Ces travailleurs mobiles d’intervention d’urgence ont une mission : offrir une alternative aux appels de santé mentale dirigés par la police

Cette histoire contient une discussion sur le suicide et la violence domestique.

Les membres d’un nouveau programme de soins communautaires à Toronto disent qu’ils offrent un moyen plus sûr et plus efficace de répondre aux urgences de santé mentale sans d’abord demander de l’aide à la police.

Le service communautaire de crise de Toronto (TCCS) , un programme pilote de trois ans, a débuté au printemps. Il a été créé à la suite d’appels à la réforme après plusieurs décès de personnes en crise dans la région du Grand Toronto où des interactions policières ont eu lieu, notamment Regis Korchinski-Paquet, Ejaz Choudry et D’Andre Campbell.

Les équipes du TCCS comprennent des membres de la communauté formés aux soins de santé et à l’intervention en santé mentale, ainsi que des pairs aidants ayant une expérience vécue qui les aide à sympathiser avec les personnes en crise. D’autres sont ou étaient des infirmières, des travailleurs sociaux et des personnes qui travaillent dans des refuges et des sites de réduction des méfaits.

Plus important encore, ce ne sont pas des policiers – ce qui est inhabituel, car dans la plupart des juridictions, les policiers sont généralement les premiers intervenants en cas de violence domestique et d’urgences de santé mentale.

Quatre organisations sont associées au projet global du TCCS, répondant aux appels 911 et 211 dans leurs parties désignées de la région du Grand Toronto : le centre de crise Gerstein dans l’est du centre-ville, le centre de santé communautaire TAIBU dans le nord-est, l’Association canadienne pour la santé mentale dans le nord-ouest et les personnes bispirituelles des Premières Nations au centre-ville ouest (Kamaamwizme wii Naagidiwendiiying).

Une carte des Toronto Community Crisis Services, un programme pilote d’intervenants mobiles en cas de crise. À partir de l’automne 2022, le pilote dessert quatre régions de Toronto, chacune dirigée par une équipe distincte ayant des racines dans chaque communauté. (Ville de Toronto)

Alors qu’appeler le 911 connecte les gens aux services d’urgence, appeler le 211 les connecte plutôt aux services sociaux, aux programmes et aux soutiens communautaires.

“Nous ne portons pas d’uniformes d’apparence officielle et faisant autorité”, a déclaré Mia Benight, une intervenante mobile en cas de crise au TAIBU Community Health Center de Scarborough.

“Nous devons en quelque sorte simplement nous intégrer à la communauté… parce que parfois vous entrez, et les personnes en crise ont eu des expériences passées avec TPS [Toronto Police Service]et cela peut déclencher.”

TAIBU est un mot kiswahili signifiant “être en bonne santé”. Avant de prendre en charge le projet pilote du nord-est pour TCCS, le centre à but non lucratif a servi les communautés d’identification des Noirs du Grand Toronto pendant environ 15 ans avec un accès aux soins primaires, à la promotion de la santé et à la prévention des maladies dans un cadre culturellement affirmé.

Alors que l’hiver s’installe, ils se rendent dans les logements précaires, distribuant de la nourriture, des produits d’hygiène personnelle, des kits de naloxone et plus encore.

“Si vous regardez les résultats pour la santé [or] résultats sociaux, les deux communautés que vous trouverez au bas de l’échelle sont les communautés autochtones et noires », a déclaré Liben Gebremikael, PDG et directeur exécutif de TAIBU. « Même par rapport à d’autres groupes racialisés.

“C’est pourquoi l’organisation a été créée en premier lieu.”

TCCS est le premier programme du genre à Toronto. Des programmes similaires – certains dirigés par des membres de la communauté, d’autres par des policiers sans uniforme et non armés – fonctionnent dans avant JC , Québec , Alberta et Saskatchewan .

Les camionnettes et les tenues du TCCS sont délibérément conçues pour ne pas ressembler à la police, à l’ambulance ou à d’autres secouristes officiels et davantage à des membres de la communauté locale. (Jeff Goodes/CBC)

Un appel urgent arrive

Manteau Blanc, Art NoirL’animateur de Dr. Brian Goldman et le producteur Jeff Goodes ont visité TAIBU en novembre. Au cours de leur tournée, une demande de dépêche urgente est arrivée.

“Nous avons des idées suicidaires et une situation de violence domestique”, a déclaré Mia Benight, intervenante mobile en cas de crise. Une mère a appelé, demandant de l’aide pour sa fille, dont l’état actuel s’aggrave.

Avant de partir avec sa collègue intervenante Alfa Oyedele dans une mini-fourgonnette blanche unie avec un logo du Toronto Community Crisis Service sur le côté, Benight s’assure qu’elle est prête.

