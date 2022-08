Ces sœurs se sont réunies pour créer une Madrassa, maintenant elles réalisent les rêves de 150 filles du Gujarat

Les filles de la communauté minoritaire n’auraient pas pu voir la lumière de l’éducation car ces filles ont été privées d’éducation pendant des générations dans le district frontalier de Barmer, situé à la frontière internationale indo-pakistanaise. Par conséquent, pour surmonter la culpabilité d’avoir des filles sans instruction, un père a fait instruire ses trois filles dans l’État voisin du Gujarat. Dans cette quête de savoir, le père Abdul Rauf a fait face aux critiques et aux remarques négatives de la population ainsi que ses trois filles.

C’est le résultat du travail acharné et du dévouement de ces trois sœurs que maintenant, environ 150 filles du Gujarat, dont Jodhpur, Pali et Jalore, reçoivent une éducation religieuse et mondaine.

Le district de Barmer, situé à la frontière du Pakistan, est la zone où l’éducation des filles des communautés minoritaires a vu une sorte d’interdiction totale et même quand quelqu’un parlait de l’éducation des filles, toute la société remettait leur pensée en question. Dans le même environnement, un père s’est non seulement assuré que ses filles soient éduquées, mais les a également consacrées à la société pour éclairer leur avenir. Après avoir commencé l’éducation, ces filles ont ouvert la voie à un avenir meilleur pour des centaines de filles aujourd’hui.

Dans la poursuite de la connaissance, des centaines de ces filles appartenant à des minorités étudient des vers de poètes et de saints dont la sagesse a toujours enrichi la culture indienne. Les couplets et chaupais de Kabir, Rahim, Raidas et Tulsidas sont lus ensemble par des centaines de filles de la communauté minoritaire. C’est dans un village de la subdivision Gudamalani du district de Barmer situé à la frontière indo-pakistanaise. De même, les trois sœurs ont éveillé l’esprit de l’éducation à l’Institut d’éducation des filles Madrassa Hanifiya de la ville.

Abdul Rauf a non seulement éduqué sa fille Zainab, mais a également fait preuve de courage pour aider à concrétiser les rêves d’autres filles. Zainab n’est pas seulement devenu le premier Alima (femme instruite) du quartier mais a aussi fait réussir sa sœur Fatima en la faisant instruire. Après cela, en faisant don de 7 bighas de terre dans sa terre ancestrale en 2012, elle a établi Madrassa Hanifiya Balika Shikshan Sansthan et en a fait la porte de l’éducation.

Que disent ces filles ?

Anissa Bano, qui est venue ici pour s’instruire, a déclaré qu’elle suit la formation depuis sept ans. Avec l’ourdou, l’éducation mondaine est donnée ici. Nagina Bano a déclaré qu’elle étudiait ici depuis quatre ans et qu’elle affichait son bonheur en disant qu’elle avait été prise en charge comme une fille. Safoora Bano a dit qu’ici, l’éducation religieuse et mondaine est donnée. Trois sœurs Zubeida, Fatima et Zainab ont reçu une éducation de l’extérieur et ont ouvert une madrassa ici, où 150 filles du Gujarat, y compris le district de Barmer, sont éduquées.

Ici, dans cette Madarsa, les filles apprennent non seulement une éducation et des compétences religieuses mais aussi mondaines. Tout le monde a loué les excellentes activités de cette madrasa et voyant l’esprit de ces filles, le ministre des Affaires des minorités du Rajasthan, Shale Mohammad, a également aidé au développement des infrastructures de la madrassa en accordant un budget de Rs 15 lakh dans le cadre du programme de modernisation de Mukhyamantri Madarsa.

Zainab a franchi tous les obstacles pour intégrer les filles des minorités dans le courant dominant, ce qui a amené les filles ici à parler d’être non seulement autonomes, mais leur zèle et leur passion valent le détour.

Les filles du Gujarat sont également scolarisées

Zubeida Bano a déclaré que la madrassa a été créée en 2012. Il y avait beaucoup de défis au début, mais aujourd’hui, des centaines de filles suivent une éducation ici. Selon Fatima Bano, la phase initiale a été très difficile. Mais avec la coopération des trois sœurs, cette campagne a avancé. Aujourd’hui, non seulement le Rajasthan, mais aussi les filles du Gujarat reçoivent une éducation ici.

Le rêve d’un père de faire entrer sa fille dans la société est devenu réalité. Aujourd’hui, l’esprit de la même fille a donné une nouvelle direction et une vie de qualité à des centaines de filles. Des centaines de filles voient non seulement la nouvelle lumière de la vie dans son centre d’éducation, mais elles sont vues en train de construire leur avenir sûr et plein de couleurs.

