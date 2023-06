Ces travailleurs restent à l’extérieur, même lorsque le ciel est rempli de fumée

Wood fait du vélo en moyenne 40 à 50 milles par jour pour transporter de la nourriture et d’autres produits jusqu’aux portes des gens. Après avoir terminé ses livraisons à 18 heures mardi, il est rentré chez lui et s’est immédiatement endormi, épuisé par la taxe physique de la fumée. Le lendemain, il s’est réveillé et a fait une autre journée complète de travail à l’extérieur, malgré la mauvaise qualité de l’air record de la ville et un impact notable sur ses poumons.

« La ville de New York est censée être occupée. Quand nous sommes les seuls dans la rue, c’est généralement pour une raison », a déclaré Wood à CNBC Make It. « Beaucoup de gens ont le luxe de rester à la maison, mais nous n’avons pas cette option … C’est un sentiment inquiétant. »

À mesure que le climat change, entraînant des conditions météorologiques extrêmes plus fréquentes, cela pourrait signifier des environnements de travail plus dangereux pour ceux qui ne peuvent pas se cacher pour faire leur travail à domicile.

Los Deliveristas Unidos, un groupe de défense basé à New York qui travaille à garantir la protection du travail pour les travailleurs de la livraison d’applications, a conseillé à ses membres de rester à la maison mercredi, même s’il savait que ce n’était pas possible pour beaucoup.

Des endroits comme la Californie, où les incendies de forêt sont devenus de plus en plus fréquents, ont mis en place règlements d’urgence pour protéger les travailleurs extérieurs de l’air toxique que les incendies de forêt laissent derrière eux. Lorsque la qualité de l’air devient suffisamment mauvaise, cela oblige les employeurs à fournir des équipements de protection aux travailleurs, par exemple.

« Ce type de réglementation en matière de santé et de sécurité pour les travailleurs est toujours mis en place, puis affiné au fil du temps avec plus de temps et plus d’expérience », explique Sandra Giarde, directrice exécutive de la California Landscape Contractors Association.

Jusqu’à présent, cependant, les protections contre les incendies de forêt pour les travailleurs de plein air de la côte est traînent la côte ouest, selon Bruce Rolfsen, reporter pour Bloomberg Law.

« Si les règles de l’État avaient été en vigueur pour la côte est cette semaine, les employeurs auraient pu être contraints de fournir des respirateurs N95 gratuits à leurs travailleurs de plein air et de prendre d’autres précautions », a écrit Rolfsen jeudi.

Mais même si les lois sur la sécurité au travail de la côte ouest se déplaçaient vers l’est, elles pourraient n’ont toujours pas de travailleurs couverts comme Wood qui sont classés comme entrepreneurs indépendants et ne bénéficient donc souvent pas des mêmes protections du travail.

Bois dit que un équipement de protection individuelle gratuit aurait fait la différence. Mais il note également que la fumée des incendies de forêt n’est qu’un exemple des nombreux environnements de travail difficiles que les travailleurs extérieurs comme les motards de livraison de nourriture endurent. Des blizzards aux pandémies, Wood est généralement à l’extérieur lorsque personne d’autre ne le trouve en sécurité.

« Je veux que des choses comme cette semaine mettent en évidence que ce travail est toujours rempli de mauvaises conditions de travail », déclare Wood.

Alors que les conditions météorologiques extrêmes deviennent plus fréquentes, il dit que la seule véritable garantie pour protéger les travailleurs de plein air comme lui est de garantir un salaire minimum vital afin qu’ils ne se sentent pas obligés de « mettre votre corps en jeu pour peut-être obtenir un peu d’argent supplémentaire ».

À NE PAS MANQUER : Vous voulez être plus intelligent et avoir plus de succès avec votre argent, votre travail et votre vie ? Inscrivez-vous à notre nouvelle newsletter !

Obtenez le rapport gratuit de CNBC, 11 façons de savoir si nous sommes en récessionoù Kelly Evans passe en revue les principaux indicateurs indiquant qu’une récession approche ou a déjà commencé.