle a ses marques Edamama, vêtements pour enfants et vêtements de maternité, et ses avenants continueront. Mais rien qui la gardera loin de chez elle pendant de longues heures pour les premiers mois.” Il y a quelques jours à peine, Alia et Ranbir ont célébré leur baby shower et les photos de bientôt maman et papa ont envoyé un effondrement avec leur AMOUR.