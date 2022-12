Ces tondeuses à cheveux sont le cadeau ultime pour les barbiers à domicile

Cette histoire fait partie 84 jours de vacancesune collection qui vous aide à trouver le cadeau parfait pour tout le monde.

Si vous êtes comme moi, vous avez cessé d’aller chez le coiffeur pendant la pandémie et avez plutôt appris à vous couper les cheveux vous-même.

Maintenant, je n’ai jamais été particulièrement doué pour ça, et il y a certainement eu quelques occasions où j’ai porté une casquette de baseball lors des réunions Zoom pour cacher l’épave de mes tentatives. Ces jours-ci, je suis de retour au salon de coiffure toutes les deux semaines.

D’autres s’en sont mieux sortis. Mon petit ami a profité de l’expérience de la coupe de cheveux à domicile et il apprécie la flexibilité de se donner une retouche chaque fois qu’il en a besoin. Il peut gagner du temps et de l’argent en allant moins souvent chez le barbier.

Alors cette année, je vais lui offrir un surclassement.

Pourquoi c’est un super cadeau : Les tondeuses à cheveux sont un excellent cadeau pour tous ceux qui cherchent à économiser un peu d’argent et à garder leurs cheveux beaux. Et les tondeuses à cheveux Oster Fast Feed sont le meilleur ensemble pour la maison que j’ai trouvé. Ils sont de qualité salon de coiffure, robustes, tranchants et étonnamment silencieux. Et le prix est raisonnable, surtout pour la qualité.

Ce que vous paierez : Les tondeuses Fast Feed ont un prix catalogue de 97 $, mais vous pouvez les obtenir pour environ , selon la couleur que vous choisissez. À ce prix, ils se rentabiliseront après quelques coupes. Maintenant, je ne me sentirai pas si mal quand je demanderai à mon petit ami de me faire une coupe de cheveux.

