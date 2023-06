Cesar Azpilicueta s’apprête à terminer le changement de l’Inter Milan alors que Chelsea permet à la légende de quitter le club plus tôt

Cesar Azpilicueta s’apprête à déménager à l’Inter Milan cet été.

Le défenseur a conclu un accord de deux ans avec les géants italiens avec des conditions entièrement convenues pour le déménagement.

3 Azpilicueta devrait quitter Chelsea cet été Crédit : Getty

3 L’Espagnol est une figure extrêmement populaire dans l’ouest de Londres Crédit : Getty

Dans le cadre de l’arrangement, Chelsea mettra fin à son contrat à Stamford Bridge, permettant à la légende du club de partir pour un nouveau défi.

En conséquence, il rejoindra les finalistes de la Ligue des champions alors qu’il poursuit un nouveau défi alors qu’il entre dans les dernières années de sa carrière.

Le défenseur espagnol a déménagé dans l’ouest de Londres il y a 11 ans après avoir rejoint Marseille en 2012.

Depuis lors, le joueur de 33 ans a disputé 508 matches avec les Blues, marquant 17 buts au passage.

Il a également un trophée assez spectaculaire à son actif, ayant remporté deux titres de Premier League, une Ligue des champions, deux Ligues Europa, une Super Coupe de l’UEFA et une Coupe du monde des clubs de la FIFA.

Azpilcueta ne sera pas non plus le dernier joueur à quitter Chelsea cet été, avec des stars telles que Kalidou Koulibaly, Hakim Ziyech et Mason Mount parmi les favoris pour passer à autre chose.

3 Le défenseur a mené Chelsea à travers une période très réussie de l’histoire du club

Cependant, peu de joueurs manqueront autant à Stamford Bridge que le populaire défenseur.