Ces valeurs technologiques ont enregistré des résultats cette saison alors même que le battage médiatique sur l’IA ralentissait – et le gagnant n’est pas Nvidia

Microsoft prouve sa force ; Qualcomm a peut-être franchi un cap

Le battage médiatique autour de l’intelligence artificielle a diminué d’un cran au troisième trimestre, alors que les grandes entreprises technologiques ont été mises sous pression pour montrer les résultats de ce qui est devenu le plus grand changement technologique depuis la création d’Internet.

Le résultat des rapports sur les résultats du dernier trimestre a été que les dépenses en matière d’IA sont constantes et significatives, même si certains signes indiquent que l’économie américaine ralentit dans un contexte de taux d’intérêt élevés. Les entreprises les plus exposées à l’IA sont confrontées à un vent favorable qui, je pense, durera des années, peut-être même bien plus d’une décennie.

Microsoft (MSFT) a prouvé qu’il était le plus fort du groupe, avec des revenus meilleurs que prévu, des marges plus élevées et une réaccélération de son unité cloud Azure. De l’autre côté du spectre, Qualcomm (QCOM), en difficulté, est sorti d’une année difficile et a relevé ses prévisions, suggérant que le fabricant de puces pour téléphones portables et PC a franchi le cap.

Les histoires d’IA sont omniprésentes, en particulier dans les sociétés de semi-conducteurs qui alimentent cette nouvelle révolution informatique. Mais une bonne lecture sur l’adoption de la technologie peut être observée dans des entreprises moins visibles, notamment IBM (IBM) et ServiceNow (NOW). Les deux prennent de l’ampleur, garantissant une concurrence toujours plus forte dans la Big Tech.

Voici mon avis Big Tech pour les entreprises ci-dessus ainsi que pour les méta-plateformes (META), Amazon.com AMZN (AMZN), Intel (INTC) et Apple (AAPL).

Microsoft : Microsoft est clairement le leader des grandes technologies axées sur l’IA, grâce à son fort récit de monétisation et d’adoption. Au troisième trimestre, l’entreprise a affiché des résultats solides sur de nombreux indicateurs, et de solides performances ont été alimentées par l’IA et les services cloud. Microsoft est le plus grand investisseur dans OpenAI, le créateur de ChatGPT.

Le chiffre d’affaires total a augmenté de 13% à 56,5 milliards de dollars par rapport à l’année précédente, soit près de 2 milliards de dollars de plus que prévu par les analystes. Azure, l’unité cloud d’entreprise de Microsoft, a enregistré une accélération de la croissance de son chiffre d’affaires, à 29 %, contre 26 % au trimestre précédent, dissipant ainsi les craintes des entreprises de modérer leurs dépenses.

Microsoft, malgré sa valeur marchande de 2 600 milliards de dollars, continue de croître rapidement pour une entreprise de cette taille. En plus, cela devient plus rentable. Les marges brutes se sont élargies à 71%, en hausse de 2 points de pourcentage. Et les marges opérationnelles ont bondi de 5 points de pourcentage à 48 %.

Qualcomm : Le concepteur de puces a dépassé les attentes au troisième trimestre et a relevé ses prévisions, indiquant une dynamique en Chine et une force dans la plupart des secteurs, à l’exception de l’Internet des objets (IoT). La nouvelle prévision prévoit un chiffre d’affaires pouvant atteindre 9,9 milliards de dollars pour le trimestre en cours.

Lors d’une récente conversation avec le PDG Cristiano Amon, il a exprimé sa confiance dans la force de Qualcomm, soulignant la croissance positive des revenus des constructeurs chinois et la croissance significative du secteur automobile. Il a déclaré que les fabricants de smartphones avaient épuisé la majeure partie de leur inventaire et recommençaient à passer des commandes. Renforçant la confiance des investisseurs, Qualcomm a signé un nouvel accord de fourniture avec Apple en septembre.

Même si Amon se montre prudent, le sentiment général à l’égard de Qualcomm s’améliore, Qualcomm entrant en mode reprise. C’est à surveiller.

IBM : IBM, sous la direction du PDG Arvind Krishna, a enregistré un chiffre d’affaires de 14,75 milliards de dollars au troisième trimestre, en hausse de 4,6 % et dépassant les estimations.

L’accent mis par l’entreprise sur l’IA était évident, avec des gains notables en matière de logiciels et de conseils. Les revenus du segment des logiciels, qui inclut l’IA, ont augmenté de 7,8 % pour atteindre 6,3 milliards de dollars. Les clients optent de plus en plus pour la plateforme Watson X AI, a déclaré le PDG lors d’une conférence téléphonique avec les analystes.

La société a également confirmé ses précédentes prévisions pour l’ensemble de l’année en matière de croissance du chiffre d’affaires et des flux de trésorerie. En discutant avec le directeur financier Jim Kavanaugh, il était évident que la performance globale d’IBM était marquée par l’efficacité opérationnelle et l’expansion des marges, mais également par la confiance dans le fait que les stratégies d’IA et de cloud hybride de l’entreprise répondent aux attentes de l’entreprise en matière de revenus et de marge, ce qui indique l’approche stratégique de l’entreprise dans naviguer dans le paysage technologique en évolution fonctionne.

