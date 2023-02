Ces startups espèrent pulvériser des particules riches en fer au-dessus de l’océan pour lutter contre le changement climatique

Commercialiser la « réparation climatique »

Malgré les inquiétudes et les inconnues de cette approche, les études ont déjà inspiré une poignée d’entrepreneurs.

Fiekowsky a cofondé une startup antérieure, Methane Oxidation Corp., qui prévoyait d’utiliser des particules de fer pour rétablir les concentrations de méthane aux niveaux préindustriels, selon une demande de financement du printemps 2021 de Stripe, la société de paiement en ligne. Il a fermé, mais plusieurs des membres de l’équipe répertoriés sont passés à Blue Dot Change.

Cette startup a été autofinancée jusqu’à présent, mais elle s’efforce maintenant de collecter des fonds pour les efforts de recherche et le développement de l’équipement qui libérerait des particules, a déclaré Henkel-Wallace. Au cours des essais sur le terrain prévus, l’équipe espère libérer quelques grammes de chlorure ferrique, puis mesurer le méthane à l’intérieur et à l’extérieur du panache de particules à l’aide de techniques optiques connues, dit-il.

Henkel-Wallace espère développer la capacité d’éliminer 100 millions de tonnes de méthane par an d’ici fin 2027, ce qui, selon lui, nécessiterait environ 3 000 navires équipés de machines capables d’émettre quelques grammes de particules par seconde.

Il a refusé de parler en détail du modèle commercial de l’entreprise, mais il a déclaré qu’elle espérait gagner des revenus auprès d’entreprises prêtes à payer pour des formes de “réparation climatique”.

Au moins deux autres entreprises à but lucratif ont également émergé dans cet espace.

Une entreprise suisse, AMR AG, fait actuellement des recherches en laboratoire et espère récolter 2 à 3 millions de dollars pour aller de l’avant avec des expériences sur le terrain. Le plan consiste à libérer lentement plusieurs kilogrammes de nanoparticules de chlorure ferrique à partir d’une plate-forme pétrolière désaffectée, à surveiller les effets sur le méthane et à répéter l’effort plusieurs fois pour confirmer les résultats. Si la méthode s’avère sûre et efficace, l’entreprise ira de l’avant avec des rejets à grande échelle en construisant des tours jusqu’à 400 mètres de haut, équipées de machines pouvant rejeter des tonnes de particules par heure.

Oswald Petersen, fondateur et directeur général d’AMR AG, affirme qu’il n’y a aucun risque environnemental pour un essai sur le terrain de la taille qu’ils proposent. Il note que faire fonctionner brièvement un moteur de camion produirait à peu près la même quantité de pollution, bien que de nature différente.

L’autre société est une entreprise australienne, Iron Salt Aerosol, qui a proposé il y a plusieurs années de réaliser des essais sur le terrain dans le détroit de Bass, un canal séparant Victoria, en Australie, de la Tasmanie. Mais il a décidé de ne pas poursuivre l’effort “par crainte qu’il ne soit trop difficile d’attribuer les changements observés dans la chimie atmosphérique à la [iron salt aerosol] activité, et que le cadre global de gouvernance politique n’est pas prêt à soutenir cette forme de géo-ingénierie », a écrit l’un des fondateurs, Robert Tulip, dans un e-mail à MIT Technology Review.