Ces «sorcières» modernes enseignent comment lancer des sorts et organiser des cérémonies du feu

Le moyen-âge en Europe a vu l’une des attaques les plus brutales contre les femmes sous la forme de sorcières. De nombreuses femmes ont été brûlées sur le bûcher par les dirigeants catholiques patriarcaux qui les considéraient comme s’opposant aux règles établies par eux. Des siècles plus tard, des femmes en Angleterre se réunissent pour faire revivre la magie et les sorts pratiqués par les sorcières il y a des siècles. En 2021, la ville britannique de Warwickshire a accueilli le premier festival pour païens et sorcières appelé The Coven of Gaia. Selon son site officiel, le Coven of Gaia a été fondé par Julie Aspinall, qui, avec ses camarades sorcières, voulait trouver un moyen de transmettre les connaissances et d’éduquer de nouveaux sorciers et païens.

Le site officiel mentionne également que la transmission de ces connaissances « garantit que les voies de la sorcière et du païen ne sont pas oubliées ». Pour clarifier toutes les idées fausses perpétuées par la culture pop et la propagande, le site Web a ajouté : « Nous ne sommes pas mauvais, nous sommes des gens qui célèbrent et adorent un Dieu ou une Déesse différent. »

Le festival comprenait des rituels intéressants, des ateliers de lancer de sorts et d’autres cours pour les sorcières expérimentées. Selon la BBC, le premier festival organisé l’année dernière s’est déroulé sur un site près du village de Fillongley, qui compte 160 acres de terrain. Près de 2 000 festivaliers ont eu l’occasion d’y camper et de participer à des activités nocturnes. Certains des rituels nocturnes répertoriés sur le site Web incluent le rituel du dessin de la lune, la cérémonie du feu, le rituel de coupe du cordon et plus encore.

S’adressant à la BBC, Aspinall a déclaré: « Si vous n’avez aucun intérêt, mais que vous voulez juste passer un week-end amusant en famille, c’est bien aussi. C’est un endroit pour poser des questions, en apprendre un peu plus, voir ce que nous faisons ou simplement s’amuser. S’adressant à Mirror, la femme de 57 ans a déclaré qu’elle savait qu’elle était différente depuis son enfance. « Les gens avaient l’habitude de dire que j’étais la personne la plus chanceuse qu’ils connaissaient, si je voulais quelque chose ou si je voulais que quelque chose se produise, la plupart du temps, ce serait le cas. Je me sentais comme si j’étais en quelque sorte spécial parce que les choses iraient bien pour moi. Aspinall prétend également avoir guéri ses os brisés avec le pouvoir de la sorcellerie.

La déclaration d’Aspinall sur le site Web se lit comme suit : « J’ai expérimenté beaucoup de projections astrales magiques de bougies et lu beaucoup de livres, il n’y avait pas Internet à cette époque, donc la lecture était la voie à suivre. »

Outre The Coven of Gaia, Aspinall a également fondé le festival des païens et des sorcières qui est devenu un événement biannuel. Dans ce festival, le but des sorcières est d’éduquer et de faire naître la compréhension. Le festival devrait avoir lieu le mois prochain selon un récent post sur Facebook.

