Ces TikTokers incitent les jeunes de Vancouver et de Toronto à déménager à Calgary

Lorsque Umar et Atefah Khan ont déménagé de Toronto à Calgary en mai, ils ont créé le compte Tiktok @toronto2calgary pour documenter leur parcours.

Tout a commencé lorsqu’ils ont commencé à publier des articles sur leur voyage de trois jours à travers le pays pour informer leurs amis et leur famille à la maison.

Les Khans disent qu’ils ne savaient pas où leur compte TikTok les mènerait – mais maintenant, avec près de 100 000 likes au total sur leurs vidéos, ils inspirent les autres à faire le même voyage.

“Nous avons vu dans les commentaires que beaucoup de gens ont été inspirés pour faire le pas aussi, et ils posent des questions à ce sujet”, a déclaré Umar.

Atefah et Umar ont décidé de déménager à Calgary en raison de son marché immobilier et de sa proximité avec la nature. Ils ont reçu des réactions mitigées à propos du déménagement, mais ils disent que c’est pour leur avenir financier.

“Avec l’argent que nous économisons au fil des mois, nous pourrions certainement utiliser cet argent pour nous évader pendant les mois les plus froids.”

Les Khans disent que le but de leur compte TikTok n’est pas de prouver quelle ville canadienne est la meilleure, mais de mettre en valeur le beau côté de Calgary et des environs. (Soumis par Umar et Atefah Khan)

Maintenant, quelques mois après leur déménagement, les Khans disent qu’ils utilisent TikTok pour présenter la beauté de la ville et de ses environs aux téléspectateurs du monde entier.

Ils ne sont pas les seuls. D’autres nouveaux Calgariens se sont tournés vers la plate-forme de médias sociaux pour partager leurs expériences de déménagement à Calgary depuis de grandes villes comme Toronto et Vancouver, stimulant les conversations entre les jeunes sur la question de savoir si la ville devrait être une option pour leur prochain grand déménagement.

Nouvelles de Radio-Canada signalé plus tôt cette année que plus de jeunes Albertains choisissent de vivre à l’extérieur de la province. Mais des données récentes de Statistique Canada publiées en juin montrent que si 16 629 personnes ont quitté l’Alberta pour d’autres provinces canadiennes au premier trimestre de 2022, 21 980 personnes d’autres provinces ont déménagé en Alberta au cours de la même période.

Cela signifie que l’Alberta a un gain net de 5 351 nouveaux résidents de janvier à mars de cette année, comparativement à une perte nette de 1 239 résidents qui ont quitté la province en 2021. Ces données, cependant, n’incluent pas les tranches d’âge de ces nouveaux résidents albertains.

Au revoir Toronto, bonjour Calgary

Mel Chow a elle-même été témoin de l’augmentation du nombre de personnes qui déménagent en Alberta en provenance d’autres provinces, y compris de grandes villes métropolitaines comme Vancouver et Toronto.

C’est une agente immobilière qui a déménagé de Toronto à Calgary il y a sept ans et a commencé publier sur son expérience émouvante sur TikTok cet été. Chow a également vécu à Vancouver.

“Il n’y a rien de négatif auquel je puisse penser dans mon temps ici qui me ferait jamais retourner dans l’une des plus grandes villes”, a-t-elle déclaré.

Mel Chow a quitté Toronto pour Calgary il y a sept ans. Elle dit qu’elle voulait donner à ses futurs enfants la vie qu’elle avait en grandissant, ce qu’elle dit n’est plus possible de faire en Ontario. (Soumis par Mel Chow)

Chow dit qu’elle a remarqué dernièrement beaucoup plus de gens qui cherchent à acheter des propriétés à Calgary dans d’autres provinces.

“Je n’en ai jamais parlé sur TikTok auparavant. Et depuis que j’ai commencé à en parler, le nombre de clients qui sont passés… Beaucoup de gens achètent vraiment et ne sont pas seulement curieux.”

De nombreuses vidéos TikTok de Chow mettent en évidence les avantages du déménagement à Calgary depuis Toronto, notamment les temps de trajet plus courts, la propreté et l’abordabilité générale.

Elle aborde également la proximité des Rocheuses et les opportunités de carrière dans divers secteurs.

“L’opportunité et la capacité de progresser dans votre carrière, c’est beaucoup plus difficile à faire dans ces villes”, a déclaré Chow, dont la carrière a décollé une fois qu’elle a déménagé à Calgary.

Depuis qu’elle a commencé à publier des articles sur son déménagement dans la ville, elle a été inondée de commentaires et de messages de personnes à travers le pays.

“Je reçois un mélange de gens qui sont simplement curieux et un mélange de Calgariens en colère qui veulent que je ne dise pas aux gens de déménager ici. Et puis un mélange de gens d’autres provinces qui cherchent à déménager.”

