Ces vétérans ont créé des entreprises inspirées par leurs déploiements

En 2016, M. Friedman a commencé à rechercher les origines du thé qu’il appréciait. (Le thé noir de Ceylan qu’il avait en Irak provenait du Sri Lanka et d’autres pays.) Il a rapidement commencé à explorer comment il pourrait importer du thé d’anciennes zones de conflit. Son éducation au thé a commencé sérieusement, alors qu’il apprenait l’arôme et la sensation en bouche de chaque type.

Travaillant avec une organisation à but non lucratif et cherchant de l’argent sur Kickstarter, lui et un copain de l’armée – un ancien béret vert – ont lancé l’entreprise en 2017 dans un espace de bureau de 250 pieds carrés à l’arrière d’un petit immeuble, important du Népal, Colombie, Vietnam et d’autres pays dont les thés peuvent être difficiles à trouver dans les magasins américains. Ils ont maintenant une installation de 2 000 pieds carrés avec une vitrine et expédient 45 thés de neuf pays.

Il y a eu des défis. Au Vietnam, par exemple, les théiers sauvages vieux de 300 et 400 ans qui poussent dans les montagnes et les forêts des provinces septentrionales de Ha Giang et Yen Bai sont difficiles à gérer.

Certains fournisseurs “sont beaucoup plus décontractés sur les délais”, a-t-il déclaré, et ont eu du mal à respecter les calendriers de vente des fêtes. Cependant, les plus gros problèmes surviennent lorsque des pays sortant d’un conflit comme le Myanmar et l’Éthiopie « redeviennent des pays en conflit actuel ». En plus de tout cela, bien sûr, se sont ajoutés les défis de la chaîne d’approvisionnement provoqués par la pandémie.