César Kunikov : l’Ukraine affirme avoir coulé un autre navire de guerre, neutralisant un tiers de la flotte russe de la mer Noire

CNN

—



L’Ukraine affirme avoir désactivé un tiers de la flotte russe de la mer Noire après que ses renseignements militaires ont déclaré avoir coulé un autre navire de guerre russe lors d’une attaque de drone maritime au large des côtes de Crimée mercredi.

Le navire de débarquement russe Caesar Kunikov a été attaqué par des drones « MAGURA » V5 qui ont percé des « trous critiques » sur son côté gauche avant de couler, a indiqué l’agence de renseignement militaire ukrainienne sur Telegram.

« L’Ukraine a neutralisé un tiers de la flotte russe de la mer Noire lors de l’invasion à grande échelle », ont déclaré les forces armées du pays à CNN après l’attaque de mercredi.

Cela concorde avec les affirmations ukrainiennes de la semaine dernière selon lesquelles ils auraient neutralisé environ 33 % des navires de guerre russes, soit 24 navires et un sous-marin neutralisés. Le navire de débarquement Caesar Kunikov serait le 25e navire neutralisé, selon le décompte ukrainien.

L’attaque de mercredi a été menée par l’unité des forces spéciales du « Groupe 13 » de l’agence en coopération avec les forces de sécurité et de défense ukrainiennes, indique le communiqué.

La nuit images fourni par l’Ukraine montrait un drone maritime se dirigeant vers le Caesar Kunikov, avant qu’un énorme panache de fumée ne s’élève du navire.

Les renseignements de défense ukrainiens ont déclaré que le navire était amarré depuis 10 jours dans un lieu d’accostage spécialisé où la Russie pourrait le charger d’armes et d’équipements militaires. Il a également indiqué que le navire semblait être chargé au moment de l’attaque.

CNN n’a pas pu vérifier de manière indépendante les affirmations de l’Ukraine. Le Kremlin a refusé de commenter l’attaque signalée.

«Cela concerne le déroulement de l’opération militaire spéciale, c’est donc la prérogative du ministère de la Défense. Je vous suggère de vous référer aux déclarations de nos collègues militaires. Je ne peux rien dire à ce sujet», a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lors d’un point de presse.

L’attaque de mercredi est la dernière d’une série de frappes ukrainiennes contre la marine russe, qui tente de porter des coups à la fois stratégiques et symboliques contre les forces russes qui ont annexé la Crimée en 2014.

Alors que l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie approche de son deuxième anniversaire, les lignes de front sont restées pour l’essentiel statiques pendant des mois. Mais depuis l’année dernière, l’Ukraine s’est tournée vers la mer Noire, affirmant que ses frappes contre la Crimée et les navires russes visaient à isoler la péninsule et à rendre plus difficile pour la Russie la poursuite de ses opérations militaires sur le continent ukrainien.

Interrogé mercredi sur l’incident lors d’une conférence de presse à Bruxelles, le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré en termes généraux que « les Ukrainiens ont réussi à infliger de lourdes pertes à la flotte russe de la mer Noire » et qu’il s’agit d’une « grande réussite, d’un grande victoire pour les Ukrainiens.

Le chef de l’OTAN a également noté que le fait que les forces armées ukrainiennes aient repoussé la flotte russe de la mer Noire et ouvert un couloir leur a permis d’exporter des céréales et d’autres produits sur le marché mondial.

« Rares sont ceux qui croyaient que cela était possible il y a seulement quelques mois. Mais aujourd’hui, les exportations de céréales d’Ukraine ont lieu même sans accord avec la Russie. Cela montre donc les aptitudes et les compétences des forces armées ukrainiennes », a déclaré Stoltenberg, ajoutant que le soutien de l’OTAN avait été important.

Plus tôt ce mois-ci, l’Ukraine a annoncé avoir coulé l’Ivanovets, un navire lance-missiles russe, également dans la mer Noire. Sa frappe la plus notable a eu lieu à la Moskova en avril 2022, ce qui a contraint la Russie à modifier sa façon d’opérer à proximité des zones contrôlées par l’Ukraine.

Après l’attaque contre l’Ivanovets, CNN a interviewé l’unité secrète ukrainienne de drones maritimes à l’origine de l’attaque près de la ville côtière ukrainienne d’Odessa. L’un des pilotes de drones à l’origine de l’attaque a déclaré à CNN que 10 drones « MAGURA » avaient été utilisés dans l’attaque, dont six ont touché et finalement coulé le navire de guerre russe.

Les drones « MAGURA » ne mesurent que quelques mètres de long et sont propulsés par des jet-skis, a déclaré à CNN un pilote d’une unité spéciale de l’agence ukrainienne de renseignement de défense plus tôt cette année.

Mais ils ont une large portée d’environ 800 kilomètres (près de 500 miles), ce qui permet aux unités militaires de lancer des drones depuis de vastes étendues de la côte ukrainienne pour des missions contre des cibles de Crimée.

Kiev utilise de plus en plus de drones pour égaliser les règles du jeu avec la Russie. L’ancien général ukrainien Valerii Zaluzhnyi a souligné l’importance des drones dans un éditorial de CNN rédigé au début du mois avant d’être démis de ses fonctions la semaine dernière par le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

« Ce sont ces systèmes sans pilote – tels que les drones – ainsi que d’autres types d’armes avancées, qui constituent le meilleur moyen pour l’Ukraine d’éviter de se laisser entraîner dans une guerre de positions, dans laquelle nous ne possédons pas l’avantage », a écrit Zaluzhnyi.

L’un des pilotes de drones ukrainiens a déclaré à CNN que les drones constituaient un avantage en mer Noire car « ils sont assez difficiles à voir » et leur petite taille rend difficile leur prise pour cible par la Russie, tandis que les drones peuvent cibler plus facilement les navires de guerre.

“Aucun navire de guerre ne peut être aussi maniable que ces drones”, a ajouté le pilote.

Cette histoire a été mise à jour.