Manque de sensibilisation en dehors des stéréotypes

Bailey Stanworth a déménagé de Vancouver à Calgary pour l’été et aussi a partagé son parcours sur TikTok . Elle dit qu’elle avait une vision stéréotypée de Calgary jusqu’à sa visite au printemps et qu’elle est tombée amoureuse de la ville.

“Lors de ma visite, j’ai été très impressionné par la culture, la communauté, la scène gastronomique, la vie nocturne – un peu de tout.”

Elle n’avait prévu de vivre dans la ville que pendant deux mois, mais Stanworth a fini par prolonger son voyage de deux semaines supplémentaires car elle n’était pas prête à partir.

Stanworth dit qu’il y a beaucoup de choses qu’elle aime à Calgary, y compris les gens sympathiques et les quartiers populaires comme Stephen Avenue et la 17e Avenue.

Bailey Stanworth a passé son été à Calgary et dit qu’elle n’est pas opposée à déménager de façon permanente dans la ville, mais qu’elle doit d’abord vivre son hiver. (Soumis par Bailey Stanworth)

“J’avais une amie qui est venue me rendre visite pendant que je vivais ici et elle est aussi de Vancouver, et elle m’a dit : ‘OK, j’ai compris maintenant. Comme, maintenant que je suis ici, je comprends vraiment pourquoi tu voulait revenir.'”

Stanworth dit qu’il y a un manque de sensibilisation sur les bons quartiers de la ville – la plupart des gens qui vivent dans d’autres villes ne comprennent pas que Calgary est culturellement diversifiée avec beaucoup à faire et une variété de boutiques et de restaurants indépendants.

Maintenant qu’elle a publié tout ce qu’elle aime à propos de Calgary sur son compte TikTok, Stanworth dit qu’elle entend de nombreuses personnes curieuses de Calgary et de son expérience.

“J’ai été vraiment époustouflée quand je suis arrivée ici et avec cette expérience”, a-t-elle déclaré.

De même, Alex Biron a passé la plupart des dernières années à Calgary. Il retourne à Vancouver une fois par mois pendant environ une semaine et a publié un TikTok plus tôt ce mois-ci sur le comparaison entre les deux villes.

L’humoriste Alex Biron a passé la plupart de son temps à Calgary ces dernières années après avoir vécu à Vancouver à plein temps. Il dit que la ville albertaine a une scène de clubs de comédie plus active que Vancouver. (Soumis par Alex Biron)

Biron dit qu’il trouve que Calgary a une ambiance agréable et vivable en termes d’abordabilité et d’opportunités d’emploi. Il dit également que les habitants de Calgary sont un peu plus accessibles et amicaux.

« Pour moi, en tant que comédien, je pense que Calgary est formidable et il se passe beaucoup de choses », a déclaré Biron.

Calgary a une scène de clubs de comédie plus active que Vancouver, selon Biron, c’est donc une meilleure ville pour sa carrière.

Cependant, il dit qu’il aimerait que Calgary soit plus diversifiée, ajoutant que la diversité culturelle de Vancouver se reflète dans ses choix alimentaires.

Nouvelle campagne pour attirer des travailleurs qualifiés en Alberta

Le gouvernement de l’Alberta vient de lancer un nouvelle campagne de commercialisation – surnommé “Alberta is Calling” – à Vancouver et à Toronto cette semaine, et il vise à attirer des travailleurs qualifiés dans la province.

La campagne de 2,6 millions de dollars comprendra des publicités sur les médias sociaux, la radio et des affiches dans les zones à fort trafic. Les publicités feront la promotion des impôts peu élevés de l’Alberta, de l’abordabilité du logement, des trajets plus courts et de la proximité des montagnes.

Au premier trimestre de 2022, un nombre net de 5 351 personnes ont déménagé en Alberta en provenance d’autres provinces du Canada. Cela se compare à une perte nette de 1 239 personnes qui ont quitté l’Alberta pour d’autres provinces l’an dernier. (Radio-Canada)

Les TikTokers disent que cette campagne pourrait être efficace pour amener les gens en Alberta selon la façon dont elle est utilisée. Mais ce qui a vraiment fonctionné pour eux, c’est de voir des vidéos d’Albertains sur TikTok.

“Je pense que cela aide définitivement à attirer les gens parce qu’ils peuvent voir un côté de Calgary qui n’est pas souvent vu”, a déclaré Umar.

Sa femme, Atefah, dit que TikTok a finalement joué un grand rôle dans la raison pour laquelle ils se sont installés à Calgary.

“Nous avons fait un voyage et nous avons en fait trouvé un agent immobilier sur TikTok, puis il est devenu notre agent immobilier et nous a aidés à trouver l’endroit où nous voulions rester”, a-t-elle déclaré.

Stanworth dit que l’interaction avec la communauté de Calgary sur TikTok a été utile dans son déménagement, et l’utilisation de la plateforme serait le moyen le plus efficace de cibler les jeunes à venir dans la province.

“Depuis que je suis ici, j’ai vu beaucoup plus de choses surgir à Calgary, et je pense que c’est ce qui m’a le plus attiré.”