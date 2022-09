Ces Ukrainiens sont restés enfermés chez eux pendant plus de 6 mois, mais finissent par fuir

Un bus s’arrête sur le bord de la route, transportant seulement quatre passagers environ une heure avant le couvre-feu à Kryvyi Rih, en Ukraine.

Il fait noir et les nuits d’été dans le centre de l’Ukraine ont commencé à devenir fraîches en automne. Deux hommes et deux femmes descendent du bus avec de grands sacs en plastique contenant leurs seuls biens.

Leur maison se trouve à seulement 70 kilomètres, dans le village de Petrivka, dans la région de l’oblast de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine. Mais les quatre ont voyagé pendant environ 17 heures parce que les bombardements le long de la route les ont bloqués d’une route directe.

Nous étions dans l’occupation depuis six mois et maintenant nous n’avons plus la force de rester plus longtemps. – Valery Baluta

“C’était très dangereux… nous sommes à peine arrivés à cet endroit”, explique Sofia par l’intermédiaire d’un interprète. “La route est très dangereuse. Nous avons été presque totalement bombardés. C’était une horreur.”

Sofia n’est qu’une des nombreuses personnes déplacées à l’intérieur de l’Ukraine qui fuient maintenant, plus de six mois après le début de l’invasion russe. De nombreux Ukrainiens ont résisté pendant ces mois, espérant rester chez eux. Mais alors que les forces ukrainiennes tentent de regagner du terrain dans les régions du sud du pays, les bombardements se sont intensifiés et beaucoup ont le sentiment qu’ils n’ont d’autre choix que de partir.

Sofia a parlé à CBC, voulant partager son histoire, mais n’est pas à l’aise de donner son nom complet. Le reste de sa famille est trop secoué pour être interviewé.

La peur de mourir les a poussés à partir

Alors que Sofia entre dans un refuge de la ville, elle trébuche presque, affaiblie par l’épuisement et le stress. Le directeur du refuge demande immédiatement une chaise et de l’eau. Elle prend de grandes gorgées de la bouteille.

Un soldat ukrainien prend un selfie alors qu’un système d’artillerie tire sur la ligne de front dans la région de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine, samedi. (Kostiantyn Liberov/Associated Press) Elle se dit soulagée mais toujours paniquée.

Elle décrit les dernières semaines dans son village “trois fois pires qu’avant”, avec des bombardements constants. Elle dit qu’elle et les autres dans le bus étaient les seuls à rester accrochés, mais s’ils restaient là plus longtemps, “nous mourrions”.

« Quand nous avons vu le premier [Ukrainian] réservoir, j’avais les yeux exorbités », dit Sofia. « Je ne peux pas exprimer le bonheur que j’ai ressenti lorsque nous avons “franchi la ligne” », ajoute-t-elle, remerciant les soldats ukrainiens qui les ont aidés à sortir sains et saufs.

Le 3 septembre, l’Institut pour l’étude de la guerre a déclaré que plusieurs sources russes ont rapporté que l’Ukraine avait tenté d’avancer dans un certain nombre de villages du nord de Kherson, y compris le village de Petrivka à Sofia.

“Nous étions dans l’occupation depuis six mois et maintenant nous n’avons plus la force de rester”, a déclaré Valeriy, avec sa femme Viktoria et leur plus jeune fils, Mykhail, par l’intermédiaire d’un interprète. (Melissa Mancini/CBC)

Sofia dit que sa famille a été parmi les dernières à quitter le village dans lequel elle a vécu toute sa vie. Elle dit qu’après des mois passés dans son sous-sol, à manger de la nourriture en conserve, sa maison a été détruite.

“Nous collections de l’argent, collections de l’argent, construisions [our] maison et en un instant, tout a disparu.”

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré dimanche que deux villages du sud avaient été repris. Une photo diffusée sur les réseaux sociaux montre un soldat hissant un drapeau ukrainien à Vysokopillia, dans le sud de la région de Kherson.

