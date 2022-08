Ces technologies pourraient jouer un grand rôle dans l’avenir de l’iPhone

La distanciation sociale au plus fort de la pandémie en 2020 a été difficile pour Lucy Edwards, journaliste aveugle et animateur basé au Royaume-Uni. Alors elle a essayé l’iPhone Détection de personnes fonction, qui utilise la iPhone 12 Pro‘le sable 13 Procapteur lidar de pour détecter la présence d’autres personnes à proximité et calculer leur distance par rapport à l’utilisateur.

“Je vais devoir m’y habituer, mais je suis vraiment excité de pouvoir reprendre le contrôle”, a déclaré Edwards dans une BBC. vidéo à partir de 2020 documentant son expérience.

Lidarou détection et télémétrie de la lumière, n’est qu’un exemple de la façon dont la technologie à l’intérieur l’iphone a évolué au cours des 15 dernières années. Lorsque le premier iPhone a été lancé, le 29 juin 2007, il avait un écran de 3,5 pouces qui serait considéré comme minuscule selon les normes actuelles et un seul appareil photo de 2 mégapixels. Désormais, les téléphones les plus sophistiqués d’Apple sont équipés de caméras triple arrière suffisamment avancées pour tourner des filmsdes capteurs qui aident des gens comme Edwards à naviguer dans le monde et puces puissantes avec des milliards de transistors. Nous attendons de connaître la suite de l’iPhone chez Apple événement à venir le 7 septembre.

La iPhone a souvent servi de catalyseur pour les technologies introduites, qu’il s’agisse de l’assistant numérique Siri, des paiements mobiles ou de la recharge sans fil, et a contribué à l’évolution de la façon dont nous vivons nos vies mobiles. Mais à l’avenir, la partie la plus importante de l’iPhone pourrait être tout ce qui l’entoure. C’est selon les analystes qui ont observé les tendances générales de l’industrie mobile et la stratégie d’Apple.

À court terme, nous verrons probablement des améliorations progressives telles que des caméras de meilleure qualité et des écrans géants. Mais au cours de la prochaine décennie, l’iPhone pourrait devenir une plaque tournante pour les lunettes intelligentes et d’autres appareils. AirPods, Montres Apple et les véhicules compatibles CarPlay ne sont peut-être qu’un début. Les éléments de base de l’iPhone, comme ses systèmes d’affichage et de charge, devraient également bénéficier d’un coup de pouce significatif.

“La prochaine quête du smartphone consiste à déterminer à quoi il se connectera ensuite”, a déclaré Runar Bjørhovde, analyste de la société d’études de marché Canalys. “Parce que le smartphone n’a pas encore nécessairement atteint son potentiel, mais en tant qu’appareil autonome, je pense que le smartphone se rapproche de plus en plus du bord.”

Votre iPhone au centre de tout

Il y a beaucoup de spéculations sur la suite après le smartphone. Le consensus retentissant semble être les lunettes intelligentes, avec des entreprises comme Méta, Instantané et Google travaillant tous sur leur propre version de lunettes high-tech.

Apple ne fait pas exception ; les rapports de Bloomberg indiquent que le fabricant d’iPhone pourrait lancer un casque de réalité mixte cette année ou la prochaine qui prend en charge les technologies de réalité augmentée et virtuelle. Une paire de lunettes intelligentes alimentées par AR pourrait arriver plus tard cette décennie, selon le rapport.

Alors qu’est-ce que cela a à voir avec l’iPhone? Peut-être tout. Même si Le casque d’Apple devrait fonctionner comme un appareil autonome, les applications et les services qu’il exécute proviendraient probablement de l’iPhone.

Pensez à l’Apple Watch. Il n’a pas besoin d’un iPhone à proximité pour fonctionner, mais une grande partie de son attrait implique sa capacité à se synchroniser étroitement avec le téléphone d’Apple. De nombreuses notifications d’Apple Watch sont également liées à des comptes et des applications qui ont été configurés sur l’iPhone.

Qu’il s’agisse d’un casque intelligent, le Montre AppleAirPods ou appareils compatibles HomeKit, les analystes s’attendent à ce que le téléphone reste au centre.

L’iPhone restera probablement au centre de l’expérience Apple, servant de hub pour les AirPods, l’Apple Watch et éventuellement une paire de lunettes intelligentes un jour. Scott Stein/Crumpe

“Le téléphone sera le point d’ancrage”, a déclaré Gene Munster, associé directeur de la société d’investissement technologique Loup Ventures et analyste Apple de longue date.

