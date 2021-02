Helen Yan, chercheuse sur la biodiversité marine et la conservation à l’Université Simon Fraser en Colombie-Britannique, a dirigé l’autre nouvelle étude, qui était publié mercredi dans Science Advances . Son projet visait à surmonter les difficultés de déterminer la véritable gamme de poissons-scies, qui sont rares et ont tendance à vivre dans des eaux peu profondes et troubles.

Au moins, certains poissons-scies ont vraiment de quoi sourire. Les animaux, qui sont une sorte de raie, font face à diverses menaces dans le monde, notamment la perte d’habitat et l’enchevêtrement dans les filets de pêche. Mais une paire d’études récentes, l’une menée par Mme Graham et ses collègues en Floride, révèle des lueurs d’espoir pour l’espèce dans certaines parties du monde. Mais la recherche met également en évidence les régions où les poissons disparaissent et indique les travaux nécessaires pour les empêcher de disparaître d’un plus grand nombre d’endroits.

Le poisson-scie ressemble à un taille-haie avec des nageoires et peut atteindre des longueurs de 17 pieds. À Jasmin Graham, président et chef de la direction de Minorités dans les sciences des requins , il est parfois difficile de croire que des poissons aussi étranges existent.

L’étude a élargi la liste des pays où le poisson-scie est éteint pour inclure la Chine, l’Irak, Haïti, le Japon, le Timor-Leste, El Salvador, Taiwan, Djibouti et Brunei. Il a également identifié huit pays où une action urgente pourrait apporter une contribution considérable à leur préservation: Cuba, la Tanzanie, la Colombie, Madagascar, le Panama, le Brésil, le Mexique et le Sri Lanka.

Avec le modèle, ils ont testé comment l’habitat, la pression de pêche et la socio-économie affectent les populations, classant les pays par risque d’extinction du poisson-scie. L’étude a révélé que ce qui s’est avéré essentiel pour la santé des populations de toutes les espèces de poisson-scie, c’est la disponibilité de l’habitat de la mangrove combinée à une moindre pression de la pêche.

Colin Simpfendorfer, un expert du poisson-scie à l’Université James Cook en Australie, a fait l’éloge de l’étude, affirmant que « ce n’est pas seulement une analyse de l’endroit, mais aussi de ce qui doit être fait. »

La recherche internationale de Mme Yan a été complétée par l’équipe américaine dirigée par Mme Graham. Cette étude, publié en janvier dans Endangered Species Research, a montré que le bastion du poisson-scie à petites dents aux États-Unis est encore principalement limité à la Floride, mais qu’il commence peut-être à s’étendre. En suivant les poissons avec des étiquettes acoustiques passives et une gamme de récepteurs, son équipe les a récemment détectés aussi loin au nord que Brunswick, en Géorgie.

Bien que le commerce international du poisson-scie et de ses parties soit interdit en vertu de la Convention sur le commerce international des espèces de flore et de faune menacées d’extinction, meurtre intentionnel et il y a encore des prises accessoires. Et les pays ont un bilan imparfait dans l’application des interdictions sur le commerce des nageoires et des dents des poissons, qui sont toujours prisés comme trophées et utilisés dans certains contextes culturels.

Lorsqu’ils sont capturés involontairement – les chaluts à crevettes deviennent une menace clé, avec des efforts d’atténuation à l’étude – les poissons-scies meurent souvent inutilement parce qu’ils sont si difficiles à démêler ou à relâcher, explique John Carlson, chercheur sur le poisson-scie à la National Oceanic and Atmospheric Administration Fisheries. Leur rostre à pleines dents «est pris dans tout. C’est leur talon d’Achille », dit-il.

Et les mangroves étant les sites clés pour aider à la conservation, la recherche sur le poisson-scie du Dr Carlson tente de comprendre pourquoi certaines parcelles de mangroves, bien que superficiellement identiques, sont favorisées par rapport à d’autres.

Après deux décennies d’attention croissante et de travail ciblé de la part de scientifiques et de défenseurs de l’environnement, «l’appréciation du poisson-scie par les gens est vraiment en hausse», a déclaré Sonja Fordham, co-auteur des recherches de Mme Yan et présidente de Shark Advocates International. Mais elle prévient que « nous avons encore un long chemin à parcourir et que c’est vraiment une course contre la montre. »