“Les drapeaux ukrainiens reviennent aux endroits où ils devraient être”, a déclaré Zelenskyy, ajoutant que deux colonies ont été libérées, sans les nommer.

La capitale régionale de Kryvyi Rih a accueilli un grand nombre de personnes fuyant l’intensification des combats à Kherson. La ville abrite 70 000 personnes venues d’autres territoires ; environ la moitié d’entre eux sont originaires de la région de Kherson.

En plus de fournir un logement à ceux qui en ont besoin, la ville leur donne trois repas par jour, explique le chef de l’administration militaire de Kryvyi Rih.

“Les Russes agissent comme des barbares, comme des terroristes. Ils bombardent régulièrement de paisibles villages, hameaux et petites villes”, explique Oleksandr Vilkul.

Au cours des deux dernières semaines, il y a eu une augmentation du nombre de personnes quittant les villages voisins, dit-il.

“Nous évacuons les gens de la ligne de front et des territoires proches de la ligne de front. Nous envoyons nos bus, nos ambulances, essayant de convaincre les gens d’évacuer. Au moins 10 ou 30 % sont restés [in the] territoire occupé. »

Vilkul dit que la ville a besoin d’aide pour nourrir ceux qui sont récemment arrivés et d’aide pour l’équipement scolaire des 18 000 nouveaux élèves auxquels ils enseigneront.

Des familles fuient également les territoires occupés par la Russie

Il n’y a pas que les habitants de Kherson qui partent.

Des familles tentent de chasser les territoires russes du sud comme Melitopol, dans la région de Zaporizhzhia.

REGARDER | La mère d’un vétéran capturé en Ukraine craint de ne plus jamais revoir son fils :

La famille des soldats ukrainiens capturés craint le pire pour leurs proches On craint de plus en plus en Ukraine que certains de ses anciens combattants capturés lors de la bataille de Marioupol soient soumis à des procès-spectacles russes. Susan Ormiston parle à la mère d’un prisonnier qui craint de ne plus revoir son fils.

“Nous étions dans l’occupation depuis six mois et maintenant nous n’avons plus la force de rester plus longtemps”, déclare Valeriy Baluta par l’intermédiaire d’un interprète.

Baluta et sa femme Viktoria Baluta ont couru vers un terrain plus sûr le 30 août avec leurs fils, Konstantyn, huit ans, Oleksandr, cinq ans, et Mykhail, 11 mois. Comme Sofia, leur voyage vers Zaporizhzhia a été interrompu par des bombardements.

“Les explosions ont commencé immédiatement sur le terrain”, raconte Viktoria. « Alors, où devrions-nous nous cacher ? Nous étions donc pressés contre la voiture.

La famille Baluta, qui s’est enfuie de Melitopol sous contrôle russe pour un terrain plus sûr en Ukraine le 30 août, a été soulagée de voir des soldats ukrainiens franchir un poste de contrôle, dans ce parking, qui les a accueillis sur le territoire du pays. (Melissa Mancini/CBC)

Le couple a déclaré que la conduite était bien pire que ce qu’ils avaient lu, à travers des récits d’autres personnes quittant Melitopol sur les réseaux sociaux et les sites d’information.

“Oh, vous ne pouvez pas imaginer – cela a fait monter mon niveau d’adrénaline”, dit-elle.

“J’ai été choqué. Quand vous entendez parler de cela, ce n’est pas comparable quand vous voyez le matériel militaire incendié, les trous dans l’asphalte. Les mines sont posées des deux côtés. Horreur, horreur.”

C’était un soulagement de voir les soldats ukrainiens franchir un point de contrôle qui les accueillait de nouveau sur le territoire du pays.

“J’ai l’impression que même le ciel est plus bleu ici”, dit Viktoria, dont la famille espère finir par se retrouver en Pologne. “C’est une sensation physiologique, c’est même immédiatement plus facile de respirer.”