Ces ustensiles de cuisine et petits appareils électroménagers peuvent vous faire économiser beaucoup d’argent

La vie est chère, surtout si l’on considère qu’il faut trouver et acheter de la nourriture — ça fait quoi, trois fois par jour ? Si vous vous êtes engagé à moins de plats à emporter et plus cuisiner à la maison, vous démarrez bien. Au-delà de cela, il existe des appareils de cuisine et des ustensiles de cuisine à ajouter à votre arsenal qui s’amortiront rapidement et commenceront à vous faire économiser beaucoup d’argent par rapport à des alternatives plus coûteuses.

Dans le cadre du programme continu de CNET Nous faisons le calcul série, nous avons analysé plusieurs appareils électroménagers populaires, notamment des pichets à filtre à eau, des friteuses à air, des cuiseurs à riz et cafetières. Et nous avons vu combien chacun d’entre eux pouvait faire économiser à une personne moyenne grâce à une utilisation régulière. Dans certains cas, les économies réalisées grâce à un seul appareil par rapport à une habitude coûteuse comme le café au lait ou la consommation d’eau en bouteille s’élevaient jusqu’à 1 000 $ en une seule année.

Prêt à économiser ? Vous trouverez ci-dessous les meilleurs ustensiles et appareils électroménagers de cuisine pour économiser de l’argent, y compris le coût initial projeté et les économies potentielles sur une année.

Machine à eau gazeuse SodaStream

Faire des boissons pétillantes avec SodaStream vous coûtera beaucoup moins cher que d’acheter des canettes de seltz. SodaStream

Je bois beaucoup de seltz, donc cette analyse m’a touché de près. Je pensais qu’il serait presque impossible d’abandonner le broyage des canettes de LaCroix et de Polar, mais la décision a été prise facilement une fois que j’ai calculé les économies réalisées grâce à l’utilisation d’un SodaStream plutôt que d’acheter régulièrement des packs de 12.

J’ai fait le calcul et ceux qui boivent deux canettes de seltz par jour économiseront environ 300 $ par an s’ils préparent ce produit à la maison. Après la première année, vous pouvez soustraire le coût de l’appareil et les économies deviennent encore plus importantes. Essentiellement, vous aurez besoin d’environ deux cartouches de CO2 – 15 $ chacune si vous utilisez le programme d’échange – pour passer l’année en buvant une portion de 12 onces d’eau pétillante chaque jour. Si vous buvez deux canettes (24 onces), vous dépenserez plus de 60 $ par an pour les quatre cartouches de CO2 nécessaires pour atteindre ce montant.

Je consomme plutôt trois ou quatre canettes par jour, donc les économies annuelles s’élèvent à plus de 600 $. Tout cela s’est avéré une raison plus que suffisante pour moi de donner un coup de pied.

Coût initial: 100 $

100 $ Des économies: Jusqu’à 600 $ par an

Friteuse à air

Une friteuse à air consomme moins de la moitié de l’énergie utilisée par un grand four. Ninja

Même décontracté utilisateurs de friteuse à air sachez que ces cuisinières à la mode permettent d’économiser du temps et des tracas, et que tout ce qui nous incite à cuisiner plus et à commander moins nous permettra d’économiser beaucoup d’argent à long terme. Mais vous n’avez peut-être pas réfléchi à la façon dont ces fours à convection de comptoir peuvent également économiser de l’argent sur votre facture d’énergie.

Une friteuse à air typique utilise beaucoup moins d’énergie qu’un grand four pour fonctionner, prend moins de temps à préchauffer et cuit les aliments plus rapidement. D’après mes calculs utilisant les prix de l’électricité à New York, une friteuse à air standard de 4 litres coûte 0,25 cents par heure pour fonctionner. C’est 50 % plus économe en énergie qu’un four électrique pleine grandeur moyen et environ 35 % plus efficace qu’un four à gaz.

Coût initial : 30$ à 80$

: 30$ à 80$ Des économies: Jusqu’à 114$ (basé sur 300 heures de cuisson)

Cuiseur de riz

Un cuiseur à riz est essentiel pour tous ceux qui consomment régulièrement cet aliment économique. David Watsky/CNET

Le riz est à peu près aussi polyvalent que les ingrédients le sont. Garnissez un bol de basmati ou de brun avec des légumes et de la viande ou un œuf au plat avec de l’huile de piment et vous obtenez un repas économique.

L’ancien rédacteur en chef de CNET, David Priest, a attrapé le virus du cuiseur à riz pendant la quarantaine et a calculé combien il en coûte réellement pour préparer une portion de riz à la maison. En moyenne, cela coûte environ 1 $ pour quatre portions de riz préparé à la maison, soit 0,25 $ par portion, alors que l’achat d’une portion de riz cuit pour quatre coûtera plutôt 3 ou 4 $. Cela signifie que vous pouvez nourrir une famille ou un groupe pour pas cher si vous commencez avec du riz et ne soyez pas trop fou avec le reste des ingrédients.

Mieux encore, un cuiseur à riz décent ne vous coûtera pas plus de 25 $. Et si vous possédez déjà un Pot instantanéil a presque certainement une fonction cuiseur à riz.

Coût initial: 25 $

25 $ Des économies: Jusqu’à 547,50$ (sur la base de deux portions de riz par jour)

Service de kits repas

Certains services de kits repas coûtent à peu près le même prix, voire moins, que l’achat des produits d’épicerie vous-même. De plus, vous n’aurez pas à consacrer du temps ni de l’énergie aux courses et à la planification des repas. David Watsky/CNET

Kits repas étaient autrefois considérés comme une activité coûteuse à l’heure du dîner, à réserver pour un rendez-vous amoureux ou une occasion spéciale. Depuis le lancement de Tablier bleu il y a plus de 10 ans, les prix des kits repas ont considérablement baissé, certaines opérations économiques coûtant aussi peu que 5 $ par portion.

Les kits de repas à eux seuls pourraient ne pas vous faire économiser beaucoup d’argent sur vos dépenses alimentaires hebdomadaires, à moins que vous ne les remplaciez par des plats à emporter ou des livraisons ou que vous ayez tendance à faire vos achats vraiment. supermarchés chers. Cela dit, bon nombre des kits de repas que j’ai analysés coûte le même prix, et parfois même moins que l’achat des ingrédients nécessaires pour préparer les mêmes repas à partir de rien. À coût égal, le gros avantage des kits repas se présente sous la forme de commodité puisque vous n’aurez pas à consacrer du temps – ce qui équivaut à de l’argent – à la planification des repas, aux courses et à la préparation.

Coût initial : 35$ à 50$ par semaine (trois repas pour deux personnes)

: 35$ à 50$ par semaine (trois repas pour deux personnes) Des économies: Temps et énergie

Pot instantané ou mijoteuse

Utiliser une mijoteuse est facile et transforme des coupes de viande bon marché en morceaux savoureux. Getty/GeorgePeters

Ces autocuiseurs hybrides existent depuis des décennies maintenant et pour cause. Les multicuiseurs sont faciles à utiliser et transformeront des coupes de viande dures et moins chères en repas que vous pourrez couper avec un couteau à beurre.

Au-delà des prouesses de l’Instant Pot pour transformer des ingrédients économiques en aliments savoureux, ces petites cuisinières consomment également moins d’énergie qu’un four mural. Nous avons fait le calcul pour voir combien vous pouvez économiser en utilisant un Instant Pot sur un grand four. Alors qu’un grand four moyen coûte plus de 0,50 $ de l’heure, une mijoteuse ne coûte que 0,05 $. L’utilisation du mode autocuiseur coûte légèrement plus cher à 0,17 $, mais représente toujours environ un tiers du coût de fonctionnement de votre grand four.

Coût initial : 40$ (mijoteuse) ou 90$ (instant Pot)

: 40$ (mijoteuse) ou 90$ (instant Pot) Des économies: Jusqu’à 135$ en énergie seule (basé sur 300 heures de cuisson)

Pichet filtre à eau

Si vous buvez encore de l’eau en bouteille, un pichet filtrant et une bouteille d’eau réutilisable vous mettront de l’argent dans vos poches. David Watsky/CNET

Si vous buvez encore de l’eau en bouteille à usage unique dans la maison, ou même à l’extérieur de la maison, il est temps d’abandonner cette mauvaise habitude. Enfilez-vous avec un bouteille d’eau réutilisable et un pichet filtre à eau et vous éliminerez les quantités de plastique qui finissent dans les décharges et encombrent les systèmes de recyclage. Vous vous épargnerez également de la pâte et aurez une eau vraiment délicieuse, pour démarrer.

Nous avons fait le calcul, et ceux qui boivent trois bouteilles d’eau par jour pourraient économiser plus de 800 $ au cours de l’année s’ils optaient pour un filtre domestique. Bien que Brita soit l’un des modèles les moins chers, même le pichet le plus performant de notre test de plus de 10, le Zero Water Filter, coûte toujours moins de 30 $.

Coût initial : 20$

: 20$ Des économies: Jusqu’à 830 $ (basé sur la consommation de trois bouteilles de 12 onces par jour)

Machine à café

Le café représente une dépense importante pour beaucoup. Faites-le chez vous et économisez des centaines, voire des milliers par an. GE

Si vous achetez du café chez Starbucks ou dans un autre café, même une fois par jour, la dépense totale sur un an est astronomique. Heureusement, le café peut être préparé à la maison pour une fraction du prix des chaînes et tout ce dont vous avez besoin est une bonne cafetière et un approvisionnement régulier en haricots pour y arriver.

Nous avons analysé les chiffres pour voir exactement combien la préparation du café à la maison vous fera économiser en un an. Même un modeste buveur d’une tasse par jour économisera jusqu’à 700 $ par an, selon la commande spécifique. Ceux qui boivent deux tasses ou plus par jour économiseront probablement près de 1 000 dollars.

Coût initial : 30$ à 100$

: 30$ à 100$ Des économies: Jusqu’à 1 000 $ (basé sur une consommation de deux tasses par jour)

Shaker à cocktails

Un shaker basique est essentiel pour préparer des cocktails économiques à la maison. Camp élevé

La culture du cocktail a explosé au cours des dernières décennies et avec elle les prix des vêpres, des sazeracs et des side-cars sur les menus des bars et des restaurants. Vous pouvez facilement dépenser entre 15 $ et 20 $ par boisson dans un point d’eau local ou commencer à préparer des cocktails à la maison avec un bon shaker et économiser beaucoup d’argent. Deux cocktails à 15 $ deux fois par semaine vous coûteraient plus de 1 500 $ par an. Ces mêmes cocktails coûtent plus de 3 $ ou 4 $ à préparer à la maison, selon la boisson et les ingrédients nécessaires.

OK, donc tu vas avoir besoin de plus que juste un shaker pour créer des cocktails au niveau du bar, mais presque rien n’est aussi gonflé que l’alcool servi dans les restaurants donc, même avec le coût de l’alcool, des mixeurs, des bitters et de la verrerie, vous économiserez toujours de l’argent en préparant un happy hour à la maison.