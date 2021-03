Une nouvelle étude suggère que les symptômes du coronavirus ressentis au cours de la première semaine de l’infection peuvent être un prédicteur de la durée de leur durée.

Les patients atteints de COVID-19 qui ressentaient plus de cinq symptômes au cours de leur première semaine de maladie étaient plus susceptibles de devenir un «COVID-19 long courrier», que les chercheurs ont qualifié de symptômes pendant plus de 28 jours, selon l’étude publiée mercredi dans la revue à comité de lecture Nature Medicine.

Les cinq symptômes ressentis au cours de la première semaine qui étaient les plus prédictifs de devenir un long transporteur étaient la fatigue, les maux de tête, la voix rauque, les douleurs musculaires et les difficultés respiratoires.

Des chercheurs du King’s College de Londres, du Massachusetts General Hospital et du Boston Children’s Hospital ont demandé à des patients atteints de COVID-19 du Royaume-Uni, des États-Unis et de Suède de signaler leurs symptômes via une application pour smartphone de mars à septembre 2020.

Sur plus de 4 000 participants, environ 13% des patients ont signalé des symptômes durant plus de 28 jours, 4% pendant plus de 8 semaines et 2% pendant plus de 12 semaines.

Parmi les patients qui ont signalé des symptômes pendant plus de quatre semaines, « un tiers d’entre eux auront des symptômes à 8 semaines, puis un tiers de ceux à 12 semaines », a déclaré le Dr Christina Astley, co-auteur de l’étude, médecin scientifique à Boston. Hôpital pour enfants. « Si vous y réfléchissez bien, 1 personne sur 20 qui a le COVID-19 aura des symptômes qui dureront 8 semaines ou plus. »

La probabilité d’avoir des symptômes persistants était significativement associée à l’augmentation de l’âge, passant de 9,9% des personnes de 18 à 49 ans à 21,9% chez celles de plus de 70 ans. L’anosmie, ou perte de l’odorat, était le symptôme le plus courant dans les groupes plus âgés.

Les femmes étaient également plus susceptibles d’avoir un COVID-19 long que les hommes, 14,9% des participantes à l’étude signalant des symptômes 28 jours après l’infection initiale, contre 9,5% des hommes.

Alors que l’étude tentait d’identifier les facteurs de risque et les marqueurs pouvant indiquer un COVID-19 long, les médecins constatent que cela peut arriver à n’importe qui à tout âge, a déclaré le Dr Michael Wechsler, pneumologue à National Jewish Health.

«Cela peut arriver dans n’importe quel groupe d’âge, mais c’est plus alarmant pour les jeunes qui sont par ailleurs en bonne santé et qui ne sont pas habitués à ces symptômes», a-t-il déclaré.

L’étude a révélé deux tendances principales parmi les participants à l’étude. Un groupe de transporteurs longs COVID-19 a signalé exclusivement de la fatigue, des maux de tête et des problèmes des voies respiratoires supérieures, tels que l’essoufflement, le mal de gorge, la toux et la perte d’odorat. Cependant, un deuxième groupe de longs courriers présentait des plaintes multi-systèmes persistantes, telles qu’une fièvre ou des symptômes gastro-intestinaux.

Weschler voit un large éventail de symptômes dans la clinique qui s’adresse aux longs transporteurs COVID-19 à National Jewish Health. Des cliniques similaires ont vu le jour dans les hôpitaux du pays pour accueillir le nombre croissant de patients atteints de COVID-19 qui signalent des symptômes des mois après leur guérison.

«Le COVID long est courant. Il affecte une grande proportion de patients et présente une large distribution de symptômes », a-t-il déclaré.« Il est important de sensibiliser les gens au fait que tous ces différents effets secondaires et symptômes peuvent survenir. »

L’étude intervient quelques semaines après que le Dr Anthony Fauci a annoncé que le gouvernement américain lançait une initiative nationale pour étudier le long COVID-19, qu’il a appelé Post Acute Sequelae of SARS-CoV-2 (PASC).

Une étude publiée dans JAMA Network Open le 19 février a révélé qu’environ 30% des patients atteints de COVID-19 ont signalé des symptômes persistants jusqu’à neuf mois après la maladie.

« (Il y a) beaucoup de questions importantes auxquelles nous espérons répondre avec cette série d’initiatives », a-t-il déclaré lors d’un briefing de la Maison Blanche le 24 février.

Boston Children’s Astley espère que l’étude de mercredi jettera les bases de futures recherches financées par le gouvernement pour aider à identifier les participants et à intervenir sur le long COVID-19 avant que les patients ne sachent même qu’ils l’ont.

« Une grande attention a été accordée à la morbidité et à la mortalité associées au COVID et cela a conduit à beaucoup de modélisation et de prise de décision », a-t-elle déclaré. « Mais maintenant que de plus en plus de la population a été exposée et infectée au COVID, cet aspect plus chronique du COVID devient plus important. »

