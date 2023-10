Le footballeur mexicain et star des Pumas UNAM, César ‘Chino’ Huerta, vit un moment incroyable lors du tournoi Apertura 2023 de la Liga MX et notamment au sein de l’équipe mexicaine sous les ordres de Jaime Lozano ; Le dernier exemple de son bon jeu a été la passe décisive qu’il a fournie lors de la victoire 2-0 contre l’équipe du Ghana lors du premier duel du double FIFA Date qui aura lieu en octobre et qui lui servira de préparation pour son chemin vers la Coupe du Monde. . de 2026 et la Copa América de 2024.

Malgré ce rôle important qu’il a démontré lors du match contre El Tri, le joueur aztèque a admis qu’il n’a pas été aussi remarquable que prévu et il sent même qu’il était de mauvaise humeur ; Cependant, cela ne l’arrête pas et il a souligné qu’il souhaite réaliser de grandes choses dans sa carrière.

Dans les récentes déclarations faites au TUDN Le joueur a souligné qu’il souhaite être l’un des meilleurs joueurs de la Liga MX afin d’éveiller l’intérêt d’une équipe en Europe. et ainsi pouvoir devenir l’un des Mexicains actifs sur le vieux continent.

« Depuis que je suis enfant, les portes m’ont été fermées dans de nombreux endroits, pour être fort mentalement car je sais que beaucoup veulent être dans cet endroit. Beaucoup de facteurs se sont réunis, personnellement j’étais sur les rochers, je n’arrivais pas à trouver mon niveau, l’option Pumas s’est présentée et je n’ai pas hésité à dire oui et à en profiter », a déclaré César Huerta.

« Chino » Huerta a souligné qu’il voulait continuer à accumuler des minutes dans tous les matches internationaux que joue l’équipe mexicaine afin de continuer à gagner en confiance et à apprendre des meilleurs footballeurs de la planète pour pouvoir être appelé par Jaime Lozano en cours de route. à la Coupe du monde 2026 qui aura lieu aux États-Unis, au Canada et au Mexique susmentionné.

« Je crédite le travail, c’est ce qui m’a permis d’être à un niveau élevé, la confiance s’installe et avec l’opportunité c’est quand la chance se présente. J’y vais étape par étape, mardi est le match le plus important, demain je me réveille avec le match de mardi en tête et je peux aspirer à de très grandes choses », a-t-elle souligné.

« J’ai eu de nombreux professeurs qui m’ont fait perfectionner mon pied gauche et c’est pourquoi j’ai marqué de très bons buts, mais je le dois au travail.ou, à la répétition et cela m’a permis d’élever le niveau », a conclu Huerta dans ses déclarations.