Mais il ne s’agit pas seulement de se connecter à de nouveaux gadgets technologiques personnels. Apple transforme progressivement l’iPhone en un remplacement viable du portefeuille, le tissant encore plus étroitement dans les aspects non numériques de nos vies.

Apple a fait beaucoup de progrès sur ce front au cours de la dernière année en déployant de nouvelles fonctionnalités telles que identifiants numériques pour Apple Wallet et Appuyez pour payer, qui transforme l’iPhone en terminal de paiement sans contact pour les commerçants sans matériel supplémentaire. Apple vient également d’annoncer Apple paye plus tardqui permet aux utilisateurs d’Apple Pay de diviser un achat en quatre versements égaux payés sur une période de six semaines.

“Il est clair qu’il y a beaucoup d’élan dans les services financiers avec Apple, et je pense que nous verrons de nouveaux progrès là-bas”, a déclaré Nick Maynard, responsable de la recherche chez Juniper Research.

Meilleur lidar, IA plus avancée pour une meilleure perception spatiale

Faire des suppositions éclairées sur l’orientation générale d’Apple pour le iPhone est certainement plus facile que d’identifier des changements spécifiques qui pourraient se produire. Mais les analystes ont quelques idées basées sur les graines qu’Apple a plantées dans les iPhones actuels.

Lidar continuera probablement d’être important à mesure que l’entreprise s’enfoncera plus profondément dans la réalité augmentée. Apple a ajouté le lidar sur l’iPhone 12 Pro en 2020 pour améliorer les performances des applications AR, permettre de nouvelles astuces de caméra et faciliter les fonctionnalités d’accessibilité comme celles susmentionnées Détection de personnes. La technologie mesure la distance en déterminant le temps nécessaire à la lumière pour se refléter sur un objet et rebondir.

Pourtant, les capteurs lidar actuels de l’iPhone ne sont peut-être pas assez sophistiqués pour amener Apple réalité augmentée ambitions à la concrétisation, a déclaré Munster.

“Plus précisément, ce qui doit arriver, c’est que la cartographie du monde réel doit être plus précise”, a déclaré Munster, dont l’entreprise mène des recherches sur des sujets tels que la réalité augmentée, les véhicules autonomes et la réalité virtuelle. “Et jusqu’à ce que cela se produise, AR ne va pas vraiment se produire.”

La fonction de détection de personnes de l’iPhone utilise le lidar. James Martin/Crumpe

Lidar améliore les capacités de détection de profondeur de l’iPhone, mais il appartient toujours au processeur du téléphone de donner un sens à toutes ces données. Apple s’est penché sur l’intelligence artificielle – l’un des mots à la mode préférés de la Silicon Valley ces dernières années – pour donner à l’iPhone et à d’autres produits plus de contexte sur les utilisateurs et leur environnement.

Encore une fois, vous pouvez vous tourner vers l’Apple Watch pour voir cette approche à l’œuvre. La montre connectée d’Apple utilise l’intelligence artificielle et les données recueillies à partir de ses capteurs pour des tâches telles que le suivi de votre sommeil et la détection lorsque vous vous lavez les mains.

Hanish Bhatia, analyste principal pour Counterpoint Research, a fourni un exemple hypothétique de la façon dont les améliorations de l’IA pourraient un jour se manifester dans les prochains iPhones. Il envisage un avenir dans lequel le smartphone d’Apple pourra observer les habitudes d’une personne pour comprendre si l’utilisateur principal du téléphone ou un membre de la famille peut utiliser l’appareil.

“La façon dont vous utilisez votre téléphone, à quel angle votre smartphone est incliné… Est-ce que vous appuyez avec une pression particulière, ou est-ce que vous tapotez simplement avec vos ongles ou quelque chose comme ça ?” dit-il en exemple. “Tous ces types de comportements sont très uniques à un utilisateur.”

L’exemple de Bhatia est spéculatif et ne reflète pas les plans réels d’Apple. Mais avec les progrès de l’IA et des technologies comme le lidar et Bande ultra-large donnant à l’iPhone plus de conscience spatiale, il est facile d’imaginer un scénario comme celui-ci.

