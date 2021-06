Ces vendeurs Amazon pensent au-delà de l’accord

Demdaco est une entreprise de cadeaux artisanaux qui vend sur Amazon depuis environ cinq ans. Il ne tiendra aucune vente autour de Prime Day. Source : Demdaco RP

Les acheteurs démarrant un navigateur Web et s’attendant à voir des remises importantes pour la mégavente annuelle Prime Day d’Amazon lundi et mardi pourraient être déçus. Les experts disent que les accords Prime Day cette année pourraient être particulièrement limités en raison des obstacles de la chaîne d’approvisionnement causés par la pandémie. De plus, avec des dépenses de consommation robustes, de nombreuses marques ne ressentent pas le besoin de réduire les prix pour rivaliser. D’autres ont des stocks qui sont déjà trop étirés pour amorcer davantage la pompe. CNBC s’est entretenu avec des entreprises qui recherchent d’autres moyens de gagner des regards – et de fidéliser la clientèle – en ligne cette semaine. Demdaco, un fournisseur d’artisanat et de cadeaux qui vend sur Amazon et d’autres canaux de vente en gros, espère pouvoir utiliser Prime Day pour renforcer la notoriété de sa marque, mais il ne mettra pas sa marchandise en vente. « Nous n’essayons pas d’être le leader du low-cost », a déclaré Marisa Lytle, vice-présidente du commerce électronique et de l’engagement des consommateurs chez Demdaco. « Nous essayons simplement d’obtenir de la visibilité. Et parce que Prime Day offre une grande visibilité, nous investissons massivement dans les opportunités publicitaires car Amazon génère des tonnes de trafic. » Lytle, qui travaillait dans le secteur de l’électronique grand public, a noté qu’Amazon avait historiquement utilisé Prime Day pour réduire ses propres gadgets technologiques. Des articles comme Amazon Echo, Fire Tablet ou Fire TV finissent souvent par être fortement promus sur la page d’accueil d’Amazon. Elle a dit que c’est l’une des raisons pour lesquelles il ne vaut pas la peine que Demdaco essaie de rivaliser avec le géant du commerce électronique en proposant ses propres offres. Selon un rapport d’Adobe Analytics, les meilleures remises autour du Prime Day 2021 seront sur l’électronique et les jouets. Les offres les plus intéressantes ne viendront que plus tard cette année. Les bonnes affaires dans toutes les catégories de commerce de détail devraient être en moyenne deux fois plus élevées au cours de ce que l’on appelle le Cyber ​​Weekend, a déclaré Adobe. C’est la période post-Thanksgiving entre le Black Friday et le Cyber ​​Monday.

Attirer l’attention pendant la chasse

Au lieu de cela, Demdaco – qui vend ses tasses pour la fête des mères, ses ours en peluche monogrammés et d’autres cadeaux sur Amazon depuis environ cinq ans maintenant – a multiplié les publicités en ligne et par courrier avant Prime Day. La société encourage les acheteurs à acheter des cadeaux pour des célébrations telles que des anniversaires, des remises de diplômes, des anniversaires et des barbecues d’été. « Nous nous assurons de marier les campagnes que nous menons sur d’autres canaux, comme les canaux de médias sociaux, à tout ce que nous promouvons le Prime Day », a déclaré Lytle. « Des choses pour attirer l’attention des gens pendant qu’ils sont là-bas pour faire leurs bonnes affaires … mais nous rendre pertinents par rapport à ce qui se passe avec eux en ce moment. » Cosabelle, une marque de lingerie de luxe et de vêtements de nuit, a adopté une approche légèrement différente. Il a organisé une vente de deux semaines sur les soutiens-gorge et les sous-vêtements dans les jours précédant le Prime Day, plutôt que pendant l’événement. Guido Campello, co-PDG de Cosabella, a déclaré que l’approche était un moyen pour l’entreprise de montrer à quel point elle apprécie d’avoir une relation directe avec ses clients, en dehors d’Amazon. « Nous aimerions positionner Cosabella.com comme la destination clé pour nos clients pour trouver les styles les plus récents, le plus grand inventaire de nos articles les plus populaires et les dernières offres », a-t-il déclaré. Une gamme de produits de Cosabella est également disponible à la vente sur Amazon.

Harley Finkelstein, Shopify Scott Mlyn | CNBC

Pour certains, juste un autre jour

Shopify – une plate-forme de commerce électronique qui alimente des millions de sites Web pour les détaillants, y compris Allbirds et Glossier – considère Prime Day comme deux jours supplémentaires sur le calendrier. Une grande partie de la mission de Shopify consiste à aider les petites entreprises à rivaliser avec des joueurs, comme Amazon, en ligne. Pour certaines marques de vente directe aux consommateurs, Prime Day est presque « sans importance », selon le président de Shopify, Harley Finkelstein. « Le commerce en 2021 n’est plus une affaire de bonnes affaires », a déclaré Finkelstein dans une interview. « Les acheteurs ne recherchent pas les meilleures offres comme objectif principal. Ils cherchent à se connecter avec des marques dont ils s’alignent sur les valeurs. » « L’avenir du commerce de détail n’est pas une question de rabais », a ajouté Finkelstein. « Il s’agit de connexion, il s’agit d’authenticité, il s’agit d’avoir un produit incroyable et une belle histoire. » Selon Finkelstein, la période la plus importante de l’année pour le secteur de la vente au détail – et lorsque les marques de Shopify enregistrent le plus de trafic et de ventes sur le Web – reste du Black Friday au Cyber ​​Monday.

