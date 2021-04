L’édition de vendredi soir de SmackDown a marqué le premier volet du spectacle depuis que WrestleMania 37 a créé plusieurs changements de titre. Roman Reigns a lancé les festivités et s’est réjoui de conserver le titre de champion universel. Cesaro a fait son entrée et avait défié Roman Reigns mais a fini par affronter Jey Uso dans l’événement principal.

Voici un aperçu des récapitulatifs et des faits saillants de toute l’action de la nuit dernière:

Rey Mysterio contre Otis Dozovic

La rivalité entre les superstars a continué alors que Mysterio a surmonté l’avantage de force de son adversaire et l’a frappé avec un genou en marche. Quelques instants plus tard, il lâcha Otis sur la corde du milieu et connecta un 619. Mysterio se lança de la corde supérieure mais Otis le rattrapa.

Gagnant: Rey Mysterio via Pinfall

Kevin Owens contre Sami Zayn

Kevin Owens s’est battu contre Sami Zayn, le frappant au sol. Zayn a créé la séparation pour prendre brièvement le contrôle du match, mais Owens a riposté et l’a envoyé rebondir sur la corde supérieure. Zayn a été touché par une bombe Swanton avant de fuir le match et de perdre par décompte.

Vainqueur: Kevin Owens par décompte

The Dirty Dawgs (Dolph Ziggler et Robert Roode (c)) vs The Street Profits (Angelo Dawkins et Montez Ford) – Match pour le titre par équipe de SmackDown

Les Profits dominaient le match alors que Ford éliminait les Dirty Dawgs à l’extérieur avec un gros flip. Il a ensuite frappé une grenouille sur Roode. Quelques instants plus tard, Ziggler a fait une balise aveugle alors que Ford assis dans le coin n’avait aucune idée. Ziggler a récupéré une étiquette connectée sur le Zig Zag sur Ford par derrière et a obtenu la broche pour conserver les titres par équipe de SmackDown.

Gagnant: The Dirty Dawgs via pinfall

Natalya contre Shayna Baszler

Baszler avait le dessus au début du match, mais Natalya l’a secoué et l’a suspendue aux cordes du tablier. Nia Jax, sentant des problèmes pour son partenaire, a fourni une distraction mais Tamina tourne autour pour essayer d’égaliser la situation. Baszler est retourné sur le ring et a été rapidement jeté dans son propre partenaire. Natalya a marqué le rollup pour une victoire à la broche.

Vainqueur: Natalya via Pinfall

Cesaro contre Jey Uso

L’événement principal de la nuit a vu Cesaro et Uso échanger des coups tout au long. Quelques instants plus tard, Cesaro a ajouté une vague de grèves et l’a suivi avec une corde à linge pour une autre quasi-chute. Il a alors presque eu Uso dans le Swing avant que Seth Rollins ne l’attaque. Rollins frappe Death Blow et s’éloigne et le match a été annulé en raison de la disqualification.

Gagnant: Ceasro via disqualification

