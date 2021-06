Cesaro de la WWE célèbre après que la Suisse a éliminé la France en Euros 2020; Sheamus se joint à

Cesaro « Swiss Superman » de la WWE est actuellement en mode célébration avec le reste de la nation après que la Suisse a surpris la France pour éliminer les champions de la Coupe du monde 2018 de l’Euro lors des huitièmes de finale mardi. Cesaro a utilisé son compte Instagram pour télécharger des photos de lui célébrant la victoire de la Suisse sur la France. Le «guerrier celtique» Sheamus, qui a également été tagué dans le message mis en ligne par Cesaro, rejoint Cesaro dans la victoire de son pays.

Plus tôt, Cesaro avait révélé à News18 qu’il avait convaincu son ami et collègue superstar de la WWE Sheamus de soutenir la Suisse lors de l’Euro 2020. Cesaro a déclaré que puisque l’Irlande ne faisait pas partie de l’Euro, la deuxième équipe que le Celtic Warrior pouvait choisir était la Suisse.

Dans ce qui pourrait être le match du tournoi jusqu’à présent, la Suisse a fait l’impensable et a battu la France 3-3 aux tirs au but (5-4) pour se réserver une place en quart de finale de l’Euro. Le match a été une montagne russe pour les deux équipes.

15 minutes après le début de l’affrontement entre les deux nations, la Suisse prenait l’avantage après un superbe centre de Steven Zuber dirigé par Haris Serferovic. La Suisse menait jusqu’à la mi-temps et avait le dessus dans le match, cependant, la France est revenue avec tous les canons en feu, ce qui a permis à Karim Benzema de marquer deux buts en l’espace de deux minutes, pour donner l’avantage à la France. À la 75e minute, Paul Pogba a marqué un but scandaleux de l’extérieur de la surface pour porter le score à 3-1 pour la France.

Il semblait que la Suisse avait du mal à percer la défense française, mais des remplacements inspirés ont vu Serferovic marquer un deuxième but pour la Suisse, suivi d’un but tardif à la 90e minute par le remplaçant Mario Gavranovic pour égaliser les termes 3-3 à la fin de 90 minutes. Le match s’est prolongé en prolongation et dans la demi-heure, aucune des deux équipes n’a pu trouver le fond du filet, ce qui signifiait des pénalités.

La Suisse a remporté les tirs au but 5-4 après que le tir de l’attaquant vedette Kylian Mbappe a été sauvé par le gardien suisse Yann Sommer, aidant la Suisse à atteindre les quarts de finale. La Suisse affrontera désormais l’Espagne dans un affrontement alléchant le 2 juillet.

Outre le football, alors que Sheamus se remet actuellement d’une fracture du nez, Cesaro est revenu sur le ring et poursuit sa rivalité avec Seth Rollins. Les deux hommes se sont affrontés dans un match par équipe mixte, où Rollins et Baley ont eu raison de Cesaro et Bianca Belair. Les lutteurs vedettes font actuellement partie de la liste de Smackdown de la WWE.

Regardez l’UEFA EURO 2020 EN DIRECT en anglais, hindi, bengali, tamoul, télougou et malayalam EN DIRECT sur les chaînes SONY TEN 2, SONY TEN 3, SONY SIX et SONY TEN 4

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici