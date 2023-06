« C’est 50-50 », déclare Juan Pablo Varillas du Pérou avant le choc de Novak Djokovic

Juan Pablo Varillas a insisté sur le fait que tous les matchs de tennis sont « 50-50 » alors qu’il se prépare à devenir le premier Péruvien à jouer dans les 16 derniers d’un tournoi du Grand Chelem depuis 1994 contre Novak Djokovic à Roland-Garros dimanche.

Le numéro 94 mondial n’avait jamais remporté de match en Grand Chelem avant de remporter trois victoires successives en cinq sets à Roland Garros pour organiser une toute première rencontre avec Djokovic, 22 fois champion majeur.

Varillas est le premier joueur péruvien à atteindre la deuxième semaine d’un Grand Chelem depuis que Jaime Yzaga a atteint les quarts de finale de l’US Open il y a 29 ans.

Djokovic tente d’atteindre les huit derniers de Roland-Garros pour une 14e année consécutive et n’a pas encore perdu un set dans le tournoi de 2023, mais Varillas n’est pas déconcerté.

« Quand vous entrez sur le terrain, les options sont 50-50, c’est un contre un », a déclaré Varillas après sa victoire spectaculaire sur la 13e tête de série polonaise Hubert Hurkacz vendredi. « Je vais essayer d’aller gagner. »

Le joueur de 27 ans a passé la majeure partie de sa carrière sur les circuits inférieurs, remportant cinq titres ITF Futures et cinq événements Challenger de deuxième niveau.

Les parents de Varillas sont à Paris pour le voir jouer dans un tournoi européen pour la première fois et il leur attribue son succès tardif.

« Mes parents m’ont emmené dans ces camps d’été où j’ai fait beaucoup de sport », a-t-il déclaré.

« J’ai adoré le tennis et le football, et j’ai continué à les jouer jusqu’à l’âge de 15 ou 16 ans. J’étais meilleur au tennis, alors j’ai continué, et me voici. »

Varillas avait gagné un peu plus de 800 000 $ en prix de carrière avant d’arriver à Roland Garros mais est déjà garanti 240 000 euros supplémentaires (257 000 $) même s’il perd contre Djokovic sur le court Philippe Chatrier.

Il ajouterait 160 000 euros supplémentaires à ce décompte s’il réussissait l’un des plus gros chocs de l’histoire récente de Roland-Garros.

Aucun joueur n’a jamais remporté quatre matchs consécutifs en cinq sets lors d’un tournoi du Grand Chelem.

Varillas, qui est devenu professionnel il y a 10 ans, espère que ses exploits encourageront les jeunes de chez eux à viser une carrière de tennis professionnel.

« C’est quelque chose de très positif pour mon pays, où il n’y a pas tellement de joueurs professionnels », a-t-il ajouté.

« Si vous travaillez avec discipline et persévérance, et si vous croyez en vous, vous pouvez vous y consacrer professionnellement.

« Je pense que cela peut être une bonne incitation pour les enfants à poursuivre leur rêve de devenir des professionnels du tennis. »

Varillas grimperait dans le top 50 mondial avec la victoire.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – AFP)