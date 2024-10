Ces trois recettes de Thanksgiving préparées à l’avance sont parfaites à partager

Partout dans le monde, le temps des récoltes suscite une saison de rassemblements – d’invitations mutuelles chez nous pour manger.

Avoir plus de personnes à nourrir en même temps peut être stressant ; collaborer à la diffusion soulage l’hôte, rend les festivités plus abordables et garde les choses intéressantes – chacun a la possibilité d’apporter quelque chose qu’il aime, qui répond à tous ses besoins alimentaires.

Et si vous insistez sur les quantités, vous saurez qu’il y aura largement assez de nourriture si tout le monde apporte quelque chose, quel que soit le nombre de personnes présentes.

Les auteurs de trois nouveaux livres de cuisine ont partagé certains de leurs plats préférés, faciles à transporter et idéaux à partager. (Et si vous cuisinez vous-même, tout cela peut être préparé à l’avance, vous permettant ainsi de profiter de votre famille et de vos amis.)

Le chef : Chuck Hughes

Le livre de recettes : La cuisine maison de Chuck présente les plats préférés du célèbre chef Chuck Hughes qu’il cuisine pour sa propre famille, qu’il s’agisse d’un dîner facile en semaine ou de quelque chose de plus élaboré pour des occasions spéciales.

Le plat à apporter à table : Cocktail de crevettes mexicain

Le cocktail de crevettes est une entrée classique et parfait avec des chips tortilla ou des craquelins. «Il peut être préparé en grande quantité et servi dans des assiettes», explique Hughes, «ou vous pouvez le faire en famille pour le rendre facilement partageable. C’est quelque chose de lâche, amusant et interactif et pas trop sérieux.

Les conseils du chef : Hughes suggère de garder les ingrédients séparés. « Même si c’est du dumping and remuer, vous voulez qu’il soit goûté séparément », dit-il. « Vous voulez ce croquant du céleri. Mettez-le en place à l’avance pour l’assembler et assemblez-le lors de la fête.

Autre plat remarquable : La purée de pommes de terre au beurre noisette de Hughes semble délicieuse. La purée de pommes de terre est parfaite pour être préparée à l’avance, transportée et réchauffée sur la cuisinière ou au micro-ondes. Les arroser de beurre noisette – « essentiellement, du caramel au beurre », écrit Hughes – avant de servir est le genre d’extra qui rend les événements spéciaux encore plus mémorables.

Extrait de La cuisine maison de Chuck par Chuck Hughes (Pingouin)

Le chef : Babette Frances Kourelos

Le livre de recettes : Le pain de Babette est un guide magnifique, accessible et complet pour maîtriser l’art du pain. Le livre regorge d’histoires, de techniques et de 60 recettes inspirées de la vie et des voyages de Kourelos à travers le monde.

Le plat à apporter à table : Koulouria (anneaux de pain grec au sésame)

« Les Koulouria sont belles et faciles à coiffer », explique Kourelos. Ils peuvent être empilés en hauteur sur une planche de bois ou dans un panier peu profond, dispersés sur une grande planche de pâturage ou exposés sur un bâton ou un séchoir à pâtes.

« Leur taille et leur forme les rendent faciles à saisir, à déchirer, à tremper et à partager, à condition de ne pas en dévorer un tout seul ! »

Les conseils du chef : La Koulouria peut être réchauffée pendant cinq à sept minutes à 350 F avant de servir. « Comme alternative amusante, vous pouvez couper la koulouria en disques très fins (environ 4 à 5 disques par koulouri) et les déshydrater à feu doux pour les transformer en craquelins de koulouria », explique Kourelos, « parfaits pour tremper ou ramasser un délicieux houmous, tzatziki ou trempettes de votre choix. Déshydrater à 210 F pendant quelques heures. Pour éviter que les craquelins ne s’enroulent ou ne se déforment, vous pouvez placer une grille de refroidissement en acier inoxydable ou allant au four sur les tranches pendant qu’elles se déshydratent.

Autre plat remarquable : Le pain de Babette regorge de magnifiques pains que j’ai envie de cuisiner, mais j’essaierai sûrement la fougasse française, faite avec de la pâte de focaccia fermentée à froid parsemée d’ail, d’olives, de sel feuilleté et de thym.

Recette de Babette Frances Kourelos extraite de Babette’s Bread, copyright © 2024 par Babette Frances Kourelos. Réimprimé avec la permission de TouchWood Editions.

Le chef : Mélissa Owen

Le livre de recettes : Cuissons de l’Épiphanie est une collection de 60 recettes sucrées du fondateur d’Epiphany Cakes, une boulangerie de Nelson, en Colombie-Britannique, qui approvisionne les restaurants et les cafés des Kootenays depuis près de 20 ans.

Le plat à apporter à table : Brownies à la crème de pistache

« La crème à la pistache, quelle que soit la façon dont vous l’utilisez, plaît à tout le monde », a déclaré Owen. « Sa magnifique couleur vert pâle donne à ces brownies un effet époustouflant et sa texture soyeuse contraste magnifiquement avec le brownie au chocolat dense. J’aime aussi le fait que ces brownies soient sans gluten, ce qui en fait un régal idéal à partager en groupe.

Les conseils du chef : Owen suggère de préparer ces brownies la veille de leur partage et de les réfrigérer pour qu’ils soient moins délicats et plus faciles à transporter. Si vous avez des pistaches à portée de main, dit-elle, vous pouvez ajouter une couche supplémentaire de texture en saupoudrant de pistaches hachées avant de servir.

Autre plat remarquable : En feuilletant son magnifique livre, une recette d’Eton Mess Cake a immédiatement attiré mon attention. Un délicieux mariage de gâteau et de délicieux dessert britannique composé de couches de fruits, de crème et de meringues, ce dessert épique serait parfait pour toute occasion de célébration – et pourrait être personnalisé avec n’importe quel fruit de saison acidulé.

Recette de Melissa Owen, extraite de Cuissons de l’Épiphaniedroit d’auteur © 2024 par Melissa Owen. Réimprimé avec la permission de TouchWood Editions.