C’est à ce moment qu’Alia Bhatt et Ranbir Kapoor vont planifier leur deuxième bébé ?

La deuxième nouvelle de la grossesse d’Alia Bhatt a fait la une des journaux et Internet devient fou à cause de cette fausse nouvelle. L’actrice qui a annoncé sa grossesse dans les trois mois suivant son mariage avec son mari l’acteur Ranbir Kapoor a été massivement jugée pour avoir annoncé sa grossesse si tôt. Mais cette fois, sa deuxième nouvelle de grossesse rend les internautes fous, mais c’est faux. Alia, qui a accouché de Raha Kapoor il y a trois mois, essaie de se remettre en forme et de se remettre au travail et elle ne pense même pas à un autre bébé. Mais cela ne signifie pas que le couple ne veut pas d’un autre enfant. Ranbir et Alia veulent certainement un autre bébé et ils planifieront en conséquence comme tous les maris et femmes, mais comme ils sont des célébrités, ils font l’objet d’un examen minutieux.

Alia Bhatt et Ranbir Kapoor prévoient-ils bientôt un deuxième bébé ?

Alia et Ranbir sont dans un très bon espace et très reconnaissants d’avoir Raha Kapoor comme fille et en ce moment leur seul objectif en dehors de leur vie professionnelle est elle. Le couple puissant veut un deuxième bébé mais pas maintenant et ils n’y pensent pas au moins pendant trois ans, voire plus. Comme la tradition de la famille Kapoor, ils croient qu’il faut avoir deux enfants et même Alia a toujours exprimé avoir deux enfants et surtout deux garçons.

Ranbir et Alia sont les nouveaux parents, et ils acquièrent en ce moment toutes les compétences qu’ils ne pensent même pas à un deuxième bébé. Ils veulent garder toute l’attention sur leur fille bien-aimée Raha Kapoor. Ainsi, les rumeurs selon lesquelles ils auraient un deuxième bébé sont sans fondement et n’y accordons pas d’importance. Alia et Ranbir seront vus ensemble dans Brahmastra 2.