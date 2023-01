"C'est à Baba...": Le premier message de Babil en 2023 concerne le père Irrfan Khan

Babil, le fils d’Irrfan Khan, qui a fait ses débuts à Bollywood avec le film Qala, a lâché son premier post de 2023, et il s’agit de son père. Il a partagé une adorable photo de retour sur sa poignée Instagram, mettant en vedette ses parents, Irrfan Khan et Sutapa Sikdar, avec son jeune frère Ayaan. Accompagné d’une photo, il a partagé une note douce en souvenir de l’acteur. Ce message est arrivé trois jours avant l’anniversaire de naissance de l’acteur vétéran décédé. Babil a écrit : « 2023 : Bonne année à aap sabh (à vous tous). C’est l’anniversaire de baba dans 3 jours. Affinons-nous. Arrêtons-nous, réfléchissons et reconnaissons-nous. Comprenons les vides qui ont construit ces murs entre vous et moi, permets-moi de t’aimer et de nous unir.”

Babil Khan a conclu sa note par ces mots : « Rassemblons-nous cette année. Soyons une grande famille. Peu de temps après avoir partagé la publication, le fils de Mithun Chakraborty, Namashi, a commenté : “Baba doit être si fier de toi @babil.ik pour tes débuts fracassants et ton immense travail”, suivi d’une émoticône en forme de cœur.

Jetez un oeil ici :

L’anniversaire de naissance d’Irrfan Khan est le 7 janvier. Il est décédé en avril 2020 après avoir combattu une tumeur neuroendocrinienne pendant deux ans.

Revenant à Babil Khan, il fait ses débuts aux côtés de Triptii Dimri dans Qala. L’acteur a reçu d’immenses éloges du public et des critiques pour sa performance dans le film. Lors de la promotion du film, il a révélé que lors du tournage du film, il y avait de la pression et que cela l’affectait et l’effrayait. Il y a beaucoup de pression. Il y a deux ans, quand on tournait, à cette époque aussi la pression était là. Cela m’affecterait, cela me ferait peur, mais maintenant cela me motive à faire un meilleur travail. La définition de la pression a changé maintenant”, selon l’agence de presse PTI.