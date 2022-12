Ces trois mots de départ garantissent presque une séquence de victoires

je pense à Wordle Un peu trop. Ma stratégie en deux temps de commencer par TRAIN puis d’essayer de FERMER alors que mon deuxième mot m’a amené à une séquence de près de 100 victoires avant de tout gâcher il y a un mois. J’ai deviné VAULT au lieu de FAULT. Oops. Ma faute.

Je suis donc retourné à la planche à dessin Wordle, décidant que je devais essayer une stratégie à trois mots de départ. Habituellement, deviner TRAIN et CLOSE comme mes deux premiers mots me donne un nombre décent de lettres précises que j’ai juste besoin de mélanger aux bons endroits. Mais parfois ce n’est pas le cas. Ensuite, je regarde fixement une grille, avec quatre suppositions restantes et aucune idée de ce qu’il faut faire.

TRAIN et CLOSE, mes mots de départ, utilisent les 10 des 10 lettres les plus couramment utilisées dans le Concise Oxford English Dictionary, selon le Reader’s Digest. C’est plutôt bien, pensai-je. Mais où vais-je à partir de là, si cela ne me rapporte rien ? Pendant un certain temps, j’ai essayé WHELM, pensant que W, H, L et M étaient toutes de bonnes consonnes à éviter. Cela a bien fonctionné, mais pas génial. J’étais sous-WHELMED.

Pompé à propos de ‘UMPED’

Mais depuis un mois, j’utilise cette stratégie :

Premier mot… TRAIN Deuxième mot … CLOSE (parfois CLOSE ne me donne rien, mais ce sont de grosses lettres que je ne peux pas ignorer) Troisième mot… UMPED. Oui, “UMPED” est un mot. Je déteste réutiliser le E, mais UMPED me donne la dernière des cinq voyelles principales, trois grandes consonnes, et essaie le E à un endroit où il apparaît souvent.

‘X’ marque l’endroit

Une fois que j’ai deviné ces trois mots, j’ai presque toujours une bonne quantité de lettres avec lesquelles jouer. Maintenant, il suffit généralement de réorganiser les lettres pour trouver la réponse Wordle.

À ce stade, je suppose que je pourrais simplement écrire des mots possibles, mais j’aime taper des possibilités dans la grille Wordle en utilisant un “X” où je ne connais pas la lettre. Peut-être que je sais que le mot se termine par “ER” et qu’il y a quelque part un D. Je pourrais donc taper DXXER, puis essayer de le comprendre à partir de là. (“PLONGEUR?”)

Je recule souvent et j’essaie différents mots, en veillant à ne pas appuyer sur la touche ENTRÉE par accident. Mais taper suffisamment de mots avec des X remue généralement quelque chose dans mon cerveau. (N’oubliez pas que le X remplace simplement un blanc, alors utilisez n’importe quelle lettre que vous voulez.)

Un dernier recours… ou une triche ?

Si vous êtes juste coincé au-delà de toute croyance et que vous ne voulez pas perdre votre série, j’ai une suggestion. Mais honnêtement, je considère que c’est de la triche.

Des sites tels que Solveur de mots croisés vous permettent de sélectionner n’importe quelle longueur de mot (cinq lettres pour Wordle), puis d’entrer toutes les lettres que vous avez. Ensuite, le site fournit des mots qui correspondent à ces exigences.

Cela n’aide vraiment que si vous savez dans quelle position se trouvent au moins deux lettres, bien que vous puissiez vous amuser avec si vous avez des lettres et que vous ne connaissez pas leur emplacement.

Nouvelles règles Wordle

Le New York Times acheté Wordle du créateur Josh Wardle en janvier, et a maintenant confié à l’un de ses rédacteurs la responsabilité de la liste de mots. Donc, si vous pensez que les mots sont devenus plus difficiles, vous avez probablement raison. (« INANE », la réponse du 13 novembre, ressemblait particulièrement à une réponse du New York Times pour moi.)

De plus, le Times a expliqué une fois de plus comment les pluriels fonctionnent dans le jeu. Le jeu n’utilisera pas de simples pluriels, comme “FOXES” ou “SPOTS”, des mots qui ajoutent simplement un S ou un ES à un mot singulier. Mais ils pourraient utiliser des pluriels comme GEESE. C’est bien beau, mais parfois je devine un simple pluriel, comme LIONS, sachant que ce n’est pas la réponse, mais en essayant d’établir des emplacements de lettres. C’est le plaisir de Wordle, jouez-le comme vous voulez pour obtenir la réponse. Devinez comme vous pouvez deviner.

Je vais continuer à me brancher sur Wordle au quotidien. Cela me donne une belle petite secousse cérébrale et c’est certainement satisfaisant de voir toutes ces lettres vertes se retourner lorsque vous devinez correctement.

Et bien que je n’utilise pas toujours ma méthode en trois mots, c’est satisfaisant de l’avoir dans ma poche arrière lorsque je suis vraiment perplexe. J’espère que cela vous aide aussi.