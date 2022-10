Ces vêtements issus de l’herbe sont absolument magnifiques

Lorsque la photographe sous-marine britannique Zena Holloway est tombée sur les racines emmêlées d’un saule dans une rivière locale il y a quelques années, une idée à la mode s’est imposée. Et si elle pouvait s’enraciner dans des vêtements bio et compostables ?

Avance rapide vers le Festival de design de Londres 2022où Holloway a montré ses vêtements finement sculptés fabriqués à partir de racines cultivées pour ressembler à des textiles en dentelle. Les vêtements ont une sensation résolument haute couture et futuriste qui les aurait mis à l’aise aux côtés de la robe vaporisée innovante de Bella Hadid de la Fashion Week de Paris la semaine dernière.

Zéna Holloway



Holloway configure les racines de l’herbe dans les formes souhaitées à l’aide de moules qu’elle sculpte soigneusement à partir de cire d’abeille. Il faut environ 12 jours aux pousses pour atteindre 8 pouces (environ 20 centimètres) de hauteur, les racines en dessous formant une structure naturellement tissée qui peut conserver leur teinte d’origine ou être teinte pour des sculptures textiles qui ressemblent à des morceaux de corail vifs.

“Je veux imaginer un avenir qui a encore des récifs coralliens”, a déclaré Holloway, faisant référence à la disparition des structures due aux catastrophes naturelles, à la surpêche et au changement climatique.

Holloway se considère comme faisant partie du mouvement biodesign qui explore l’intersection du design et de la nature dans le but de trouver de nouveaux produits d’inspiration biologique.

“Les pièces s’efforcent d’incarner le rêve du design organique, d’accroître la sensibilisation aux matériaux et d’inspirer un monde plus réfléchi et durable”, a déclaré le designer, dont j’ai repéré le travail pour la première fois. sur Designboom.

Zéna Holloway



Avec la durabilité au cœur de Holloway’s Initiative enracinéel’eau de ruissellement est réutilisée et les animaux peuvent profiter des restes de pousses d’herbe d’origine locale.

Mais en même temps de nombreuses marques écologiques vendent des vêtements durablesles vêtements herbeux de Holloway ne sont pas encore prêts pour les placards.

“Il faut un peu plus de R&D pour rendre les robes totalement portables, mais j’y arrive”, me dit Holloway, ajoutant que plusieurs futures mariées se sont renseignées sur les robes de mariée haute couture fabriquées à partir de son matériau naturel.

Aux côtés de Holloway, des designers internationaux présents au London Design Festival’s Salon des questions matérielles le mois dernier a vanté des créations dont une collection de meubles fabriqués à partir de pâte de papier journal recyclée ; pièces d’éclairage à base d’écorce d’orange cousue; et sandales à base de matière végétaley compris les déchets agricoles.