EREVAN, Arménie – Un cessez-le-feu entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan a eu lieu jeudi après deux jours de combats qui ont tué 176 soldats des deux côtés. Armen Grigoryan, le secrétaire du Conseil de sécurité arménien, a déclaré que la trêve négociée grâce à la médiation internationale a pris effet mercredi à 20h00 (16h00 GMT). Un précédent cessez-le-feu négocié mardi par la Russie avait rapidement échoué.

Le ministère arménien de la Défense a déclaré jeudi que la situation à la frontière avec l’Azerbaïdjan était calme depuis le début du cessez-le-feu et qu’aucune violation n’avait été signalée. Il n’y a pas eu de commentaire immédiat de la part du gouvernement azerbaïdjanais.

La déclaration de cessez-le-feu fait suite à deux jours de violents combats qui ont marqué le plus grand déclenchement d’hostilités entre les deux adversaires de longue date en près de deux ans.

L’Arménie et l’Azerbaïdjan ont échangé la responsabilité des bombardements, les autorités arméniennes accusant Bakou d’agression non provoquée et les responsables azerbaïdjanais affirmant que leur pays répondait aux attaques arméniennes.

Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a déclaré mercredi que 105 soldats de son pays avaient été tués depuis que les combats ont éclaté tôt mardi, tandis que le ministère azerbaïdjanais de la Défense a déclaré jeudi en avoir perdu 71.

Les pays ex-soviétiques sont enfermés dans un conflit vieux de plusieurs décennies sur le Haut-Karabakh, qui fait partie de l’Azerbaïdjan mais est sous le contrôle des forces ethniques arméniennes soutenues par l’Arménie depuis la fin d’une guerre séparatiste en 1994.

Au cours d’une guerre de six semaines en 2020, l’Azerbaïdjan a récupéré de larges pans du Haut-Karabakh et des territoires adjacents détenus par les forces arméniennes. Plus de 6 700 personnes sont mortes dans les combats, qui se sont terminés par un accord de paix négocié par la Russie. Moscou a déployé environ 2 000 soldats dans la région pour servir de soldats de la paix dans le cadre de l’accord.

Pashinyan a déclaré que son gouvernement avait demandé à la Russie un soutien militaire dans le cadre des derniers combats dans le cadre d’un traité d’amitié entre les pays, et avait également demandé l’aide de l’Organisation du traité de sécurité collective dominée par Moscou. Il a ajouté que “nous ne voyons pas l’intervention militaire comme la seule possibilité, car il existe également des options politiques et diplomatiques”.

L’appel à l’aide d’Erevan a mis le Kremlin dans une position précaire car il a cherché à maintenir des relations étroites avec l’Arménie, qui abrite une base militaire russe, et à développer également des liens chaleureux avec l’Azerbaïdjan riche en énergie.

Mercredi, Pashinyan a déclaré aux législateurs que l’Arménie était prête à reconnaître l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan dans un futur traité de paix, à condition qu’elle renonce au contrôle des zones en Arménie dont ses forces se sont emparées.

“Nous voulons signer un document, pour lequel de nombreuses personnes nous critiqueront, nous dénonceront et nous traiteront de traîtres, et ils pourraient même décider de nous retirer de nos fonctions, mais nous serions reconnaissants si l’Arménie obtient une paix et une sécurité durables à la suite de ça », a déclaré Pashinyan.

Certains membres de l’opposition ont vu dans cette déclaration un signe de la volonté de Pashinyan de céder aux exigences azerbaïdjanaises et de reconnaître la souveraineté de l’Azerbaïdjan sur le Haut-Karabakh. Des milliers de manifestants en colère ont rapidement envahi le siège du gouvernement, accusant Pashinyan de trahison et exigeant sa démission. Des manifestations ont également eu lieu dans d’autres villes arméniennes.