Le personnel parcourt les allées pour collecter les articles avant de les envoyer au hall d’expédition sur place pour être emballés dans l’un des plus grands entrepôts Amazon de Grande-Bretagne à Dunfermline, Fife. Jane Barlow | Images de l’AP | Getty Images

Choisir cet élément clé

Une autre stratégie consiste à choisir un seul produit à mettre en vente lors de l’événement de vente. De tels produits d’appel ne seront pas rentables, mais ils susciteront l’enthousiasme et attireront des clients qui pourraient ajouter d’autres choses à leur panier. « Si je choisissais un produit comme produit d’appel et que je lui accordais une remise assez intéressante, je pourrais générer beaucoup plus de trafic vers la marque tout en conservant les autres variantes de couleurs, de tailles et d’options au prix fort », a déclaré Chris. Bell, un ancien cadre de Wayfair qui a fondé et est maintenant chef de la direction de Perch. Perch possède des dizaines de vendeurs tiers populaires sur Amazon, notamment Remedy Soap, Satina Leggings et le système de blanchiment des dents de CaliWhite. « Le Prime Day est un grand jour pour nous chaque année, et un grand jour pour tous les vendeurs sur Amazon chaque année », a déclaré Bell. « Mais évidemment, le Prime Day, les gens regardent à la pelle. Donc, même si vous ne faites rien en vente, vous obtenez généralement un petit effet de halo. » Même si aucune marque Perch n’offrait d’offres Prime Day, l’entreprise verrait toujours une augmentation des ventes par rapport à une journée typique, a déclaré Bell.

De nombreuses marques de Perch feront la promotion d’articles lors du Prime Day 2021 pour les barbecues d’été, les fêtes du 4 juillet, les aventures en plein air et les sports dans la cour. « Nous nous attendons à ce que les clients optent pour ceux-ci », a déclaré Bell. L’année dernière, la mégavente de 48 heures d’Amazon a été retardée jusqu’en octobre en raison de la pandémie. Cela a fini par donner le coup d’envoi à la saison des achats des Fêtes, les détaillants s’étant rapidement tournés vers les clients pour qu’ils achètent des cadeaux de Noël plus tôt que jamais. Même si les accords sont ternes, Prime Day générera toujours des revenus énormes. EMarketer estime que les ventes numériques totales aux États-Unis augmenteront de 17,3% d’une année sur l’autre pour atteindre 12,18 milliards de dollars. Les ventes réalisées exclusivement sur Amazon le Prime Day augmenteront de 18,3% par rapport aux niveaux de 2020 à 7,31 milliards de dollars, selon les prévisions.

Les frais de livraison pèsent sur les bénéfices

Une forte demande pourrait étirer les stocks déjà maigres. Les ports en attente, une pénurie massive de conteneurs et une pénurie de chauffeurs de camion ont tous fait des ravages dans les chaînes d’approvisionnement de nombreuses entreprises pendant la pandémie. Home Depot est allé jusqu’à réserver son propre navire, acheter des marchandises sur le marché au comptant et faire voler des outils électriques pour faire face aux maux de tête. Peloton a commencé à utiliser le fret aérien pour transporter ses vélos depuis l’Asie. La situation ne semble pas s’améliorer rapidement. « La demande exerce une pression supplémentaire sur cette chaîne d’approvisionnement, et une grande partie de ces éléments proviennent du même endroit », a déclaré Marc Iampieri, directeur général de la pratique des transports et des infrastructures chez AlixPartners. « C’est le même port. C’est le même ouvrier qui charge les conteneurs sur le navire. Il n’y a qu’un nombre fini de créneaux sur ce navire. » Selon Taylor Sicard, co-fondateur de Win Brands Group, le coût du fret pour certaines de ses marques a été multiplié par quatre. Si vous pouviez affréter un avion pour transporter des produits à l’étranger pour environ 10 000 $, c’est maintenant plus proche de 35 000 ou 45 000 $, a-t-il déclaré. Win Brands Group exploite un portefeuille de marques dont la société de bougies Homesick. « Cela consomme beaucoup de marge sur votre produit, et lorsque vous exploitez l’une de ces marques verticales numériquement natives, vos marges sont essentielles », a déclaré Sicard. « Si vous commencez à le réduire avant même de vendre le produit, cela pourrait nuire à votre rentabilité, d’autant plus que beaucoup de ces petites entreprises ne sont pas rentables au départ. » « Cela oblige tout le monde à repenser la façon dont ils font les choses », a-t-il ajouté.

Attendez-vous à des articles en rupture de stock