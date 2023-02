Ces visuels de sauveteurs sauvant des vies insufflent de l’espoir dans des conditions “mortelles”

Plus de 8 000 personnes ont succombé à la mort après qu’un violent tremblement de terre a “renversé” le sud-est de la Turquie et la Syrie lundi. Du nouveau-né à la vieille dame, personne n’est épargné par la fureur de la nature qui a blessé et tué des milliers de personnes dans ce pays du Moyen-Orient. Cependant, avec autant de vidéos de sauvetage qui font surface sur Internet, on espère que tout ira bien, tôt ou tard ! Les sauveteurs frappent contre la montre dans des conditions glaciales pour sortir les survivants des décombres des bâtiments effondrés. De tels visuels sont la preuve que des voix douloureuses se font entendre au milieu du rugissement qui a frappé le pays pour lui donner l’un des tremblements de terre les plus meurtriers du siècle.

Une de ces vidéos partagée sur Twitter montrait l’équipe de secours israélienne parvenant à sauver trois personnes coincées sous l’épave tandis que l’autre montrait un chat libéré de sous un objet lourd qui aurait pu tomber dessus pendant le tremblement de terre. Une autre vidéo de sauveteurs et de citoyens encourageant leur chemin à travers les moments difficiles est devenue virale sur les réseaux sociaux. Elle montrait toute la famille retirée vivante après avoir été coincée sous les décombres pendant près de 40 heures après le tremblement de terre syrien.

Un clip sur Instagram montrait une jeune fille extraite des restes 12 heures après le tremblement de terre en Turquie. Le Guardian a également rendu compte du sauvetage d’une victime de 20 ans qui a publié son plaidoyer sur les réseaux sociaux et a pu être entendue en demandant : “S’il vous plaît, venez ici et sauvez-nous”.

Récemment, une de ces photos montrait un nouveau-né qui a été atteint des décombres en Syrie avec son cordon ombilical toujours connecté à sa mère, qui a été retrouvée morte, selon un rapport de l’AP. Une autre vidéo de sauvetage montrait un jeune garçon sorti vivant des décombres des maisons endommagées.

(avertissement : bouleversant) Un nouveau-né a été sauvé des décombres d’un immeuble en Syrie, à la suite du tremblement de terre dévastateur de magnitude 7,8. Les sauveteurs ont trouvé le bébé avec son cordon ombilical toujours attaché à sa mère, qui semblait avoir accouché alors qu’elle était enterrée et est décédée après. — NowThis (@nowthisnews) 7 février 2023

Pendant ce temps, le président turc Tayyip Erdogan a déclaré l’état d’urgence dans 10 provinces après qu’un tremblement de terre de magnitude 7,8 a frappé la Turquie, suivi d’une série de répliques, dont une aussi puissante que le séisme lui-même.

