Cessez-le-feu déclaré après des jours de combats intenses dans le plus grand camp de réfugiés palestiniens du Liban

SIDON, Liban (AP) — Un « cessez-le-feu immédiat et durable » a été déclaré lundi après qu’un haut général libanais a rencontré des responsables de factions palestiniennes rivales, après des jours de combats dans le plus grand camp de réfugiés palestiniens du Liban, qui ont fait plusieurs morts et des dizaines de personnes. blessés.

Il s’agit du dernier d’une série de cessez-le-feu qui n’a duré que quelques heures avant que les combats ne reprennent. Il n’était pas clair si cette trêve tiendrait et si les groupes rivaux la respecteraient.

L’annonce a été faite à Beyrouth.

Des coups de feu et des explosions ont été entendus toute la journée à l’intérieur du camp de réfugiés d’Ein el-Hilweh, coûtant la vie à une personne. Des balles perdues et des obus ont touché des zones résidentielles de la troisième ville du pays.

Les combats qui ont éclaté jeudi soir après près d’un mois de calme dans le camp de réfugiés d’Ein el-Hilweh, près de la ville portuaire de Sidon, entre le groupe Fatah du président palestinien Mahmoud Abbas et des groupes militants islamistes, ont fait six morts et plus de 50 blessés, selon responsables médicaux et médias d’État.

L’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l’UNRWA, a publié dimanche son propre bilan, indiquant que quatre personnes ont été tuées et 60 autres blessées.

Des affrontements ont éclaté alors que le Fatah et d’autres factions militantes alliées du camp avaient l’intention de sévir contre les suspects accusés du meurtre du général militaire du Fatah, Abu Ashraf al Armoushi, dans le camp fin juillet.

L’un des hommes soupçonnés d’être impliqués dans le meurtre d’Armoushi, Izzedine Abu Dawoud, a été grièvement blessé lundi à l’intérieur du camp et transporté d’urgence à l’hôpital où les médecins l’ont annoncé comme « cliniquement mort », ont indiqué des responsables de la sécurité libanaise. Les responsables ont parlé sous couvert d’anonymat, conformément à la réglementation.

Des balles perdues ont touché le bâtiment de la municipalité de Saïda, endommageant les fenêtres sans blesser personne, a indiqué l’agence nationale de presse.

L’Université publique libanaise a été fermée et l’armée libanaise a fermé la route principale qui relie Beyrouth au sud du Liban à proximité du camp et la circulation a été dirigée vers une route côtière en raison des combats.

« La ville souffre. Les civils du camp souffrent », a déclaré le législateur libanais qui représente Sidon Abdul-Rahman Bizri dans une interview à l’Associated Press. Il a ajouté que les combats pourraient se poursuivre dans les prochains jours sans « ni vainqueur ni perdant clairs… car l’équilibre des pouvoirs dans le camp est très difficile et délicat ».

L’armée libanaise a déclaré dimanche soir que cinq soldats avaient été blessés après que trois obus ont touché un poste de contrôle militaire entourant le camp, dont un dans un état critique.

« Nous ne resterons pas les bras croisés face à ce qui se passe à Ein el-Hilweh », a prévenu le général de division Elias al-Baysari, chef de la Direction générale de la sécurité, dans une interview accordée à un journal local publiée lundi. « La situation dans le camp est insupportable », a-t-il déclaré.

Al-Baysari a organisé plus tard lundi une réunion dans son bureau à Beyrouth à laquelle ont participé des responsables de plusieurs factions palestiniennes pour discuter de la possibilité d’une nouvelle trêve. Après la fin de la réunion, le cessez-le-feu a été déclaré ainsi qu’un appel à remettre les suspects du meurtre d’Armoushi aux autorités libanaises. Le communiqué de la Direction de la Sûreté générale n’a donné aucun autre détail.

Deux des groupes combattants ont déclaré dimanche qu’ils respecteraient un cessez-le-feu, bien que le Fatah n’ait pas officiellement répondu à ces affirmations. Il n’était pas clair si une décision avait été prise lors de la réunion.

Ein el-Hilweh – qui abrite quelque 55 000 personnes selon les Nations Unies – est connue pour son anarchie et la violence n’est pas rare dans le camp. Il a été créé en 1948 pour héberger les Palestiniens déplacés lors de la création d’Israël.

L’UNRWA a déclaré que des centaines de familles déplacées du camp ont trouvé refuge dans les mosquées, les écoles et dans le bâtiment de la municipalité de Sidon à proximité.

Plus tôt cet été, des combats de rue à Ein el-Hilweh entre le Fatah et les membres du groupe extrémiste Jund al-Sham et Shabab al-Muslim ont duré plusieurs jours, faisant 13 morts et des dizaines de blessés, et ont pris fin après la conclusion d’une trêve difficile. en place le 3 août. Les combats ont également forcé des centaines de personnes à fuir leurs maisons.

Le Liban abrite des dizaines de milliers de réfugiés palestiniens et leurs descendants. Beaucoup vivent dans les 12 camps de réfugiés disséminés dans ce petit pays méditerranéen.

