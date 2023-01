Cesc Fabregas dit que la façon dont Arsène Wenger l’a traité n’était “pas normale”

Cesc Fabregas a parié sur sa carrière à 16 ans, passant de la légendaire La Masia de Barcelone à l’académie d’Arsenal alors qu’il sentait de meilleures opportunités dans le nord de Londres qu’en Catalogne.

Ce pari a rapidement porté ses fruits, lorsque, après seulement un mois à Arsenal, Arsène Wenger a pris son propre pari en donnant à Fabregas son premier départ pour le club, lors d’un match nul en Coupe de la Ligue à domicile contre Rotherham. Ce faisant, l’Espagnol est devenu le plus jeune joueur de l’équipe première d’Arsenal, ce dont il sera éternellement reconnaissant au légendaire manager.

S’adressant exclusivement à QuatreQuatreDeux, Fabregas comprend clairement l’importance que Wenger avait sur sa carrière et les opportunités qu’il n’aurait pas eues ailleurs.

“Arsène Wenger a été le manager le plus important de ma carrière car il m’a donné la chance dont tout le monde a besoin”, raconte-t-il. FFT. “Il m’a pris quand je n’avais que 16 ans et il a fait de moi un meilleur joueur – une meilleure personne. Je le considérerai toujours comme un deuxième père dans ma vie.

“La façon dont il m’a traité… ce n’est pas normal de nos jours dans le football. Tout est si rapide, si impatient – et vous avez besoin de résultats maintenant. Wenger est un homme spécial, et sans lui, je sais que je ne serais pas là en ce moment.”

Fabregas a fini par passer huit ans à Arsenal, jouant un football exceptionnel pour un joueur encore si jeune. Cependant, lorsque l’appel est venu de Barcelone à l’été 2011, c’était une opportunité qu’il ne pouvait tout simplement pas laisser passer.

Aujourd’hui âgé de 35 ans, Fabregas joue pour Côme en Serie B. Il avait passé quatre saisons à jouer pour Monaco en Ligue 1, mais est devenu un joueur sporadique en raison des philosophies mises en œuvre par le club pendant son séjour là-bas.

Soulever le couvercle pour FFT expliquant pourquoi son passage au club basé dans la municipalité n’a pas fonctionné, Fabregas explique que l’accent mis sur les attributs physiques plutôt que techniques l’a rendu difficile à intégrer dans l’équipe.

“Monaco est un club très spécifique, spécial – un projet différent”, explique-t-il. «Ils ont beaucoup de jeunes joueurs et se concentrent sur les chiffres; l’aspect physique du jeu.

“Mon type de football est plus que des chiffres – c’est la philosophie et la méthodologie que j’ai toujours eues – et j’ai vu là-bas que je n’étais qu’un numéro. J’ai eu du mal à comprendre leur plan, puis l’année dernière j’ai eu beaucoup de blessures. était difficile.