ServiceNow : ServiceNow a affiché une croissance constante dans la simplification des environnements logiciels complexes grâce à sa plate-forme Now basée sur l’IA. La société fonctionne à un rythme annuel de 10 milliards de dollars, ce qui constitue une étape importante, après avoir enregistré une croissance accélérée de ses revenus pour le troisième trimestre consécutif.

J’ai parlé au PDG Bill McDermott le jour des résultats. Au-delà des résultats, il a souligné les gains d’efficacité, les gains importants de clients et l’accueil positif réservé à la plateforme de Vancouver de l’entreprise, qui intègre l’IA générative dans tous les flux de travail.

McDermott a déclaré dans une interview avec Barron’s, la publication sœur de MarketWatch, qu’il s’attend à ce que l’augmentation des dépenses informatiques double pour atteindre 7 %, les entreprises craignant d’être laissées pour compte. Ils feront des coupes ailleurs pour financer les logiciels d’IA, a-t-il déclaré.

Meta Platforms : Meta dépense énormément en IA et en réalité mixte. La directrice financière Susan Li a déclaré dans le rapport du troisième trimestre qu’elle s’attend à une augmentation significative des pertes d’exploitation chez Reality Labs, une unité de recherche qui travaille sur l’IA, l’apprentissage automatique, l’interface de contrôle neuronal et le suivi complet du corps.

Le bon côté des choses, c’est que le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens et mensuels dans diverses catégories a tous augmenté au cours du trimestre, jusqu’à 7 %. Les revenus publicitaires ont bondi de 24 % à 33,6 milliards de dollars, soit plus de deux fois le rythme de son rival Alphabet (GOOG). Les revenus publicitaires d’Amazon ont augmenté un peu plus rapidement, de 26 %, bien que le montant total en dollars représente près d’un tiers de celui de Meta.

Les investissements de Meta dans l’IA visent à offrir aux détaillants des publicités mieux ciblées. Le PDG Mark Zuckerberg a déclaré que l’augmentation du temps passé sur Facebook et Instagram était le résultat de « l’amélioration de nos recommandations ».

Amazon : Amazon a réalisé une performance mitigée au troisième trimestre. Les revenus de l’unité cloud AWS, étroitement surveillée, ont grimpé de 12 %, légèrement en deçà des attentes. En revanche, la croissance de l’activité concurrente de Microsoft, Azure, était de 29 % et celle de Google Cloud de 22 %. Néanmoins, AWS est sensiblement plus grand que ses principaux concurrents.

Un indicateur étroitement surveillé chez Amazon est celui des marges bénéficiaires, qui se sont élargies pour le troisième trimestre consécutif alors que le programme d’austérité du PDG Andy Jassy porte ses fruits. Les marges opérationnelles s’établissent à 7,8%, au plus haut depuis plus de deux ans. Ils étaient tombés à 1,8 % au quatrième trimestre 2022.

Jassy a cité l’innovation d’AWS en matière d’IA générative, soulignant la dynamique avec des clients notables tels qu’Adidas, Booking.com et Merck.

Intel : Intel a fait preuve d’une solidité globale au troisième trimestre, dépassant les attentes malgré des conditions macroéconomiques difficiles et la concurrence du géant des puces Nvidia (NVDA) (Nvidia devrait publier ses résultats trimestriels le 21 novembre) et d’AMD (AMD), qui a récemment prévu un un méga numéro d’IA pour les centres de données malgré des orientations prudentes, ce qui a conduit à une réponse mitigée du marché.

Même si la croissance d’une année sur l’autre des activités principales n’a pas atteint les niveaux idéaux, Intel a démontré une amélioration et le PDG Pat Gelsinger a exprimé son optimisme quant aux progrès de l’entreprise.

L’accent mis par Intel sur les PC basés sur l’IA et l’IA des centres de données, associé à une croissance démesurée dans le segment des fonderies, place l’entreprise en bonne position pour les opportunités futures. Néanmoins, l’IA des centres de données doit produire une croissance plus rapide. Lors d’une conversation que j’ai eue avec Gelsinger, nous avons discuté de l’importance cruciale de l’opportunité de l’IA et j’ai le sentiment qu’il voit une opportunité tangible qui devrait se matérialiser pour Intel alors que l’IA passe à l’inférence, où les processeurs et les accélérateurs seront plus répandus, tirant parti des atouts d’Intel. Disons ceci : Intel a encore du travail à faire.

Apple : Les gros titres sur les bénéfices d’Apple sont dominés par le fait que la société a enregistré quatre baisses trimestrielles consécutives de ses revenus. C’est sans aucun doute important. Cela dit, Apple pourrait donner des cours de maîtrise sur la gestion de ses opérations tentaculaires. Les marges opérationnelles ont grimpé de deux points de pourcentage pour atteindre 30 % dans un contexte de ralentissement économique. De plus, les revenus ont été conformes aux attentes et les bénéfices ont été meilleurs que prévu.

Le nouveau cycle de l’iPhone n’a pas été si excitant, et la nouvelle puce M3 n’est pas aussi convaincante qu’on le pensait. Et même si la baisse des revenus peut faire dire à certains que ce n’était pas un bon trimestre, je dirai que ces résultats, associés à une forte croissance des services – en hausse de 16 % – constituent un rapport globalement correct. Nous savions tous que la fête du matériel ne durerait pas éternellement : ce ralentissement temporaire des appareils pousse Apple à innover en matière de services et à augmenter ses marges, ce qui sera bon pour l’entreprise et ses investisseurs à long terme.

