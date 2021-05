Cessez-le-feu à Gaza ÉCLAIRÉ VERT par le gouvernement israélien – les pourparlers sur une trêve à médiation égyptienne doivent commencer après 10 jours de conflit

Le conseiller à la sécurité nationale Meir Ben Shabbat a été autorisé à entamer des pourparlers avec l’Égypte sur l’initiative de cessez-le-feu, pour en déterminer les détails et la date de début, ont rapporté les médias israéliens jeudi soir, heure locale.

Pendant ce temps, Reuters a cité un responsable du Hamas qui a déclaré «Mutuel et simultané» la trêve avec Israël débutera vendredi à 2 heures du matin, heure locale.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a précédemment déclaré que les opérations israéliennes se poursuivraient jusqu’à l’objectif de restauration «Calme et sécurité» a été atteint, alors que le Hamas a insisté sur le fait que les pourparlers sur un cessez-le-feu ne pourraient commencer que lorsque Israël prendrait fin «Son agression à Jérusalem et son bombardement de Gaza.»

La nouvelle d’un éventuel cessez-le-feu est venue quelques heures seulement après que la Russie a annoncé qu’elle prévoyait d’évacuer ses citoyens – ainsi que ceux des anciennes républiques soviétiques – de Gaza, après avoir déclaré mercredi à Israël que «Une nouvelle augmentation du nombre de victimes civiles serait inacceptable.»

Pendant ce temps, aux États-Unis, le sénateur Bernie Sanders (I-Vermont) a soulevé au Sénat une résolution proposée par un groupe de démocrates de la Chambre, cherchant à bloquer la vente approuvée précédemment de 735 millions de dollars de bombes et de munitions à Israël. La vente a reçu le feu vert du Département d’État avant le déclenchement des hostilités au début du mois.

Le Hamas et le Jihad islamique palestinien ont commencé à tirer des roquettes sur Israël le 10 mai, après que la police israélienne se soit affrontée avec des manifestants palestiniens à l’extérieur de la mosquée Al-Aqsa sur le mont du Temple de Jérusalem. Le différend sur l’expulsion des Palestiniens du quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem a été l’élément déclencheur du conflit. Depuis lors, plus de 4 000 roquettes ont été tirées de Gaza vers le territoire israélien.

Alors que la plupart d’entre eux ont été interceptés par le système de défense antimissile Iron Dome, environ un dixième a réussi. La plupart ont frappé des zones proches de la bande de Gaza telles que Sderot ou Ashkelon, mais certaines ont atteint Jérusalem et la banlieue de Tel Aviv. Pendant ce temps, des avions, des drones, des chars et de l’artillerie de Tsahal ont bombardé Gaza, détruisant un certain nombre de gratte-ciel importants.

Il s’agit de la plus grande recrudescence des combats depuis la guerre de Gaza en 2014, qui a duré 50 jours et a vu les troupes terrestres israéliennes entrer dans l’enclave – ce qui ne s’est pas produit cette fois. Une autre différence majeure, cependant, était qu’un certain nombre de villes israéliennes avec des résidents arabes ont connu des émeutes et des manifestations, pour la première fois depuis 2000.

Les responsables de Gaza ont déclaré qu’au moins 230 Palestiniens avaient été tués, tandis qu’Israël faisait état de 12 victimes.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!