Cesar Azpilicueta: le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, se dit “un peu” ennuyé par la poursuite d’un joueur par Barcelone | Nouvelles du football

Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, admet qu’il est “un peu” ennuyé par Barcelone à cause de sa poursuite de Cesar Azpilicueta.

Le joueur de 32 ans a encore 12 mois sur son contrat avec Chelsea et aurait demandé à quitter le club après une décennie à Stamford Bridge pour retourner dans son Espagne natale avec Barcelone.

Mais Tuchel dit qu’il n’est pas sûr de vouloir donner à Azpilicueta “ce qu’il veut”, et pense que le Barça a sous-évalué le défenseur, comparant sa valeur à celle de la récente capture de Chelsea Kalidou Koulibaly, qui a signé pour 33 millions de livres sterling de Naples plus tôt ce mois-ci.

Lorsqu’on lui a demandé au Universal Orlando Resorts’il a été agacé par la poursuite d’Azpilicueta par les géants espagnols, Tuchel a répondu : “Peut-être un peu.”

Cesar Azpilicueta a remporté huit distinctions majeures en 10 ans à Chelsea





Interrogé sur l’avenir de l’Espagnol, Tuchel a déclaré : “C’est une question difficile car je ne suis pas sûr de vouloir donner à Azpi ce qu’il veut.

“À un moment donné, il s’agit de ce que nous voulons. Je viens de faire la comparaison sur combien nous nous sommes battus pour Koulibaly, qui est un joueur de l’équipe nationale et à peu près le même âge.

“C’est un joueur extrêmement important pour Naples mais nous avons un international espagnol qui est capitaine à Chelsea. Je le vois peut-être au même niveau mais Barcelone ne le voit pas à ce niveau. Donc je ne sais pas si je veux donnez-lui ce qu’il veut car c’est un grand joueur.

“Nous ne pensons pas tellement aux autres clubs. L’accent est mis sur nous et sur ce dont nous avons besoin. Je lui ai dit et je vous le dis que je comprends sur le plan personnel et professionnel. Mais je ne suis pas seulement dans ce rôle pour lui donner ce qu’il veut.Je suis un manager de Chelsea qui veut faire ce qu’il y a de mieux pour Chelsea.

“Il n’aime pas ça mais il comprend. C’est dur pour lui parce que l’autre club est en permanence sur lui. Le 1er septembre, quand les choses se calmeront, alors il pourra jouer à son plus haut niveau.”

Tuchel a également déclaré Sky Sports Nouvelles: “Je comprends son souhait, ses inquiétudes, ses réflexions sur sa carrière et sa vie personnelle, mais il est aussi notre capitaine, un immense capitaine et une légende et un vainqueur. Et je ne vois pas beaucoup de raisons à mon rôle de manager renoncer à toutes ces forces qu’il a.”

Sky en Allemagne : Werner veut quitter Chelsea

Timo Werner pourrait quitter Stamford Bridge cet été avec l’attaquant voulant quitter le club, selon Ciel en Allemagne.

Lorsqu’on lui a demandé si Werner cherchait une sortie, Tuchel a répondu Sky Sports Nouvelles: “Je ne pense pas, donc je n’en sais rien.

“Timo ne m’en a pas parlé. Je pense qu’il veut faire son chemin à Chelsea, et il doit encore prouver un point.”

Timo Werner a marqué 11 buts toutes compétitions confondues la saison dernière





Werner a rejoint Chelsea en juin 2020 en provenance du RB Leipzig dans le cadre d’un contrat de 45 millions de livres sterling et a marqué 23 buts en 89 apparitions dans toutes les compétitions.

Le joueur de 26 ans a commencé 15 matchs de Premier League la saison dernière et a marqué quatre fois.

Chelsea reste confiant de conclure l’accord avec Koundé

Pendant ce temps, le Barça rivalise également avec Chelsea pour le défenseur de Séville Jules Koundé mais les Bleus restent confiants de conclure un accord pour le Français.

Le défenseur de Séville Jules Kounde devrait rejoindre Chelsea cet été





Le joueur de 23 ans a rejoint tardivement le camp d’entraînement de pré-saison de Séville au Portugal jeudi après avoir été initialement exclu du groupe.

Chelsea a un accord verbal avec Koundé depuis juin, avec l’ancien défenseur bordelais admiré un temps par Tuchel.

Interrogé sur leur poursuite de Koundé, Tuchel a déclaré Sky Sports Nouvelles: “Pas de nouvelles. S’il y aura des nouvelles de Jules Kounde, je vous le dirai. Je ne commencerai pas à commenter les autres joueurs.”

Mais l’Allemand a admis qu’il voulait un “minimum d’un défenseur de plus”, après avoir perdu Antonio Rüdiger et Andreas Christensen respectivement au Real Madrid et à Barcelone cet été.