“Je mets mon sac banane qui contient des EPI, un désinfectant pour les mains, des chaussons pour aller chez les gens, des gants, des trucs comme ça. Nous avons également un kit de naloxone avec nous”, a-t-elle déclaré.

Après avoir été informées de la situation, les équipes du TCCS peuvent demander un soutien policier et ambulancier, comme elles l’ont fait dans ce cas.

Racquel Hamlet est responsable de l’équipe de réponse aux crises communautaires de TAIBU. Lorsqu’il ne répond pas aux appels d’urgence, le centre se déplace également pour fournir des fournitures – de la nourriture aux articles de santé et d’hygiène personnelle – aux personnes dans le besoin. (Jeff Goodes/CBC)

“Une équipe n’est pas autorisée à faire quoi que ce soit de violent”, a expliqué Raquel Hamlet, responsable de l’équipe de crise mobile de TAIBU.

“C’est à nous de dire:” OK, nous allons entrer et voir comment ça se passe “, ou nous allons appeler le 911 pour une co-assistance. Donc, juste au cas où, ils seront dehors. “

À leur arrivée, ils se garent à une distance discrète de leur destination pour protéger l’identité du client. Goldman et Goodes accompagnent le trajet, mais attendent dans la camionnette pendant que Benight et Oyedele entrent à l’intérieur.

Premiers succès

Gebremikael de TAIBU estime que les quatre groupes TCCS ont répondu à plus de 2 000 appels depuis le début du programme.

“Je pense que cela a été un succès dès le départ”, a-t-il déclaré.

Mais les membres de son équipe et les experts disent qu’il reste encore beaucoup à faire. Selon le temps qu’il faut pour répondre à un appel et aider les personnes dans le besoin, l’équipe de crise mobile de 10 personnes de TAIBU pourrait ne pas être en mesure de répondre au prochain à temps ; si tel est le cas, un EMS peut être envoyé à la place.

“Nous couvrons tout Scarborough ; Scarborough est énorme”, a déclaré Benight.

Gebremikael espère que le pilote sera prolongé une fois ses trois ans écoulés.

Kwame McKenzie est un psychiatre communautaire, PDG du Wellesley Institute et membre du conseil consultatif qui a aidé à démarrer TCCS. Il dit qu’il est tout aussi important d’avoir un soutien en santé mentale dans tout le système de santé pour éviter que les défis n’aboutissent à une situation de crise en premier lieu.

Il a souligné une annonce faite plus tôt cette semaine par la ministre fédérale de la Santé mentale et des Dépendances Carolyn Bennett jusqu’à 18 millions de dollars de financement pour des services intégrés de santé mentale et de toxicomanie partout au pays.

Comment travailler avec la police

À la suite du meurtre de George Floyd aux États-Unis en 2020 et de la mort de Korchinsky-Paquet et d’autres à Toronto, il y a eu un appel croissant pour financer la police – en particulier en tant que premiers intervenants aux crises de santé mentale.

Gebremikael croit fermement que TAIBU et d’autres groupes comme lui doivent travailler avec la police et les organisations de soins de santé pour établir la confiance entre eux et les populations marginalisées.

“Je pense… que les deux ou trois dernières années nous ont donné l’occasion de discuter. Vous savez, de nombreuses institutions, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, se sont engagées dans le racisme anti-noir d’une manière que nous n’avons pas déjà vu”, a-t-il déclaré.

“Nous avons encore beaucoup de travail à faire, et nous sommes ici pour travailler avec tous les niveaux de gouvernement pour nous assurer que cela se produit.”

Après l’appel

Quelque temps plus tard, Benight retourne à la camionnette. La situation n’est plus une urgence, bien qu’elle ait appris que la mère et la fille avaient besoin de plus d’aide que ne le suggérait l’appel initial.

Plus important encore, dit-elle, ils sont en mesure d’informer la paire que des soutiens sont disponibles et d’expliquer comment accéder à ces soutiens si nécessaire. Elle est certaine qu’ils ont fourni à la famille plus d’informations utiles qu’ils n’en auraient reçu si la police était arrivée en premier.

“Je ne suis pas celle qui sait ce qu’elle doit vraiment faire ensuite. Je ne peux que lui donner des informations. Mais si elle peut exploiter cela, ce que nous avons réussi à faire, elle a maintenant le choix”, a déclaré Benight.

“Et quand les gens ont le choix, ils prennent de bien meilleures décisions.”

Benight est calme et concentrée lorsqu’elle raconte à Goldman une partie de ce qui s’est passé pendant la visite. Elle dit qu’elle se sent bien d’avoir pu aider.

Sa voix vacille légèrement lorsqu’elle réfléchit à l’importance de ce travail pour elle – mais il est également alimenté par ce qui ressemble à un sens brut de la détermination.

“Les gens aident les autres, c’est très important pour moi”, a-t-elle déclaré.

