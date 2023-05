Ces spécifications de tablette Google Pixel fonctionneront

Un autre scénario de spoiler d’un nouvel appareil est arrivé avant que Google ne puisse le rendre officiel, cette fois pour la prochaine tablette Pixel. Grâce à une liste d’Amazon Japon, nous sommes à peu près sûrs de connaître la plupart des spécifications de la tablette-qui-peut-smart-home-hub de Google et nous pourrions commencer à nous concentrer sur un prix potentiel.

La liste Amazon a été retirée assez rapidement, mais elle offre les spécifications de la tablette Pixel sur lesquelles nous avons posé des questions, comme l’affichage, les configurations de RAM et de stockage, la configuration de la caméra, le nombre de haut-parleurs dont elle dispose, le niveau de connectivité et ce qui vient exactement dans la boite. Tout cela a été essentiellement confirmé maintenant, en supposant que cette liste est exacte. Nous n’avons aucune raison de croire que ce n’est pas le cas, car la page et les images semblent toutes officielles.

Voici la liste complète des spécifications de la tablette Pixel pour l’instant :

Afficher : LCD 10.95″, 2560×1600

: LCD 10.95″, 2560×1600 Processeur : Tenseur G2, Titan M2

: Tenseur G2, Titan M2 RAM : 8 Go LPDDR5

: 8 Go LPDDR5 Stockage : 128 Go ou 256 Go (UFS 3.1)

: 128 Go ou 256 Go (UFS 3.1) Appareils photo : Avant 8MP, Arrière 8MP

: Avant 8MP, Arrière 8MP Batterie : 27Wh

: 27Wh l’audio : 4 haut-parleurs

: 4 haut-parleurs Connectivité : Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, UWB

: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, UWB Dans la boite : Tablette, station d’accueil pour haut-parleurs, adaptateur secteur, guide de démarrage

: Tablette, station d’accueil pour haut-parleurs, adaptateur secteur, guide de démarrage Modèle: GA04750

Nous envisageons donc essentiellement une tablette fabriquée par Google avec un écran LCD haute résolution de 11 pouces, Tensor G2 du Pixel 7 Pro, une RAM rapide de 8 Go, un stockage plus rapide jusqu’à 256 Go (probablement pas de support SD), avant et arrière Des caméras 8MP au cas où vous en auriez besoin, une batterie suffisamment grande, des haut-parleurs quadruples et le WiFi 6E pour ceux qui respectent les normes WiFi. Cette liste brosse le tableau d’une tablette solide qui devrait gérer la plupart de vos tâches quotidiennes, car elle sert également de concentrateur de maison intelligente pour remplacer nos appareils Nest Hub vieillissants.

Le prix indiqué par Amazon suggère 79 800 JPY, ce qui se convertit en près de 600 $ aux États-Unis. Cette conversion fonctionne ici et là, donc je détesterais vous dire de vous attendre à payer 600 $ pour la tablette Pixel, car ce n’est peut-être pas le cas. Ce que nous savons, c’est que la station de charge avec haut-parleur est livrée dans la boîte. Comme cela fait partie de la magie de cet appareil et peut coûter 129 $ à lui seul, c’est une bonne nouvelle.

La tablette Pixel devrait être disponible en différentes couleurs et cette liste confirme Hazel et Porcelain, ainsi qu’un lancement le 20 juin.

Payeriez-vous 600 $ pour une tablette Google Pixel avec station d’accueil pour haut-parleur ? Oui, nous espérons tous que Google nous surprendra avec un prix de 299 $, mais cela semble de plus en plus improbable à la minute.

// reddit | WinFuture