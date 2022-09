Ces souris des Andes pourraient être menacées par le changement climatique, voici comment

En raison du manque de pluie, une espèce de souris dans les Andes pourrait manquer de sources de nourriture et diminuer de taille, menaçant potentiellement sa survie, prévient une étude. Le changement climatique a un impact significatif sur la morphologie des animaux. Certains oiseaux perdent de leur éclat, d’autres changent la taille de leur bec pour s’adapter à la hausse des températures, tandis que les abeilles vivant dans les montagnes Rocheuses aux États-Unis perdent de la masse corporelle en raison de la fonte précoce des neiges.

De nouvelles recherches offrent une fenêtre similaire sur ce phénomène. Cette fois, il s’agit de souris à poils doux et hirsutes, que l’on trouve dans les Andes. Après avoir examiné 450 crânes de souris de cette espèce provenant de collections de musées en Argentine, au Chili et aux États-Unis, les scientifiques sont arrivés à une conclusion étrange : les souris vivant dans la partie ouest de la chaîne de montagnes étaient plus grandes que celles du côté est, malgré étant de la même espèce.

Les chercheurs ont émis l’hypothèse que ces différences pourraient s’expliquer par des variations importantes des niveaux de précipitations des deux côtés des Andes. Par rapport au côté est, la partie ouest reçoit plus d’eau de pluie, ce qui pourrait signifier que la nourriture est plus abondante pour les souris. En tant que telle, l’étude indique que, dans une certaine mesure, les modèles climatiques sont importants pour déterminer la morphologie des souris grâce aux ressources qu’elles peuvent trouver pour se nourrir.

“Avec le changement climatique, nous savons que nous allons assister à des changements spectaculaires de température tout au long de l’année et à des changements dans les précipitations. Bien qu’ils ne soient peut-être pas les variables les plus importantes affectant le bien-être des souris, ils sont importants pour déterminer les sources de nourriture disponibles », explique Noé de la Sancha, chercheur associé au Field Museum de Chicago, professeur adjoint de sciences et études environnementales à DePaul. University, et l’auteur correspondant de l’article.

Le scientifique poursuit en soulignant l’importance d’étudier l’évolution des espèces animales telles que ces souris, car elles peuvent représenter “de bons indicateurs des changements à long terme de notre environnement”.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici