Cessez-le-feu entre Palestiniens et Israël entre en vigueur à Gaza

VILLE DE GAZA, Bande de Gaza –

Un cessez-le-feu entre Israël et les militants palestiniens est entré en vigueur dimanche soir dans le but de mettre fin à près de trois jours de violence qui ont tué des dizaines de Palestiniens et perturbé la vie de centaines de milliers d’Israéliens.

La flambée a été le pire combat entre Israël et les groupes militants de Gaza depuis qu’Israël et le Hamas ont mené une guerre de 11 jours l’année dernière, et s’ajoute à la destruction et à la misère qui sévissent depuis des années à Gaza.

Le cessez-le-feu négocié par l’Égypte est entré en vigueur à 23h30 (20h30 GMT; 16h30 HAE). Les frappes et les roquettes des militants israéliens se sont poursuivies dans les minutes qui ont précédé le début de la trêve, et Israël a déclaré qu’il “répondrait fermement” si le cessez-le-feu était violé.

Des avions israéliens ont abattu des cibles à Gaza depuis vendredi, tandis que le groupe militant du Jihad palestinien soutenu par l’Iran a tiré des centaines de roquettes sur Israël en réponse. Le risque que les combats transfrontaliers se transforment en guerre à part entière subsiste tant qu’aucune trêve n’est conclue. Israël affirme que certains des morts ont été tués par des roquettes ratées.

Le groupe Hamas au pouvoir à Gaza est resté sur la touche, peut-être parce qu’il craint les représailles israéliennes et l’annulation des accords économiques avec Israël, y compris les permis de travail israéliens pour des milliers d’habitants de Gaza, qui renforcent son contrôle.

Israël a lancé son opération par une frappe vendredi sur un chef du Jihad islamique, et a poursuivi samedi par une autre frappe ciblée sur un deuxième chef éminent.

Le deuxième commandant du Jihad islamique, Khaled Mansour, a été tué samedi soir lors d’une frappe aérienne contre un immeuble d’appartements dans le camp de réfugiés de Rafah, dans le sud de Gaza, qui a également tué deux autres militants et cinq civils.

Mansour, le commandant du Jihad islamique pour le sud de Gaza, se trouvait dans l’appartement d’un membre du groupe lorsque le missile a frappé, aplatissant le bâtiment de trois étages et endommageant gravement les maisons voisines.

“Soudain, sans avertissement, la maison à côté de nous a été bombardée et tout est devenu noir et poussiéreux de fumée en un clin d’œil”, a déclaré Wissam Jouda, qui habite à côté de l’immeuble visé.

Ahmed al-Qaissi, un autre voisin, a déclaré que sa femme et son fils figuraient parmi les blessés, blessés par des éclats d’obus. Pour faire place aux secouristes, al-Qaissi a accepté de faire démolir une partie de sa maison.

Alors que les funérailles de Mansour commençaient dimanche dans la bande de Gaza, l’armée israélienne a déclaré qu’elle frappait des “postes de lancement de roquettes présumés du Jihad islamique”. De la fumée pouvait être vue des frappes alors que les coups de leurs explosions secouaient Gaza. Des frappes aériennes et des tirs de roquettes israéliens ont suivi pendant des heures alors que les sirènes hurlaient dans le centre d’Israël. Alors que l’appel à la prière au coucher du soleil retentissait à Gaza, les sirènes hurlaient aussi loin au nord que Tel-Aviv.

Israël affirme que certains des décès au cours de cette ronde ont été causés par des tirs de roquettes errants, dont un incident dans le camp de réfugiés de Jebaliya, dans le nord de Gaza, au cours duquel six Palestiniens ont été tués samedi. Dimanche, un projectile a touché une maison dans le même quartier de Jebaliya, tuant deux hommes. Les Palestiniens ont tenu Israël pour responsable, tandis qu’Israël a déclaré qu’il enquêtait pour savoir si la zone avait été touchée par une roquette errante.

Le ministère israélien de la Défense a déclaré que des mortiers tirés depuis Gaza avaient touché le poste frontière d’Erez vers Israël, utilisé quotidiennement par des milliers de Gazaouis. Les mortiers ont endommagé le toit et des éclats d’obus ont touché l’entrée du hall, a indiqué le ministère. Le point de passage a été fermé au milieu des combats.

La frappe de Rafah a été la plus meurtrière à ce jour dans la série de combats en cours, qui a été déclenchée par Israël vendredi avec l’assassinat ciblé du commandant du Jihad islamique pour le nord de Gaza.

Israël a déclaré avoir pris des mesures contre le groupe militant en raison de menaces concrètes d’une attaque imminente, mais n’a pas fourni de détails. Le Premier ministre par intérim Yair Lapid, qui est un diplomate expérimenté mais qui n’a pas l’expérience de la supervision d’une guerre, a déclenché l’offensive moins de trois mois avant une élection générale au cours de laquelle il fait campagne pour conserver son emploi.

Dans un communiqué publié dimanche, Lapid a déclaré que l’armée continuerait à frapper des cibles à Gaza “de manière précise et responsable afin de réduire au minimum les dommages causés aux non-combattants”. Lapid a déclaré que la frappe qui a tué Mansour était “une réalisation extraordinaire”.

“L’opération se poursuivra aussi longtemps que nécessaire”, a déclaré Lapid.

Israël estime que ses frappes aériennes ont tué environ 15 militants.

Le Jihad islamique compte moins de combattants et de partisans que le Hamas, et on sait peu de choses sur son arsenal. Les deux groupes appellent à la destruction d’Israël, mais ont des priorités différentes, le Hamas étant contraint par les exigences du gouvernement.

L’armée israélienne a déclaré que des militants à Gaza avaient tiré environ 580 roquettes vers Israël. L’armée a déclaré que ses défenses aériennes avaient intercepté un grand nombre d’entre eux, et que deux de ceux qui avaient été abattus avaient été tirés vers Jérusalem. Le Jihad islamique compte moins de combattants et de partisans que le Hamas.

Des sirènes de raid aérien ont retenti dans la région de Jérusalem pour la première fois dimanche depuis la guerre Israël-Hamas de l’année dernière.

Jérusalem est généralement un point chaud pendant les périodes de combats transfrontaliers entre Israël et Gaza. Dimanche, des centaines de Juifs, dont le législateur ultra-nationaliste incendiaire Itamar Ben Gvir, ont visité un lieu saint sensible à Jérusalem, connu des Juifs sous le nom de Mont du Temple et des Musulmans sous le nom de Noble Sanctuaire. La visite, sous haute protection policière, s’est terminée sans incident, a indiqué la police.

De telles visites démonstratives par des extrémistes israéliens cherchant à souligner les revendications israéliennes de souveraineté sur Jérusalem contestée ont déclenché la violence dans le passé. Le lieu saint se trouve sur la ligne de faille du conflit israélo-palestinien et est au cœur des récits rivaux des Palestiniens et des Juifs israéliens.

Dans les villes palestiniennes de Cisjordanie, les forces de sécurité israéliennes ont déclaré avoir arrêté 19 personnes soupçonnées d’appartenir au Jihad islamique lors de raids nocturnes.

Dimanche, le Hamas semblait toujours rester en dehors de la bataille. Le groupe est fortement incité à éviter une autre guerre. La guerre Israël-Hamas de l’année dernière, l’un des quatre conflits majeurs et plusieurs petites batailles au cours des 15 dernières années, a fait payer un lourd tribut aux 2,3 millions d’habitants palestiniens du territoire appauvri.

Depuis la dernière guerre, Israël et le Hamas sont parvenus à des accords tacites basés sur l’échange de calme contre des permis de travail et un léger assouplissement du blocus frontalier imposé par Israël et l’Égypte lorsque le Hamas a envahi le territoire il y a 15 ans. Israël a délivré 12 000 permis de travail à des travailleurs de Gaza et envisage d’accorder 2 000 autres permis.

La seule centrale électrique de Gaza s’est arrêtée à midi samedi en raison d’un manque de carburant. Israël a maintenu ses points de passage vers Gaza fermés depuis mardi. Avec la nouvelle perturbation, les Gazaouis ne peuvent utiliser que quatre heures d’électricité par jour, augmentant leur dépendance à l’égard des générateurs privés et aggravant la crise d’électricité chronique du territoire au milieu de la chaleur estivale maximale.

Goldenberg a rapporté de Tel Aviv, Israël.