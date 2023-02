Ces vidéos de SRK essayant de contrôler ses larmes en public vont vous faire pleurer

Shah Rukh Khan est, sans aucun doute, la star de Bollywood la plus populaire dont le succès invincible est évident grâce à l’énorme nombre de fans qu’il apprécie. Avec son “Pathaan” au box-office pour battre de nombreux records de cinéma, quelle pourrait être une meilleure occasion de continuer à admirer le roi de Bollywood non seulement pour son travail, mais pour tout et pour tout ce qui a fait de lui la star qu’il est aujourd’hui ? Récemment, un fan a partagé quelques clips de SRK essayant de contrôler ses larmes en public et cela a laissé les internautes les larmes aux yeux.

La première vidéo avait Shah Rukh souriant à travers ses yeux humides qui brillaient de fierté alors que la version instrumentale de la chanson « Yeh Jo Desh Hai Tera » jouait en arrière-plan. La seconde montrait SRK parlant de l’agitation et de la solitude qu’il a traversées lorsqu’il a essayé de trouver du réconfort dans des choses qui, selon lui, le feraient se sentir mieux. Mais, à sa grande déception, il ne s’est jamais senti «satisfait» des choses auxquelles il s’attendait, ce qui l’a amené à devenir altruiste et à faire tout ce que les gens voulaient qu’il fasse en tant qu’acteur et en tant qu’artiste. Alors qu’il continuait à révéler qu’il n’avait jamais voulu mourir comme son père «inconnu», ses émotions ont pris le dessus et il a dit: «Même si j’aime appeler mon père un échec réussi, j’aimerais simplement réussir.»

fil de SRK essayant de contrôler ses larmes en public— αdil (@ixadilx) 9 février 2023

Le fil Twitter contenait également un clip de sa récente rencontre avec le succès ” Pathaan ” où il pouvait être vu tenir tête à ses émotions pendant que quelqu’un (hors écran) lui tapotait la main pour le faire se sentir mieux. Dans le dernier, SRK a été aperçu en train de devenir émotif alors qu’il prononçait un discours sur scène alors qu’il exprimait à quel point il voulait que ses parents le méprisent et soient fiers de ce qu’il a gagné au cours de ces nombreuses années !

J’ai pleuré aussi. Il mérite tout l’amour du monde.❤️La partie où il a dit “J’ai ce vide, cette solitude et cette insatisfaction, que je veux combler avec autant d’action et autant de redonner aux autres”. Cet homme souffre de douleurs internes. S’il vous plaît, aimez-le autant que vous le pouvez. — Aryen (@Noah_756) 9 février 2023

Cela a laissé les SRKians pleurer pour leur roi, (appelé une «émotion») qui est devenu sentimental pour tout ce qu’il a atteint – l’amour, le succès; et la plus grande chose qu’il ait perdue – ses parents !

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici