Cesc Fabregas: le milieu de terrain de Côme veut gérer un jour en Premier League | Nouvelles du football

Cesc Fabregas veut se débrouiller en Premier League quand il raccroche enfin ses crampons de joueur.

S’adressant exclusivement à Sky Sports Nouvellesl’ancien milieu de terrain d’Arsenal et de Chelsea, âgé de 35 ans, a expliqué comment il s’était fixé pour objectif de diriger en Premier League.

“Quand je suis devenu entraîneur, comme je l’ai dit, la Premier League a été ma ligue, c’est là que j’ai joué mon meilleur football, mes meilleures années, où les gens me respectent tellement”, a-t-il déclaré.

“Je me sens vraiment aimé en Angleterre et, à l’avenir, j’aimerais [to coach there], Pourquoi pas? J’adorerais [be a Premier League manager], 100 pourcent. Si je peux regarder un objectif dans quelques années à venir, alors c’est définitivement dans ma tête.”

Fabregas s’exprimait le jour où il a effectué son transfert gratuit vers l’équipe de Serie B de Côme, où il a signé un contrat de deux ans après l’expiration de son contrat à Monaco.

Le double vainqueur de la Premier League a révélé qu’il avait reçu un certain nombre d’offres pour devenir entraîneur, mais insiste sur le fait que ses jours de jeu ne sont pas encore terminés.

“Je l’ai fait [receive offers]je suis très reconnaissant envers les personnes qui m’ont approché au cours des deux derniers mois”, a-t-il ajouté.

“J’ai eu deux offres pour rejoindre le personnel d’entraîneurs des clubs. C’est quelque chose de tentant mais ce n’est pas quelque chose que je veux faire en ce moment ; je veux continuer à jouer un peu. Mon objectif principal maintenant est de jouer et de bien faire sur le terrain.

“Tout d’abord, faites un pas à la fois. Je suis ici pour bien faire pour Côme, c’est un beau projet et voyons où nous allons à partir de là.”

Fabregas “excité” par la maturation d’Arsenal

Image:

Fabregas a commencé sa carrière en Premier League avec Arsenal, où il a passé huit saisons





Le désir de Fabregas de revenir en Premier League à titre managérial laisse entrevoir la perspective d’une réunion avec les anciens clubs d’Arsenal et de Chelsea.

Interrogé sur son évaluation d’un été chargé d’activités de transfert à l’Emirates Stadium, Fabregas a déclaré: “Je pense que Mikel [Arteta] fait du bon travail, je pense qu’Edu fait un travail fantastique. Quand on parle de footballeurs, Edu est un footballeur.

“Il a la patience et sait exactement ce qu’il faut pour construire un projet. Vous ne pouvez pas le faire en un jour ; parfois le marché ne vous permet pas d’avoir les bons joueurs, parfois vous êtes trop jeune pour concourir, comme c’est arrivé à Arsenal pendant un ou deux ans.

“Mais je pense qu’Arsenal est maintenant mature, les jeunes joueurs ne sont plus si jeunes. Je vois une phase différente ; ils ont très bien signé, ils ont renforcé l’équipe dans certains domaines où ils ont du mal, et je regarde vraiment la saison parce que c’est exitant.”

Fabregas : C’est dans l’ADN de Chelsea de concourir

Image:

Cesc Fabregas a remporté deux titres de Premier League au cours de son séjour de cinq ans à Chelsea





Fabregas est convaincu que Chelsea traversera une période mouvementée en dehors du terrain et sera dans et parmi les équipes en compétition pour le titre de Premier League.

“Beaucoup de choses se sont passées; changer de propriétaire est toujours difficile. Roman [Abramovich] a été exceptionnel au club de football, il a investi du temps, de l’argent et des connaissances”, a-t-il ajouté.

“Le truc avec Chelsea, c’est qu’ils sont obligés de gagner, d’être toujours en compétition. J’y suis resté cinq ans et l’état d’esprit là-bas est de gagner, de gagner, c’est ce que j’aime dans cet endroit.

“Qu’ils jouent bien ou moins bien, qu’ils soient en haut ou en bas, ils sont toujours là à la fin de la journée et cela me rend toujours heureux à coup sûr.”