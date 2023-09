Cessez-le-feu mis en œuvre au Haut-Karabakh alors que les Arméniens de souche se préparent à partir

Les dirigeants arméniens de la région séparatiste du Haut-Karabakh ont déclaré samedi que les termes de leur cessez-le-feu avec l’Azerbaïdjan étaient mis en œuvre et que les travaux se poursuivaient sur l’acheminement de l’aide humanitaire et l’évacuation des blessés.

Auparavant, les Arméniens du Karabagh avaient tenu une nouvelle série de pourparlers avec des responsables azerbaïdjanais dans la ville de Choucha, trois jours après le cessez-le-feu qui a suivi une offensive éclair de 24 heures au cours de laquelle Bakou a repris le contrôle de la région montagneuse.

Des travaux sont également en cours pour rétablir l’approvisionnement en électricité d’ici dimanche, ont indiqué les Arméniens du Karabakh dans un communiqué faisant également référence à des « consultations politiques » sur l’avenir de la région, qu’ils appellent Artsakh, et de ses 120 000 habitants arméniens.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que, conformément aux termes du cessez-le-feu, les séparatistes arméniens avaient commencé à remettre leurs armes à l’Azerbaïdjan, dont plus de 800 canons et six véhicules blindés. Moscou dispose de 2 000 soldats de la paix dans la région.

Alors que les Arméniens souffrent de graves pénuries de nourriture et de carburant après un blocus de facto de l’Azerbaïdjan de plusieurs mois, un convoi humanitaire du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) s’est dirigé vers le Karabakh samedi, le premier depuis l’offensive de Bakou.

Le CICR a déclaré dans un communiqué ultérieur que le convoi avait transporté près de 70 tonnes de fournitures humanitaires le long du couloir de Lachin, la seule liaison routière entre l’Arménie et le Karabakh.

Une équipe du CICR a également procédé à l’évacuation médicale de 17 personnes blessées lors des combats, précise le communiqué.

Par ailleurs, la Russie a déclaré avoir livré plus de 50 tonnes de nourriture et d’autres aides au Karabakh.

Plus de 20 autres camions humanitaires, portant des plaques d’immatriculation arméniennes, sont alignés le long d’une route voisine depuis juillet. L’Azerbaïdjan avait déclaré à l’époque que ce convoi constituait une « provocation » et une atteinte à son intégrité territoriale.

L’Azerbaïdjan souhaite intégrer la région longtemps contestée du Karabakh et a promis de protéger les droits des Arméniens.

Les Arméniens disent craindre d’être persécutés s’ils restent.

« Notre peuple ne veut pas vivre au sein de l’Azerbaïdjan. 99,9 % préfèrent quitter nos terres historiques », David Babayan, conseiller de Samvel Shahramanyan, président de la soi-disant « République d’Artsakh ».

Il a ajouté qu’il n’était pas clair quand les 120 000 Arméniens du Karabagh emprunteraient le couloir de Latchine.

« Le sort de notre pauvre peuple restera dans l’histoire comme une honte et une honte pour le peuple arménien et pour le monde civilisé tout entier. Les responsables de notre sort devront un jour répondre devant Dieu de leurs péchés », a-t-il déclaré.

Le ministère azerbaïdjanais de l’Intérieur a déclaré samedi qu’il fournirait à la population civile arménienne des tentes, des plats chauds et une assistance médicale.

« Nous travaillons également à la délivrance de documents à la population arménienne, de passeports, etc. », a déclaré à Reuters le porte-parole du ministère, Elshad Hajiyev. « Il y a déjà des gens qui ont postulé chez nous. »

Des milliers d’Arméniens du Karabakh se sont massés à l’aéroport pour chercher la protection des soldats de maintien de la paix russes.

Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a déclaré que les Arméniens de souche du Karabakh ne devraient pas quitter leurs foyers à moins que cela ne soit absolument nécessaire. L’Arménie a perdu une guerre en 2020 avec l’Azerbaïdjan dans la région.

L’Azerbaïdjan a lancé mardi son opération « antiterroriste » contre le Haut-Karabakh après que certains de ses soldats ont été tués dans ce que Bakou a qualifié d’attaques séparatistes.

Le Karabakh était plus militarisé que Bakou ne le pensait, a déclaré samedi sur les réseaux sociaux Hikmet Hajiyev, conseiller en politique étrangère du président azerbaïdjanais, en publiant une liste d’armes et de munitions saisies au cours des trois derniers jours, notamment des chars, des explosifs et des obus de mortier.