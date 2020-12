Ce qui a commencé comme un couvre-feu Janta d’une journée le 22 mars 2020 s’est en quelque sorte prolongé en un verrouillage de plusieurs mois dans le pays. La phase a été incroyablement difficile pour beaucoup avec l’éloignement social, l’isolement de leur ancienne vie et passer des jours enfermés chez eux.

Certaines personnes se sont lancées dans leurs nouvelles routines de travail à domicile, tandis que d’autres ont cherché des débouchés plus créatifs pour libérer toute l’énergie refoulée. Mais de plus en plus de gens passent simplement leur temps à parcourir les réseaux sociaux. Avec autant de temps libre, cela devait arriver. Alors que certains ont fait défiler ces plates-formes, d’autres se sont concentrés sur la création de contenu hilarant ou créatif.

Le contenu viral a non seulement aidé les gens à s’amuser pendant quelques minutes (ou secondes) dans leur vie en quarantaine, mais a également agi comme un excellent moyen pour certaines personnes de se hisser au rang de célébrité sur Internet. Alors qu’il y avait littéralement des milliers de vidéos à travers le monde qui ont été rendues virales par des amis ennuyés partageant constamment du contenu amusant entre eux, voici cinq d’entre elles que nous pensions assez incroyables.

Rasode Me Kaun Tha?

Impossible de faire une liste de «ce qui est viral» sans la sensation autoréglée qui a pris d’assaut le pays. L’ingénieur du son Yashraj Mukhate a utilisé son temps de quarantaine de manière assez productive en parcourant les archives des manigances de Gopi Vahu et Kokila Ben sur Saath Nibhaana Saathiya. Le résultat de son miracle autotuné? Cette sensation virale phénoménale qui a poussé tout le monde à demander: «Akhir m’a rasode kaun tha?»

Danse à l’hôpital

Il existe en fait de nombreuses vidéos de ce genre autrefois inexistant. Alors que ceux qui étaient encore en sécurité se détendaient (ou se stressaient) dans le confort de leur maison, la population infectée vivait un tout autre type d’isolement. Mais qui peut faire mourir l’esprit humain? Pas un virus ou un verrouillage. Voici une de ces vidéos de patients COVID dansant à l’hôpital qui est devenue virale depuis l’hôpital Ballari du Karnataka.

Harmonie en quarantaine

Certaines personnes en Italie ont décidé de transformer leur balcon en scène et le résultat était purement magique. Des centaines d’habitants isolés sont allés sur leur balcon pour interpréter une ballade italienne populaire dans les rues de Sienne, tandis que les habitants de Naples ont interprété Abbracciame. Au total, 3-4 de ces performances sont devenues virales. Comme l’a écrit un commentateur sous cette vidéo, cette pandémie a vraiment fait ressortir le meilleur et le pire de l’humanité.

Les plantes se déplacent en un laps de temps

Comment une vidéo de quelques plantes peut-elle générer plus de 9 millions de vues? Eh bien, si vous montrez que les plantes aussi bougent comme les humains. Eh bien, pas exactement comme les humains. Cette vidéo accélérée a révélé comment certaines plantes s’étirent, fleurissent et se fanent tout au long de la journée et même des célébrités comme Elon Musk et Ivanka Trump étaient hypnotisées.

Relooking garage-salle de classe

Une des choses à changer radicalement à cause du verrouillage était le système éducatif. Les cours en ligne sont devenus la nouvelle norme, mais étaient-ils vraiment comparables aux cours réels? Peut-on avoir envie d’être dans une classe en dormant sur un canapé? Un père aux États-Unis a transformé son garage en salle de classe pour sa jeune fille et a remporté de nombreux éloges sur Internet. Il a même mis une découpe en carton d’une femme pour soutenir l’iPad afin que sa fille continue à bouillir sous les yeux attentifs d’un enseignant.

Parmi les autres vidéos virales, citons «Tigre prenant un bain royal», «Chota Rafi», «Les élèves brandissant des notes de remerciement pour leur professeur pendant les cours en ligne», «Nigela Lawson prononçant Microwave», entre autres.