Les écrans et la technologie de charge pourraient subir un grand changement

L’une des plus grandes questions concernant les futurs projets de smartphones d’Apple est peut-être de savoir si l’entreprise créera un jour un iPhone pliable. Samsung, le plus grand rival d’Apple dans l’espace mobile, a déjà lancé plusieurs générations de téléphones aux conceptions flexibles. Motorola, Huawei et Microsoft ont tous emboîté le pas, et Google est selon les rumeurs, il travaillerait sur un Pixel pliable. Les livraisons de smartphones pliables auraient augmenté de 264,3% en 2021 par rapport à 2020, selon La Société internationale de données.

Mais des experts comme Munster et Maynard sont sceptiques quant à savoir si Apple adoptera une approche similaire. Bien que le géant de la technologie ait déposé brevets pour les appareils mobiles dotés d’écrans flexibles, ces dépôts ne sont pas toujours révélateurs des plans d’Apple. Les ventes de téléphones pliables ont augmenté, mais les expéditions restent faibles par rapport aux smartphones ordinaires. (La société de recherche IDC estime que 7,1 millions de téléphones pliables ont été expédiés en 2021, contre 362,4 millions de téléphones expédiés en seulement le quatrième trimestre de l’année dernière). Et puis il y a la question de si les appareils pliables apportent quelque chose de vraiment nouveau ou significatif à l’expérience du smartphone.

La création d’un véritable écran en verre pliable présente également des défis, explique Munster. Le Galaxy Z Flip de Samsung a un écran en verre, mais ce verre est également combiné avec “un matériau spécial” pour “atteindre une dureté constante”. CNET rapporté en 2020.

“La pièce qui manque de mon point de vue est de savoir comment [Apple] le ferait réellement », a déclaré Munster.

Le Galaxy Z Flip 3 de Samsung peut se plier en deux. Sarah Tew / Crumpe

L’expérience de charge de l’iPhone est probablement également due à une mise à niveau. Entre USB-C, Lightning et MagSafe, il n’est pas exagéré de dire que les options de charge d’Apple sont compliquées. Maynard croit la pression de l’Union européenne et Sénateurs américains pourrait signifier qu’un passage à l’USB-C pourrait être dans le futur de l’iPhone.

Mais des changements plus spectaculaires pourraient également être en cours. Des rumeurs sur un complètement sans port iPhone ont tourbillonné pendant des années, et Maynard ne pense pas que ce soit totalement hors de question.

“Je soupçonne que si un fournisseur devait lancer un système entièrement sans port, ce serait probablement Apple”, a déclaré Maynard, citant la décision d’Apple de supprimer la prise casque de l’iPhone en 2016.

La recharge sans fil a également été un point central pour Apple ces dernières années, soutenant davantage le cas d’un iPhone sans port. Il y a les chargeurs MagSafe relativement nouveaux d’Apple, et de nombreux véhicules compatibles CarPlay également prendre en charge les connexions sans fil. Apple a également systèmes de charge sans fil brevetés qui serait intégré directement dans les MacBook, permettant aux ordinateurs portables d’Apple de recharger les iPhones, les montres Apple et les iPad. Le connecteur intelligent de l’iPad Pro offre également un moyen rapide et facile de connecter des accessoires à la tablette d’Apple sans port.

“Le nombre de systèmes qui doivent en fait avoir un câble à 100 % diminue”, a déclaré Maynard.

La batterie MagSafe d’Apple se connecte sans fil à l’arrière d’un iPhone. Patrick Hollande/Crumpe

Sinon, les analystes s’attendent à voir des mises à niveau de routine de la caméra à court terme. Munster dit qu’il y a place à l’amélioration de la caméra frontale de l’iPhone, tandis que Bhatia s’attend à ce qu’Apple continue d’utiliser la taille de l’écran et caméra qualité pour distinguer les iPhones réguliers de ses iPhones Pro.

Il est impossible de savoir quelle est la prochaine étape pour l’iPhone sans la contribution d’Apple. Mais les experts semblent certains d’une chose : Apple prépare aujourd’hui l’avenir de l’iPhone. Les fonctionnalités actuelles de l’iPhone, telles que les outils d’accessibilité alimentés par lidar d’Apple destinés à aider des personnes comme Edwards, pourraient fournir un indice sur ce qui nous attend.

“Tout ce que nous pouvons voir qu’ils ont fait au cours des dernières années est un bon indice de ce qui s’en vient”, a déclaré Bjørhovde. “Parce que je pense qu’une grande partie de ce qu’ils font est de se préparer aux systèmes dans lesquels ils veulent intégrer l’iPhone dans les années à venir.”