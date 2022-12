Cesc Fabregas révèle ses rivaux les plus coriaces, recommande un transfert offensif pour Chelsea et nomme Jamal Musiala comme le meilleur jeune du jeu en ce moment

Cesc Fabregas a connu une carrière très décorée dans le football, remportant des trophées pour le club et le pays.

Ses passages à Arsenal, Barcelone et Chelsea signifient qu’il a joué pour certaines des meilleures équipes du monde et contre certaines des plus grandes stars du jeu.

Getty Fabregas a joué dans certains des meilleurs clubs du football mondial

Getty L’équipe gagnante du double titre de Mourinho était une force avec laquelle il fallait compter

Le joueur de 35 ans a joué contre certains des meilleurs du sport et a maintenant révélé ses adversaires les plus difficiles.

Fabregas a participé à un Q&A sur Twitteret on lui a demandé qui étaient ses rivaux les plus coriaces pendant son séjour en Premier League.

Il a répondu: “Man United avec Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo et Carlos Tevez et Chelsea avec Jose Mourinho en charge.”

L’ancien international espagnol a passé quatre saisons et demie à Chelsea après son départ de Barcelone.

Fabregas a maintenant donné aux Blues quelques conseils de transfert au milieu de l’arrivée de la fenêtre de janvier.

“Dani Olmo pourrait être un excellent ajout si Chelsea continue à jouer dans ce système”, a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait signer un Espagnol pour le club.

Getty Fabregas pense qu’Olmo serait une bonne signature pour Chelsea

Getty Musiala est très bien noté par l’Allemand

Après avoir traversé les académies de Barcelone et d’Arsenal, Fabregas sera pleinement conscient de ce que c’est que d’être une perspective prometteuse.

Il y a beaucoup de jeunes talents dans le jeu en ce moment, avec l’ex-milieu de terrain révélateur qui, selon lui, est le meilleur.

“J’aime beaucoup Musiala du Bayern Munich. Trop de talent, intelligent et on dirait qu’il a une grande détermination.

Fabregas est maintenant dans les années crépusculaires de sa carrière et joue actuellement pour Côme en Serie B italienne.

Tant de succès ont été remportés, l’ancien milieu de terrain étant une star dans tous les clubs pour lesquels il a joué.